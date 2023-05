Vegetarisch Grillen mit GEFU

Gemüsespieße, Veggie-Bratwurst, Halloumi, Feta & Co.: Mit den praktischen GEFU BBQ-Utensilien ist Veggie-Grillen echt hot

Vegetarisch Grillen wird immer beliebter. Kein Wunder, schließlich läuft bei Köstlichkeiten wie Ananas-Halloumi-Spießen, Spargel mit Radieschen und Burrata oder Sesam-Kürbis doch jedem das Wasser im Mund zusammen. Fehlt nur noch das passende Equipment für gemüsigen und fruchtigen Genuss vom heißen Rost – und das finden BBQ-Lover bei GEFU.

Grillkorb BBQ

Die Gemüsestücke rutschen vom Spieß in die Glut? Damit ist jetzt Schluss, dank des Grillkorbs BBQ von GEFU. Der fast 50 cm lange Grillkorb mit einer Höhe und Breite von fast 4 cm lässt sich genauso leicht befüllen wie verschließen. Dank des ergonomischen Griffs aus Kunststoff lässt er sich zudem auch mühelos wenden. Dabei nur darauf achten, dass der Griff nicht mit der Flamme in Berührung kommt. Das Resultat beim Einsatz des Grillkorb BBQ: Alles bleibt an Ort und Stelle, nichts brennt an, alles wird schön gleichmäßig gar und schmeckt einfach nur köstlich. Mit dem neuen Grillkorb BBQ kommt garantiert Abwechslung auf den Grill.

Grillpfännchen BBQ

Für alle, die Lust auf noch mehr Grillgenuss und Abwechslung haben, sind die Grillpfännchen BBQ von GEFU genau das Richtige. Wie wäre es zum Beispiel mit knackigem Grillgemüse? Oder doch lieber etwas mit Käse im geschlossenen Grill überbacken? Kein Problem, mit den praktischen Grillpfännchen sind der Grill-Fantasie keine Grenzen gesetzt. Super easy ist auch die Handhabung: Der Griff wird zum Grillen ganz einfach aus- und zum Servieren wieder eingehakt. Und mit Hilfe des dazugehörigen Kunststoffschabers kann das Grillgut leicht aus dem Pfännchen gleiten. Danach geht es ab in die Spülmaschine und anschließend platzsparend zusammengeklappt in die Schublade – bis zum nächsten Grilleinsatz.

Gemüse-Wok BBQ

Genussvolles Umweltbewusstsein kommt mit dem Gemüse-Wok auf den Grill: Der gelochte Gemüse-Wok mit 28 cm Durchmesser ist der ebenso langlebige wie umweltbewusste Ersatz für die nur einmal verwendbaren Alufolie-Schalen, die normalerweise für Grillgemüse zum Einsatz kommen! Gemüse in den Wok geben, den Wok auf den Grill stellen, den Griff per Daumendruck abnehmen und nach der Garzeit einfach wieder anstecken. Aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, lässt sich der Gemüse-Wok natürlich auch im Backofen einsetzen. Reinigen kann man ihn in der Spülmaschine.

Grillschale BBQ (klein und groß)

Gemüse oder Rosmarinkartoffeln… in der Grillschale gelingt all das perfekt. Die quadratischen Öffnungen in Boden und Seitenwänden sorgen dabei für optimale Hitzezirkulation. Dank der seitlich angebrachten Griffe ist die Grillschale unkompliziert auf dem Grill platzierbar. Die Grillschale ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, wird aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und kann unkompliziert in der Spülmaschine gereinigt werden.

Grillpfanne BBQ (klein und groß)

Ob Champignons, Zucchini oder leckere Paprika: Auf dem Grill gelingt Leckeres mit der Grillpfanne – erhältlich in zwei verschiedenen Größen – aus hochwertigem Edelstahl ebenso schonend wie gesund. Die integrierten Lüftungsschlitze der Grillpfanne aus hochwertigem Edelstahl – natürlich spülmaschinengeeignet – sorgen für die perfekte Zirkulation der heißen Luft und damit perfekte Garergebnisse.

Wender BBQ XXL

Ohne den Grillwender BBQ XXL macht Grillen nur halb so viel Spaß. Denn der Wender von GEFU eignet sich durch seine besonders flache und breite Fläche perfekt für das Wenden von jeglichem Grillgut. Ausgestattet mit einer abgeschrägten Kante lässt sich Grillgemüse und Co. nicht nur mit Leichtigkeit von der Grillfläche lösen, sondern – sofern gewünscht – auch zerteilen. Die durchgehend einfache Handhabung garantieren dabei die gekröpfte Form sowie der ergonomische Griff. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und Kunststoff. Lässt sich der Wender BBQ XXL ganz leicht in der Spülmaschine reinigen.



Quelle Bild und Text: GEFU GmbH