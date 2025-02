Move your Body. Move your Mind. Das Rieser Achensee Resort

Es ist nicht mehr lang, bis der Frühling wieder erwacht und es uns raus in die Natur bewegt. Die Berge sind seit jeher ein Kraftort, der uns fasziniert, motiviert und neue Energie schöpfen lässt. Das Rieser Achensee Resort liegt inmitten der Bergwelt des Karwendels in Tirol (Österreich) am malerischen Achensee. Hier ist die Natur noch pur, die Luft so rein und das Wasser ganz klar – der perfekte Ort, um sowohl körperlich als auch mental wieder zu sich zu kommen. Dabei darf man, muss man aber nicht mal das Resort verlassen. Das Rieser hat mit seinem aktivierenden Vitalprogramm und seinem revitalisierenden SeeSpa einen Ort geschaffen, der Bewegung und Entspannung perfekt miteinander kombiniert und einen Ausgleich für Körper und Seele schafft. Hinkommen um anzukommen. Bewegen um zu erleben. Entspannen, um sich zu erden. Mehr braucht es nicht, um den Frühling einzuleiten und sich dabei richtig wohl zu fühlen.

Move your Body. Fit und Aktiv im Vitalprogramm

Für körperliche Fitness ist eine gesunde Ernährung genauso wichtig wie regelmäßige Bewegung. Das Rieser Achensee Resort legt großen Wert auf sportliche Aktivität im Alltag und hat dafür ein eigenes Aktiv- und Vitalprogramm erstellt. Auf über 230 m² kann man im Fitnessbereich die neuesten Geräte der Marke Matrix nutzen oder bei einem Personal Training unter Leitung von Experten individuell abgestimmte Einheiten durchführen. Der großzügige Bewegungsraum (130 m²) mit Blick auf den angrenzenden Wald bietet zahlreiche Möglichkeiten, Körper und Geist bei Yoga-Einheiten, Meditationen und vielem mehr wieder zurück in seine Balance zu bringen. An mind. sechs Tagen in der Woche sorgen geschulte Trainer mit dem Aktiv- und Vitalprogramm für bewegende Abwechslung und schließen den Abend gerne mit einem entspannenden und regenerierenden Saunaaufguss ab.

Hier ein paar Beispiele aus dem Aktiv- und Vitalprogramm:

Aqua Fit

Yoga

Rückenfit

Fußgymnastik

Meridiandehnen

Mantrameditation

eigene Tennisanlage (4 Sandplätze, 2 Hallenplätze)

TRX Training

Outdooraktivitäten wie Wanderungen uvm.

Saunaufgüsse zur Entspannung

Move your mind. Entspannung und Ruhe finden im SeeSpa

Wer sich viel bewegt , braucht einen körperlichen sowie mentalen Ausgleich. Das neue Adults Only SeeSpa des Rieser Achensee Resort bietet dafür eine Vielzahl an Möglichkeiten. Angefangen vom Blick nach draußen auf die Bergwelt des Achensees darf man auf über zwei Etagen entspannen und zur Ruhe kommen, den eigenen Gedanken lauschen und für einen kurzen Moment lang alles um sich herum vergessen. Lichtdurchflutete Fensterfronten, harmonische Linien und warme Farbtöne geben dem SeeSpa ein angenehmes Ambiente und machen es zu einer Oase für Harmonie und Balance, in der man sich einfach nur wohlfühlen darf. Die SeeSauna mit Tauchbecken im Biobadeteich, der neue „Sunseit“-Außenpool und ein Relax-Whirlpool sorgen für Erholungsmomente, an die man jederzeit gerne zurückkehren möchte. Auf was man sich im neuen SeeSpa freuen darf:

Ruhebereiche und Wohlfühloasen

Healthbar mit Tee, Wasser, Nüssen und frischem Obst

SeeSauna mit Panoramablick

Sunseit Pool (18×5 m)

Relaxpool

Über das Rieser Achensee Resort

Das Rieser Achensee Resort (Tirol / Österreich) wird seit Jahrzehnten hinweg von Familie Rieser geführt. Bereits die Großeltern haben mit dem Hotel in Pertisau ein kleines Paradies in der Natur erschaffen, das dank der spektakulären Bergkulisse und des nahegelegenen Achensee den perfekten Ort für Ruhe, Entspannung und Erholung bietet. Heute kümmern sich Ernst und Gabi Rieser gemeinsam mit ihren Töchtern Theresa, Alexandra und Patricia sowohl um das Wohl der Gäste als um das Wohl des Hauses.

Im Dezember 2022 wurde nach einem Umbau wiedereröffnet und das neue SkyLoft oder die Suiten Bärenkopf, das Adults Only SeeSPA, ein Fitnessraum, ein separater Bewegungsraum und ein kleiner Indoor-Poolbereich für Kinder sind hinzugekommen. „Wir sind ein Haus von Generationen für Generationen und leben im stetigen Wandel, damit sich jeder Gast in unserer familiären Atmosphäre ein Stück weit wie zu Hause fühlen darf“, so Familie Rieser. Diesen Sommer feiert Das Rieser Achensee Resort sein 75. Jubiläum seit der Eröffnung

Bild Park Sonnenuntergang ©Nicolo DalleMolle

Bildcredit © Rieser Achensee Resort

Quelle Sonja Berger Public Relations