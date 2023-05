Mystery Minds präsentiert neue Plattformen für professionelle Blind Dates

– Mystery Coffee und Mystery Lunch erhalten intuitiv bedienbares Dashboard.

– Relaunch mit neuem Design und deutlich erweiterten Features.

Die Mystery Minds GmbH stellt ihre Plattformen in einem neuen Design vor und erweitert den Funktionsumfang deutlich. Mystery Coffee und Mystery Lunch zeichnen sich nun ferner durch ein persönliches Dashboard aus, das die Vernetzung zwischen Mitarbeitern in Unternehmen unterstützt. Die Plattformen lassen sich in vielerlei Hinsicht individuell anpassen, darüber hinaus stehen neue Features wie Single-Sign-On (SSO) zur Verfügung.

Mystery Minds, Lösungsanbieter für professionelle Blind Dates beim virtuellen Kaffee oder beim Mittagessen, hat das Nutzererlebnis durch den Relaunch seiner Plattformen optimiert. Damit verbunden sind ein neues Design, intuitive Navigation und deutlich erweiterte Funktionen. Außerdem hat Mystery Minds die Barrierefreiheit der Plattformen verbessert und somit neue Standards gesetzt.

„Im digitalen Zeitalter und in einer Zeit des hybriden Arbeitens wird Vernetzung immer wichtiger. Durch den Relaunch unserer Plattformen machen wir es noch einfacher, neue Verbindungen herzustellen. Letztlich verfolgen wir so das Ziel, die Unternehmenskultur zu verbessern“, sagt Christoph Drebes, Geschäftsführer der Mystery Minds GmbH.

Zu den neuen Features zählen insbesondere die folgenden:

· Personalisierung: Kunden haben die Möglichkeit, zahlreiche Funktionen entsprechend den Anforderungen ihres Unternehmens maßgeschneidert zu konfigurieren. So können etwa das Design der Startseite, die Kriterien beim Matching und die Sprache individuell angepasst werden.

· Persönliches Dashboard: Eine umfassende Übersicht wird im Dashboard ermöglicht. So erlaubt es die Ansicht über bisherige Matches Teilnehmern, ihr Netzwerk stets im Blick zu behalten. Mitarbeiter sehen anschaulich, wer bereits Teil ihres internen Netzwerks ist.

· Leichte Bedienbarkeit: Die individuellen Einstellungen lassen sich einfach verwalten – so kann etwa die Teilnahme an Mystery Coffee oder Lunch mit einem Knopfdruck gestartet oder pausiert werden. Auch kann konfiguriert werden, in welcher Frequenz eine Teilnahme erfolgen soll.

· Profilansicht: Features wie „About me”-Info, Profilbild oder Verlinkung zum LinkedIn Profil legen die Basis, um bereits vorab Informationen mit denjenigen Matches bereitzustellen, mit denen ein Treffen bevorsteht.

· Single-Sign-On (SSO): Single Sign-On (SSO) ermöglicht es Usern, sich mittels Schnittstellen auch über Plattformen Dritter wie etwa Microsoft, Google oder LinkedIn anzumelden.

· Barrierefreiheit: Das „Prinzip Inklusion“ kommt durch ein hohes Maß an Barrierefreiheit zum Ausdruck: Es wird allen Beschäftigten ermöglicht, die Angebote von Mystery Coffee und Mystery Lunch ohne Einschränkungen zu nutzen.

Während des Entwicklungsprozesses hat Mystery Minds kontinuierlich das Feedback seiner Kunden eingeholt und dieses berücksichtigt, um höchstmögliche Standards sicherzustellen. Nun ist die neue Plattform für alle Nutzer verfügbar – in einer Testphase für 30 Tage sogar kostenlos.

Titelbild/ Bildquelle: Bild von Ylanite Koppens auf pixabay

Quelle:Mystery Minds GmbH