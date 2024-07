Nach Bidens Nato-Auftritt: Lindner besorgt über US-Wahlkampf

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich am Tag nach den jüngsten Ausfällen von US-Präsident Joe Biden beim Nato-Gipfel besorgt über die generelle Wahlkampfsituation in den USA geäußert. „Es ist eine insgesamt nicht beruhigende Situation im amerikanischen Wahlkampf“, sagte der FDP-Chef dem TV-Sender „Welt“ am Freitag. „Deshalb hoffe ich, dass alle kluge Entscheidungen treffen.“

Die Frage, ob Joe Biden lieber auf eine erneute Kandidatur verzichten sollte, ließ Lindner offen. „Das ist eine Entscheidung der Demokratischen Partei in den USA“, sagte der Minister. „Ich halte nichts davon das man sich aus dem Ausland da einmischt.“



