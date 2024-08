MOLLY SUH launcht neue Duftkerzen

MOLLY SUH: Die natürlichen Duftkerzen sind zurück

MOLLY SUH zaubert gemütliche Abende im Spätsommer auf dem Balkon oder im Garten, denn romantischer Kerzenschein sorgt immer für einen Wohlfühlfaktor und schafft ganz besondere Momente. Mit ihrem Auftritt in der Weihnachtsfolge bei „Die Höhle der Löwen“ hat das Gründerteam um Amy und Maurice Jedlička nicht nur über die Schattenseiten der Kerzen-Welt aufgeklärt, sondern vor allem gezeigt welche edlen Kerzen ihr Startup MOLLY SUH anbietet. Innerhalb kürzester Zeit waren die natürlichen Duftkerzen ausverkauft, die Nachfrage riesig.

Wohnstil trifft Duftrends

Mit Creamy Macadamia launcht MOLLY SUH nun eine neue Duftkerze in einem beigen Glas, die vor allem in die cleane Atmosphäre vieler Wohnungen passt. Der Duft nach Macadamia, Jasmin und Vanille verleiht jedem Zuhause einen „Pure-Look“. Eine weitere Neuheit ist Shiny Peach: hier ist der Name Programm – es wartet nicht nur ein pastellfarbenes Glas und edles Design, sondern frische Duftnoten von Pfirsich, Kokosnuss und Mango umhüllen den Raum. Diese Duftkerze ist ein richtiger Eyecatcher!

Die sanften, angenehmen und trendigen Düfte zeichnen die Kerzen des Startups aus. Gleichzeitig setzt MOLLY SUH mit den Interior- und Farbtrends sowie den angesagtesten Duftnoten auf einzigartige Kombinationen.

Das Besondere dieser hochwertigen Duftkerzen liegt auf der Hand: sie laden nicht nur zum Verweilen und Genießen ein. Das Wachs dieser Kerzen besteht zu 100 Prozent aus genutzten Pflanzenfetten, die normalerweise im Abfall landen würden. Verfeinert mit natürlichen Duftölen schaffen diese Kerzen eine Wohlfühlatmosphäre für den Spätsommer.

„Ästhetik, Trends und die Umwelt zu vereinen – dafür steht MOLLY SUH. Daher freuen wir uns umso mehr, mit zwei weiteren Kerzen unser Duftportfolio zu erweitern. Creamy Macadamia und Shiny Peach kombinieren dabei nicht nur Wohn- und Duftrends, sondern sind wunderbare natürliche Momentbegleiter über das gesamte Jahr.“ Amy Jedlicka Co-Gründerin von MOLLY SUH

MOLLY SUH ist unter www.mollysuh.de aktuell für 16,99 € – aber auch in ausgewählten Conceptstores – erhältlich.

„Die MOLLY SUH Kerzen sorgen für Gemütlichkeit und Wärme im eigenen Heim. Die neuen Highlights Creamy Macadamia und Shiny Peach haben mich sofort überzeugt. Sie sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch frei von schädlichen Stoffen und bestehen aus recyceltem Pflanzenfett! Das schont Ressourcen und sorgt dabei auch noch für richtige Gemütlichkeit. Keinen Sommerabend mehr ohne MOLLY SUH!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Fotocredits: MOLLY SUH | DS Unternehmensgruppe | Stefan Groenveld | RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle: DS Unternehmungsgruppe/Molly Suh GmbH