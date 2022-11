mobileeee einer der ersten Flottenbetreiber mit dem E-Kombi im Angebot

E-Carsharing in Deutschland um wichtige Fahrzeugkategorie erweitert

MG5 kommt u. a. am Frankfurter Flughafen zum Einsatz

Der bundesweit agierende Mobilitätsanbieter mobileeee hat 20 MG5 in seine E-Flotte aufgenommen. Bei dem MG5 handelt es sich um den ersten Kombi der Welt, der zu 100 Prozent elektrisch angetrieben wird. mobileeee ist einer der ersten Flottenbetreiber in Deutschland, die das neue E-Fahrzeug nun für alle erlebbar machen und das E-Carsharing um eine wichtige Fahrzeugkategorie erweitern.

Die Traditionsmarke MG hat sich neu erfunden und etabliert sich jetzt als Hersteller moderner E-Autos. Mit dem MG5 hat die Marke nun speziell für den europäischen Markt einen funktionalen E-Kombi konzipiert – den ersten seiner Art. Mit bis zu 400 Kilometer Reichweite (nach WLTP), Schnellladefähigkeit sowie intelligenten Assistenz- und Konnektivitätssystemen bietet der MG5 eine attraktive Mobilitätsoption, die sehr vielen Alltagsansprüchen genügt.

Die 20 MG5 werden im regulären E-Carsharing-Betrieb von mobileeee eingesetzt. Einige E-Kombis stehen ab sofort an der kürzlich eröffneten E-Carsharing-Station am Frankfurter Flughafen all denjenigen zur Verfügung, die ein etwas geräumigeres E-Auto benötigen. Die übrigen Fahrzeuge werden an mobileeee-Standorte und -Kunden im gesamten Bundesgebiet verteilt.

Bild Copyright mobileeee

Quelle : M3E Communications