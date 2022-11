Landen, einsteigen, losfahren: mobileeee realisiert voll digitales E-Auto-Angebot am Frankfurter Flughafen

Bedeutung klimaschonender, nachhaltiger Mobilität nimmt zu

E-Fahrzeuge als Bestandteil nachhaltiger Reisekonzepte

Der bundesweit agierende Mobilitätsanbieter mobileeee hat in Kooperation mit der Fraport AG am Frankfurter Flughafen eine E-Carsharing-Station in Betrieb genommen. Ab Anfang November stehen den Reisenden 5 Elektroautos zur Verfügung, die im E-Carsharing von mobileeee genutzt werden können. mobileeee gehört damit zu den ersten Anbietern, die nachhaltiges Fahren mit E-Fahrzeugen an Deutschlands größtem Flughafen ermöglichen.

Die E-Carsharing-Fahrzeuge stellen am Frankfurter Flughafen eine flexible Alternative zum eigenem Pkw, Taxi und öffentlichen Verkehrsmitteln dar – sowohl für Reisende, die bei einem längeren Zwischenstopp die Stadt erkunden wollen, als auch für Mitarbeitende und Besuchende des Frankfurter Flughafens sowie Beschäftigte ansässiger Unternehmen und natürlich alle bestehenden mobileeee-Kunden. Gebucht werden die Elektroautos wie gewohnt über die mobileeee-App. Dabei ist das Smartphone auch der Schlüssel zum Fahrzeug.

Die Abholung und Rückgabe der Sharingfahrzeuge ist durch das voll digitale Konzept rund um die Uhr möglich. Hierfür wurde ein spezieller E-Carsharing-Bereich im Parkhaus P2 Terminal 1, in der Parkreihe 1406, eingerichtet. Die mobileeee-Stellplätze E28-E32 sind deutlich ausgewiesen. Es stehen nicht nur die beliebten Cityflitzer Renault ZOE zur Verfügung, sondern auch der luxuriös ausgestattete sportliche Hyundai Kona electric. Weitere E-Modelle werden folgen. Es finden die gewohnten mobileeee-Sharingtarife Anwendung (zzgl. einer Flughafengebühr von 24 EUR inkl. MwSt. je Anmietung).

Ilker Yilmaz, COO von mobileeee, sieht in der neuen E-Carsharing-Station eine wichtige Ergänzung der bestehenden Mobilitätsangebote: „Der Frankfurter Flughafen im Herzen Europas stellt sowohl national als auch international einen sehr wichtigen Mobilitätsknotenpunkt dar. Es freut uns sehr, dass wir ab sofort unseren Kunden, Reisenden & Mitarbeitenden des Airports im Parkhaus P2 am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens die Möglichkeit des unbeschwerten, nachhaltigen Reisens mit mobileeee ermöglichen können.“

Quelle Bild und Text: mobileeee GmbH