N2F erhält 24 Mio. Euro Wachstumsinvestition von PSG Equity

N2F, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Spesenmanagement, gibt heute eine strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 24 Millionen Euro von PSG Equity („PSG“) bekannt. Als führender Investor unterstützt PSG software- und technologiebasierte Dienstleistungsunternehmen dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Skalierung in Europa und Nordamerika zu fördern.

N2F ist eine intuitive Spesenmanagementsoftware, die es Kund:innen ermöglicht, ihre Geschäftsausgaben bis zu viermal schneller als üblich zu verarbeiten. Das Unternehmen mit Sitz im Vorort von Lyon wurde 2015 von Nicolas Dubouloz und Jean-Joseph Reslinger gegründet, um den zeitaufwendigen, manuellen Prozess des Spesenmanagements effizienter zu gestalten. Dabei hat sich N2F in nur acht Jahren zu einem Technologiepartner für mehr als 10.000 Unternehmen in 86 Ländern entwickelt. Ursprünglich für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert, wird N2F heute von Firmen jeder Größe in elf verschiedenen Sprachen genutzt, darunter auch von Blue-Chip-Unternehmen wie Iliad, DMG MORI und Holidu.

Durch die Partnerschaft mit PSG Equity wird N2F die Expansion in Europa beschleunigen. Die strategischen und finanziellen Ressourcen von PSG helfen, den ambitionierten Plan umzusetzen, in den nächsten fünf Jahren 200 zusätzliche Mitarbeitende einzustellen und weiterhin in Innovationen zu investieren.

PSG Equity: der strategische Partner für die Umsetzung der Vision von N2F

N2F strebt an, in ganz Europa zu expandieren und über 20 Millionen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Spesenabrechnung effizienter und kosteneffektiver zu gestalten. Das Jahr 2022 war für das Unternehmen ein Jahr der Transformation, in dem es die Voraussetzungen für die internationale Expansion schuf, die Mitarbeitendenzahl erhöhte und die SaaS-Lösung Keeple einführte, die die Verwaltung von Personalurlauben und Abwesenheiten erleichtert. Durch diese Maßnahmen ist N2F bereit, seine Stellung als einer der führenden Anbieter von Spesenmanagement-Software in Europa zu festigen und auszubauen.

„Die Kombination von fortschrittlicher Technologie und führendem Kund:innenservice war der Grundstein von N2Fs außergewöhnlichem Wachstum im Jahr 2022“, sagt Edward Hughes, Managing Director bei PSG. „Nach einiger Suche haben wir mit N2F eine der besten Softwarelösungen auf dem Markt identifiziert. Das Unternehmen hat ein enormes Wachstumspotenzial vor sich. Wir freuen uns, mit Nicolas und dem N2F-Team zusammenzuarbeiten und das Geschäft gemeinsam auszubauen.“

„Diese Partnerschaft mit PSG markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase für unser Unternehmen, was sowohl die Relevanz unserer Lösungen als auch unsere Position als Marktführer bekräftigt“, ergänzt Nicolas Dubouloz, CEO von N2JSoft. „Wir sind glücklich, in Zukunft einen Experten für den B2B-SaaS-Markt an unserer Seite zu haben. Wir teilen nicht nur die gleichen Werte, sondern auch das Bestreben, das Geschäft so zu entwickeln, dass Kund:innenzufriedenheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen.“

PSG arbeitet eng mit Gründer:innen und Managementteams zusammen, um sie bei ihren strategischen Entscheidungen im Tagesgeschäft zu unterstützen. Dabei nutzt PSG seine Stärken in den Bereichen M&A und internationale Expansion, insbesondere in Europa und den USA, und verfolgt einen nachhaltigen Investitionsplan. N2F ist PSGs 21. Investition in Europa.

N2F plant eine europaweite technologiebasierte SaaS-Skalierung

Seitdem Nicolas Dubouloz und Jean-Joseph Reslinger N2F gegründet haben, hat es sich zu einem starken, technologieorientierten Unternehmen entwickelt. International ist das Unternehmen bekannt für:

ein schnelles, eigens entwickeltes Smart-Scanning-Tool, mit dem sich Spesenabrechnungen in weniger als einer Sekunde automatisch generieren lassen,

ein intuitives und benutzerfreundliches Nutzererlebnis bei gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Spesenrichtlinien und den Genehmigungsprozess aller Kund:innen,

sichere und mit Zeitstempel versehene digitale Archivierung von Spesenabrechnungen, die das Einhalten länderspezifischer Steuerstandards garantiert,

eine fundierte Branchenkenntnis und praktische Spezialfunktionen wie das vereinfachte Management von Kilometergeld und die vollständige Verwaltung des Verpflegungsmehraufwands im DACH-Raum,

eine automatische Umrechnung von über 160 Währungen für eine vereinfachte länderübergreifender Spesenabrechnungen sowie

eine direkte API-Integration mit den meisten Buchhaltungssoftwarelösungen.

