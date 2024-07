Mit Retreats von Indigourlaub zu Gelassenheit und innerer Ruhe

Sonnengruß bei jedem Wetter

Der Sommerurlaub ist für viele Menschen das Jahreshighlight. Reiselustige freuen sich auf lange Tage, warme Nächte und eine entspannte Atmosphäre ohne Verpflichtungen. Doch was tun, wenn die Schönwetterperiode weiterhin auf sich warten lässt? Die gute Nachricht vorweg: Yoga geht immer, denn die indische Bewegungslehre für Körper und Geist lässt sich genauso gut indoor praktizieren. Für alle, die Gelassenheit und innere Ruhe herbeisehnen, hat der Spezialanbieter Indigourlaub vielfältige Programme im Angebot. Die Yoga- und Meditationsreisen führen Gäste in die drei veranstaltereigenen Retreat-Häuser wahlweise in Oberbayern, im oberösterreichischen Mühlviertel oder auf Mallorca. www.indigourlaub.com

Indische Heilkunst in Oberösterreich

Während der Regenerationswoche mit Ayurveda & Yoga (5 bzw. 7 Ü inkl. VP ab 1.140 €/Pers. im DZ) unter Leitung von David Batra tauchen Teilnehmer in Entspannungsmethoden und stoffwechselanregende Behandlungen ein. Indigourlauber erfahren im Kleebauer Hof Retreat Center in Oberösterreich, wie sie durch meditative Yogaeinheiten und beruhigende Anwendungen in kurzer Zeit Körper, Geist und Seele vereinen. Dabei tauchen sie bei einem durchdachten Mix aus Theorie und praktischem Erfahren in die jahrtausendealte Tradition des Ayurveda. Die ganzheitliche Gesundheitslehre hat das Ziel, den Menschen aus sich selbst heraus gesund werden zu lassen bzw. dessen Gesundheit zu erhalten. „Im philosophischen Sinn geht es um die geistige Selbstverwirklichung“, erklärt der Salzburger David Batra, Kursleiter und Ayurveda-Therapeut mit indischen Wurzeln. Der 800 Jahre alte Vierkanthof in Alleinlage mit Blick über die Hügellandschaft des Mühlviertels bietet dabei als Kraftplatz alle Voraussetzungen für eine nachhaltige Auszeit.

Zwischen Power und Pause

Ein wohltuender Wechsel von Aktivität und Kraft zu Entspannung und loslassen können: Das erleben Indigourlauber auf der Son Manera Retreat Finca im Herzen Mallorcas. Das Programm Inside Flow® meets Yin Yoga (7 Ü inkl. VP ab 1.490 €/Pers. im DZ) verbindet dynamische Vinyasa-Sequenzen mit den beruhigenden Haltungen des Yin Yoga zu einem nachhaltigen Erlebnis für Leib und Seele. Kraftvolle, fließende Asana-Sequenzen zu belebender Musik aktivieren und inspirieren im Inside Flow®. Sanftes Yin Yoga im Anschluss bringt Körper und Geist zur Ruhe. Zwischen und nach den Sessions bleibt den Gästen genügend Zeit für Entspannung am Pool, im hauseigenen SPA oder im weitläufigen Garten. Ein abwechslungsreiches Abendessen aus der vegetarisch-veganen Küche vervollständigt jeden Tag.

In der Ruhe liegt die Kraft

Eine ganze Woche, in der Zeit keine Rolle spielt, inmitten der Bergkulisse des oberbayerischen Chiemgaus: Im Mountain Retreat Center bei Aschau beginnt der Tag im Rahmen des Programm Innere Ruhe und Gelassenheit (7 Ü inkl. VP ab 1.140 €/Pers. im DZ) mit chinesischen Alltagsübungen, die dort der Stärkung der Muskulatur, dem Dehnen der Meridiane und der allgemeinen Förderung von Beweglichkeit dienen. Dabei vereint die Qi-Gong-Praxis langsame, fließende Bewegungsabfolgen mit tiefer Atmung. Kombiniert mit der japanischen Methode Jin Shin Jyutsu lernen Indigourlauber, gelassener zu werden und die Techniken auch in den Alltag zu integrieren. Ausreichend Zeit für Wanderungen durch die voralpine Landschaft runden den Aufenthalt ab.

Bild:Outdoor-Einheiten auf der Terrasse des Mountain Retreat Center des Reiseveranstalters Indigourlaub sind eine Wohltat für den Organismus. Meditationswillige finden in der intakten Natur Ruhe und Abgeschiedenheit. © Indigourlaub

Quelle:AHM Kommunikation