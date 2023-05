Was Mirijam Trunk gerne am Anfang ihrer Karriere gewusst hätte

Mirijam Trunk hat gleich zwei Jobs bei RTL Deutschland: Chief Crossmedia Officer und Chief Sustainability & Diversity Officer. Sie ist Autorin des Buches „Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte”. Dafür hat sie unter anderem mit 15 erfolgreichen Frauen gesprochen.

Im Interview mit herCAREER erzählt sie, welche Einsichten sich ihr besonders eingebrannt haben. „Wenn wir alle dieselben Chancen hätten, würden unsere Lebenswege in ihrer Gesamtheit nach einer Normalverteilung verlaufen – im Falle der Geschlechtergerechtigkeit wäre das eine ungefähre 50-50-Verteilung. Das ist aber nicht der Fall”, sagt sie. Den vielfältigen Gründen von Ungleichheit geht sie in ihrem Buch auf den Grund. Sie erzählt persönlich und analysiert die Strukturen gleichermaßen.

Ein wichtiges Learning, das Trunk mitgegeben wurde: Im Prinzip kannst Du es sowieso niemandem recht machen – dann kannst Du auch gleich Deinen eigenen Weg gehen. Wichtig dabei sei, sich gleich zu Beginn des beruflichen Werdegangs die Machtstrukturen und anderen Faktoren, die die Karriere beeinflussen, bewusst zu machen. „In Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit geht die Schere bei der Familiengründung, die im Schnitt in den frühen 30ern liegt, auseinander. Deshalb ist es wichtig, das Bewusstsein für strukturelle Hürden bereits in den ersten Berufsjahren zu schärfen.”

Am 12. Oktober ist Mirijam Trunk zu Gast beim Authors-MeetUp der herCAREER Expo sowie Table Captain bei der herCAREER@Night.

Über Mirijam Trunk

Mirijam Trunk, geboren 1991 in Bamberg, studierte Psychologie, Kommunikationswissenschaft und Politik in München und Washington, D.C. Nach ihrem Master und der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München arbeitete sie als Reporterin beim Bayerischen Rundfunk. 2019 wurde sie im Alter von 27 Jahren Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance und baute das Podcast-Geschäft des Unternehmens auf. Seit 2022 ist sie Teil der ersten Führungsebene von RTL Deutschland und als Chief Crossmedia Officer verantwortlich für die Marken-, Inhalte- und Talent-Entwicklung, außerdem leitet sie den Bereich Nachhaltigkeit und DE&I (Diversity, Equity & Inclusion). Neben ihrem Beruf ist Mirijam Trunk passionierte Unterstützerin von Gleichstellungsinitiativen und tritt als Autorin und Speakerin für Aufklärung über strukturelle Chancenungleichheit in Deutschland ein.

Bild Mirijam Trunk ist Chief Crossmedia Officer und Chief Sustainability, Diversity Officer für RTL Deutschland@ RTL Deutschland

Quelle messe.rocks GmbH