Durch die Nutzung von Smartphones, Tablets, Computern & Co. entsteht sogenanntes Blue Light, das u.a. die Haut schädigen kann. Abhilfe schafft hier Gründerin Isabel Bäring mit ihren Hautpflege Produkten von Mijasi Cosmetics, die sie den Investor:innen bei „Die Höhle der Löwen“ vorstellte. Überzeugen konnte sie Investor Nils Glagau, der ihr mit seinem Team vor allem bei Marketing und Vertrieb zur Seite steht.

Die Zeit, die wir vor Bildschirmen verbringen, steigt stetig – in der Pandemie-Zeit allein von zwei auf acht Stunden täglich bzw. auf 70 Stunden in der Woche. Das ermittelte der Digitalverband BITKOM in einer repräsentativen Umfrage.1 Durch die Nutzung der Bildschirme entsteht Blue Light – oder HEV-Licht (high energy visible light) –, welches ohne entsprechenden Schutz zu vorzeitiger Hautalterung oder der Bildung freier Radikale führen kann. Eine Lösung, die Schutz und Pflege verbindet, stellte Gründerin Isabel Bäring den Investor:innen bei „Die Höhle der Löwen“ vor: die Mijasi Beautyflash Anti Bluelight Skincare. Seitdem sie aufgrund eines Unfalls ihren ersten beruflichen Weg bei der Polizei beenden musste, beschäftigt sich Isabel Bäring in ihrer Praxis für Ästhetische Medizin in Berlin seit mehr als zehn Jahren mit schöner, gesunder Haut und Anti Aging.

Eine ideale Partnerschaft

Zu „Die Höhle der Löwen“ kam Isabel, um Unterstützung bei der Erweiterung ihres Produktsortiments sowie in den Bereichen Vertrieb und Marketing zu finden. Nils Glagau schlug zu – für die Gründerin der „perfekte Löwe“, sagt die Berlinerin. „Nils kennt sich aus im Bereich Gesundheit und hat mit seinem Unternehmen Orthomol auch eigene Produkte im Beauty-Segment etabliert“, weiß sie. „Außerdem sind genau meine Wünsche die Stärken seines Teams.“ So fanden Gründerin, Investor und das Rock B(r)and-Team bspw. gemeinsam einen starken Vertriebspartner: die Parfümerie Pieper, wo die Mijasi-Produkte gelistet sind.

Auch der Investor freut sich: „Wir haben uns auch schon mit dem Thema Blue Light und den Folgen für die Gesundheit beschäftigt und mit Orthomol Junior vision ein eigenes Produkt für die Augengesundheit von Kindern entwickelt. Isabel hat den Hautschutz in den Fokus gerückt und bietet ein cleveres Produktsortiment an.“ Den Löw:innen stellte die Gründerin ihr Anti Blue Light Facial Fluid vor, das seit der Aufzeichnung zudem mit optimierter Rezeptur erhältlich ist. Außerdem ergänzte Isabel das Sortiment um ein Facial Spray, das auch unterwegs einfach eingesetzt werden kann.

Die Mijasi Produkte enthalten eine besondere Anti Blue Light Formula mit antioxidativen Eigenschaften sowie weitere hautpflegende und -schützende Inhaltsstoffe. Das Sortiment ist 100% vegan, frei von Silikonen, Parabenen und künstlichen Farbstoffen.



Bild: Das beim Pitch gezeigte Anti Blue Light Fluid überarbeitete Isabel Bäring nach der Aufzeichnung. Aktuell sind das Beauty Flash Skinbooster Facial Fluid – mit verbesserter Rezeptur – und das neue Beauty Flash Skinbooster Facial Spray im eigenen Online-Shop sowie u.a. bei der Parfümerie Pieper erhältlich. Foto-Credit: Mijasi Cosmetics

