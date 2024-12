Milano Vice eröffnet ersten Store in Berlin: Die Pizza-Marke der neuen Generation kommt nach Prenzlauer Berg

Die innovative Pizza-Marke Milano Vice, Deutschlands erste virtuelle Pizzarestaurantkette, bekannt für seine einzigartige Mischung aus Pop- und Esskultur, eröffnet im Dezember seinen ersten physischen Store in Berlin. Direkt am lebendigen U-Bahnhof Eberswalder Straße (Schönhauser Allee 44, 10435 Berlin) im Herzen von Prenzlauer Berg stellt Milano Vice die nächste Stufe seines Omni-Ansatzes vor: Neben dem etablierten Liefergeschäft können Gäste jetzt auch vor Ort Pizza genießen und in die faszinierende Welt der Italo-Disco der 80er Jahre eintauchen.

Milano Vice Store: Einzigartige Atmosphäre im 80er-Jahre Stil

Auf 60 Quadratmetern erwartet die Gäste ein außergewöhnliches Store-Design, das von der Bochumer Soda Group entworfen wurde. Gelb, Magenta und Cyan setzen lebhafte Akzente und holen die Energie der 80er Jahre in die Gegenwart, während edles Nussbaumholz und industrieller Edelstahl für eine einladende Balance sorgen. Ein Highlight sind die charakteristischen Glasbausteine, die Offenheit und Dynamik in den Raum bringen. Mit einem Mix aus kräftigen Farben, zeitlosen Materialien und Retro-Ästhetik entsteht ein Treffpunkt, der kulinarisches Erlebnis und Aufenthaltsqualität vereint.

Erweiterte Culinary-Selection: Zwei exklusive Signature-Pizzen

Ein besonderes Highlight des kulinarischen Angebots im Milano Vice Store sind die beiden neuen Signature-Pizzen, die für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis sorgen. Die exklusive Trüffelpizza und die Lemon Stracciatella Pizza erweitern das bestehende Angebot und sind ein Muss für alle Feinschmecker.

Rudolf Donauer, CEO von Milano Vice: „Die Eröffnung unseres ersten Stores in Berlin markiert einen wichtigen Schritt für Milano Vice. Neben unseren virtuellen Restaurants machen wir die Marke nun greifbarer und schaffen einen Ort, an dem unsere Gäste nicht nur großartige Pizza genießen, sondern auch die einzigartige Italo-Disco-Atmosphäre erleben können.“

Vielseitiges Konzept mit Fokus auf Fast-Casual

Der Milano Vice Store verfolgt ein Fast-Casual-Konzept mit jeweils zehn Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich, das auf Genuss vor Ort und Take-away gleichermaßen ausgelegt ist. Hier können Gäste ganze Pizzen oder einzelne Slices bestellen – frisch, schnell und mit authentischem Geschmackserlebnis. Dabei liegt der Standort direkt in einem der gastronomischen Hotspots Berlins neben populären Konzepten wie Risa Chicken und Burgermeister.

Wachstum und Vision: Milano Vice setzt auf Expansion

Nach erfolgreicher Etablierung als Liefermarke in Deutschlands Metropolen plant Milano Vice, bis Ende 2025 bis zu fünf Stores in Berlin zu eröffnen, um die Marke stärker im Stadtbild zu verankern. Der Standort in Prenzlauer Berg ist ein erster Schritt, der nicht nur die Bekanntheit der Marke Milano Vice fördert, sondern auch den direkten Kundenkontakt intensiviert. Neben einer konstanten Erweiterung des Liefergebiets in Berlin sind für die kommenden Jahre weitere Stores in deutschen Großstädten geplant. Die Gründer von Milano Vice, Rudolf Donauer und Dennis Murselovic, haben das Ziel, die beliebteste Pizza-Marke Europas aufzubauen. Ihr Antrieb, das bisher ausschließlich online-basierte Restaurantkonzept nun ins physische Format zu übertragen, ist Teil ihrer Vision, die Marke greifbarer zu machen und in direkten Austausch mit ihren Kunden zu treten.

Bild: Milano Vice Gründer-Duo Dennis Murselovic & Rudolf Donauer (v.l.) ©MilanoVice

Quelle ease PR