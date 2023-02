MonduSell bietet eine Allround-Lösung an, die flexible Zahlungsbedingungen und bequeme und nahtlose Einkäufe ohne Risiken und Ärger ermöglicht.

Mondu, das schnell wachsende B2B-Zahlungsunternehmen, hat MonduSell angekündigt, eine neue Lösung für B2B-Händler, die flexible Zahlungen für jeden Verkaufskanal bietet: egal ob für Außendienst, Tele-Verkauf oder E-Mail-Bestellungen. MonduSell integriert die populärsten B2B-Zahlungsmethoden und flexible Bedingungen, während bequem Bestellungen von jedem Verkaufskanal in Echtzeit erledigt werden.

Es wird geschätzt, dass 56 Prozent der B2B-Käufer das Gefühl haben, dass es eine Lücke zwischen den bestehenden Angeboten von B2B-Verkäufern und ihren eigenen Bedürfnissen beim Einkauf gibt, die sich zudem häufig verändern. Laut den Marktforschern von McKinsey geben 68 Prozent der Verkäufer an, dass ihre Verkaufsteams mit größeren Herausforderungen und Konflikten konfrontiert sind, weil sie nicht ausreichend für den Verkauf über mehrere Kanäle hinweg ausgerüstet sind. Händler sind auch nur begrenzt in der Lage, Finanzierungslösungen anzubieten und sind außerdem reichlich mit manuellen Prozessen wie Risikoprüfungen, Forderungs-Management, Inkasso und Mahnwesen belastet.

MonduSell ist die neueste Lösung von Mondu, um dieses Problem für Händler zu lösen. Sie überbrückt den Bedarf an einem B2C-ähnlichen Zahlungsverfahren im B2B-Verkauf und ermöglicht es Händlern, ihren Käufern flexible Zahlungsbedingungen mit Genehmigung in Echtzeit und schnellerer Auftragsabwicklung anzubieten.

Malte Huffmann, Mitbegründer und Co-CEO von Mondu, erläutert: „Händler spüren heute Druck von vielen Seiten. Angefangen von der aktuellen Wirtschaftslage, Cashflow-Engpässen und einer Rekordinflation bis hin zu wachsendem Wettbewerb und zunehmenden Erwartungen der Käufer, wie zum Beispiel sofortige Genehmigung, schneller Versand und Vermeidung von Vorauszahlungen. MonduSell ist der nächste Schritt auf unserem Weg, einfallsreiche und zuverlässige Zahlungslösungen anzubieten, mit denen jedes B2B-Unternehmen sein Geschäft ausbauen kann.“

Huffman fügt hinzu: „Händler können jetzt die beliebtesten B2B-Zahlungsmethoden und Netto-Konditionen auf Offline-Verkaufskanälen anbieten und ihr Kundenerlebnis mit größerer Flexibilität verbessern, die Konversionen verbessern und höhere Warenkörbe durch die Verringerung budgetbedingter Kaufbarrieren anregen. Unser gesamtes Team freut sich sehr darauf, dies für unsere Kunden auf den Markt zu bringen.“

Julian La Fontaine, Geschäftsführer der IONTO Health & Beauty GmbH, eines der ersten Unternehmen, das MonduSell getestet hat, berichtet: „Als wir die starke Akzeptanz von Mondu in unserem Webshop sahen, konnten wir nicht länger auf eine ähnliche Lösung warten, die bei der Verarbeitung von Bestellungen auf Messen oder in Showrooms verwendet werden kann. MonduSell ist intuitiv für unsere Vertriebsmitarbeiter, mit praktisch keinem Aufwand zur Integration, da es wie eine Plug-and-Play-Lösung funktioniert. Und wir können unsere bestehende API-Lösung mit Mondu für Rechnungen nutzen.“

MonduSell bietet Händlern die folgenden Vorteile:

Schnellere Geschäftsabschlüsse: Abschließen von Geschäften zum Zeitpunkt des Verkaufs, anstatt tagelang auf die Genehmigung der Transaktion warten zu müssen. Mondu verarbeitet Transaktionen in Echtzeit und verfügt über marktführende Akzeptanzraten in der Branche – sogar bei neuen Kunden.

Abschließen von Geschäften zum Zeitpunkt des Verkaufs, anstatt tagelang auf die Genehmigung der Transaktion warten zu müssen. Mondu verarbeitet Transaktionen in Echtzeit und verfügt über marktführende Akzeptanzraten in der Branche – sogar bei neuen Kunden. Den Cashflow schūtzen: Sich im Voraus bezahlen lassen, unabhängig vom Verkaufskanal – und so den Cash-Flow des Händlers verbessern, während die Käufer nach Belieben bezahlen. Mondu sorgt dafür, dass der Transaktionsabgleich genau und effizient durchgeführt wird.

Sich im Voraus bezahlen lassen, unabhängig vom Verkaufskanal – und so den Cash-Flow des Händlers verbessern, während die Käufer nach Belieben bezahlen. Mondu sorgt dafür, dass der Transaktionsabgleich genau und effizient durchgeführt wird. Den Umsatz steigern: Die Budgetbarrieren der Käufer mit flexiblen Zahlungsoptionen beseitigen und auf diese Weise den Kaufprozess beschleunigen, um die Umsätze zu maximieren und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.

Die Budgetbarrieren der Käufer mit flexiblen Zahlungsoptionen beseitigen und auf diese Weise den Kaufprozess beschleunigen, um die Umsätze zu maximieren und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Risiken und Ärger ausschalten: Zeit und Geld für lästige Buchhaltungsaufgaben sparen und ohne Risiko verkaufen. Mondu automatisiert Kredit- und Betrugsprüfungen, kümmert sich um das Inkasso und Mahnwesen und übernimmt das Ausfallrisiko, so dass sich die Händler auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

MonduSell erfordert keine Einrichtungskosten, benötigt keine technische Integration und ist einfach zu bedienen, so dass Händler sofort mit der Verarbeitung von Transaktionen beginnen können. Die Lösung ist auf jedem Gerät verfügbar und unterstützt mehrere Sprachen und Zahlungsarten.

Mondu wurde 2021 gegründet und brachte eine B2B-Lösung für Buy Now, Pay Later (BNPL) für Händler und Marktplätze auf den Markt. Die Lösungen sind für Geschäftskunden in Österreich, Deutschland und den Niederlanden verfügbar, eine weitere Marktexpansion ist für dieses Jahr geplant. Mondu hat vor kurzem eine Erweiterung der Serie A um 13 Millionen Dollar bekannt gegeben, womit sich die bisher aufgebrachte Finanzierung auf 90 Millionen Dollar erhöht.

Bild Mondu Team

Quelle Spartapr