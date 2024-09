Moxy Hotels feiert ein Jahrzehnt Stil und Spaß: Portfolioerweiterung auf über 100 Hotels in Europa bis Ende 2025 geplant

Seit dem Markendebüt 2014 in Mailand hat Moxy Hotels, Teil des Portfolios von Marriott Bonvoy mit über 30 Marken, das Hotelerlebnis für die nächste Generation von Reisenden revolutioniert. Mit ihrem industriellen Design, lebhaften sozialen Bereichen und den mutigen Angeboten hat die Marke neue Maßstäbe in der Hotellerie gesetzt. Zum 10-jährigen Jubiläum kündigte Moxy an, das Portfolio in Europa bis Ende 2025 auf über 100 Hotels auszubauen. Geplant sind 17 neue Eröffnungen, unter anderem in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich, Italien, Portugal, Irland, Belgien, Polen und Serbien.

Seit der Einführung vor einem Jahrzehnt hat Moxy Hotels mutig die Regeln des konventionellen Hotelaufenthalts in Europa neu definiert. Heute ist die Marke führend im oberen Mittelklasse-Lifestyle-Segment und verfügt über ein Portfolio von 89 Hotels in 18 Destinationen, was 60 Prozent des globalen Portfolios ausmacht. Mit derzeit 31 Moxy Hotels gibt es in keinem anderen europäischen Land so viele Moxy Hotels wie in Deutschland. Dies entspricht 25% des gesamten Portfolios aller Marken von Marriott International im Land.

„Während wir das 10-jährige Jubiläum von Moxy Hotels feiern, ist es bemerkenswert zu sehen, wie die mutige Vision der Marke bei Reisenden in ganz Europa Anklang gefunden hat“, sagt Jerome Briet, Chief Development Officer, Europe, Africa & Middle East, Marriott International. „Wir sehen hier weiterhin eine starke Nachfrage nach stilvollen und erschwinglichen Hotelerlebnissen. Unsere ehrgeizigen Expansionspläne für Moxy zielen weniger darauf ab, überall präsent zu sein, sondern vielmehr darauf, die richtigen Destinationen zu finden, die den unbeschwerten Geist der Marke perfekt widerspiegeln.“

Seit über einem Jahrzehnt stellt Moxy Hotels den Status quo traditioneller Hotelaufenthalte in Europa auf den Kopf – vom Einchecken an der Bar mit einem kostenlosen Cocktail oder Mocktail bis hin zu den lebendigen, rund um die Uhr geöffneten öffentlichen Bereiche. Jedes Moxy Hotel zielt darauf ab, das soziale Zentrum seiner Destination zu werden, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und Brücken zwischen Geschäftsreisenden, Urlaubern und Einheimischen zu schlagen.

Von Beginn an spielte das Design eine zentrale Rolle für die Marke. Moxy steht für smarte, flexible Zimmer und lebendige, vielseitige Räume, die den Gästen während ihres Aufenthalts jede Menge Spaß ermöglichen. Der Erfolg des Moxy Designs liegt darin, dass jedes Hotel ermutigt wird, eigene einzigartige Stilelemente hinzuzufügen, die authentische Bezüge zu ihrer Umgebung und Gemeinschaft darstellen, während sie den zentralen Botschaften der Marke treu bleiben. Der Soundtrack in den Moxy Hotels ist ein ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses. Sorgfältig kuratierte Musik spiegelt die verschiedenen Vibes und den verspielten Geist der Marke sowie der jeweiligen Destination wider – von Jazz über Chill bis hin zu Underground-Genres, die Nostalgie und Entdeckung miteinander verbinden. Abgestimmt auf die modernen Reisenden von heute, die von Natur aus gesellig sind, hat Moxy Hotels das Moxy Guestbook eingeführt. Damit gehört sie zu den ersten Marken, die nutzergenerierte Inhalte in eine digitale interaktive Plattform in jedem Hotel weltweit integriert haben.

Sandra Schulze-Potgieter, Vice President, Premium & Select Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International, fügt hinzu: „Die Expansion von Moxy in bestehende und neue Destinationen in ganz Europa spiegelt die Wünsche und Erwartungen der nächsten Generation von Reisenden wider. Unsere geplanten Eröffnungen werden den Ursprüngen der Marke treu bleiben und sich darauf konzentrieren, in jedem öffentlichen Bereich eine lokale Design-Geschichte zu erzählen, um sicherzustellen, dass jedes Moxy Hotel in der lokalen Kultur verwurzelt ist.“

Moxy Hotels plant, bis Ende 2025 17 neue Hotels zu seinem europäischen Portfolio hinzuzufügen, darunter die neuesten und bevorstehenden Markteintritte in drei Märkte:

Das gerade neu eröffnete Moxy Luxembourg Airport (September 2024) kennzeichnet Marriotts Debüt in Luxemburg. Mit 129 stilvollen und komfortablen Zimmern befindet sich das Hotel im Skypark Business Center am Flughafen Luxemburg und ist über einen überdachten Gehweg direkt mit dem Flughafenterminal verbunden.

Das Moxy Barcelona (Oktober 2024) wird das erste Hotel der Marke in Spanien sein und im Oktober eröffnen. Es befindet sich im aufstrebenden Viertel Sants, nur einen Steinwurf vom Hochgeschwindigkeitsbahnhof, dem historischen Stadtzentrum und dem Stadion des FC Barcelona entfernt. Das Moxy Barcelona wird über 414 stilvolle Zimmer, lebendige soziale Bereiche und einen Rooftop-Pool, der eine ultimative Chill-out-Zone mit Cabanas, Bar, Pop-up-Food-Ständen und Stadtblick sein wird, verfügen.

Zum Ende des Jahres ist das Markendebüt in der Türkei mit der Eröffnung des Moxy Istanbul Beyoğlu (Dezember 2024) geplant, gefolgt vom Moxy Izmir. Das 168 Zimmer umfassende Moxy Istanbul Beyoğlu, nur wenige Gehminuten vom Taksim-Platz entfernt, wird nach einer vollständigen Restaurierung des historischen, 1905 erbauten Afrikahan-Gebäudes eröffnen.

Moxy Hotels plant außerdem, die Präsenz in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich, Italien, Portugal, Irland, Belgien, Polen und Serbien bis Ende 2025 auszubauen. Einige der Höhepunkte umfassen:

Deutschland: Moxy Kupferzell in Hohenlohe

Schweiz: Moxy Zürich, Letzigrund

Frankreich: Moxy Annecy und Moxy Nice

Italien: Moxy Pompeji und Moxy Verona

Portugal: Moxy Alfragide Lissabon

Irland: Moxy Cork (September 2024) und Moxy Dublin Docklands

Belgien: Moxy Brussels Airport und Moxy Antwerp

Polen: Moxy Warsaw City

Serbien: Moxy Belgrad Skadarlija Downtown

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu erwarteten Hoteleröffnungen und Portfolio-Wachstum; Wachstumsstrategien und Expansionsplänen; Nachfragetrends und Erwartungen; sowie ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse und Erwartungen, die keine historischen Fakten sind. Wir weisen darauf hin, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und zahlreichen sich entwickelnden Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die wir möglicherweise nicht genau vorhersagen oder bewerten können, einschließlich der Risikofaktoren, die wir in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K oder Quartalsberichts auf Formular 10-Q, identifizieren. Jeder dieser Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen, die wir in dieser Pressemitteilung ausdrücken oder implizieren. Wir geben diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Datum dieser Pressemitteilung ab und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Bild:Moxy Antwerp (c) Moxy Antwerp

Quelle:Marriott International