Naturhotel Rainer: Herbst-Zeit im „Tal der Ruhe

Der Herbst im Jaufental ist etwas ganz Besonderes. Die warmen Farben der Wälder und Wiesen verleihen dem Tal eine herrliche und wohltuende Atmosphäre. In der facettenreichen Bergwelt von Ratschings mit ihren unzähligen Wanderwegen und Mountainbike-Touren tauchen Naturgenießer hautnah in die schöne Herbst-Szenerie ein. Am taufrischen Morgen tief durchatmen, achtsames Waldbaden, zur Ruhe kommen und dem Alltag entfliehen, dafür ist das Jaufental wie gemacht.

Das Naturhotel Rainer spiegelt die einmalige Atmosphäre dieses Naturjuwels wider. Die Hotelierfamilie und ihre Gäste leben hier in und mit der Natur. Naturholzzimmer aus 100 Prozent Südtiroler Hölzern bieten Wohnträume für Anspruchsvolle. Was der aktive Gast rund um das Naturhotel Rainer unternehmen kann, ist die natürlichste Sache der Welt: Auf Almen wandern und Gipfel besteigen, das Bike satteln oder den Golfschläger schwingen.

Im Naturea Spa wird dem Körper größte Aufmerksamkeit geschenkt. Die Herbsttage bringen viele Highlights. Hannes Rainer, der Hotelinhaber und Chefkoch, lädt zum Kochkurs. Hannes ist ein Meister der Natur-Gourmetküche. Gemeinsam bereiten die Hotelgäste Herbst-Gerichte mit natürlichen Zutaten vom hoteleigenen Hof zu. Im Brotbackkurs zeigt Hannes, wie köstliches Brot gelingt. Seit Generationen stellt Familie Rainer das Brot selbst aus dem natürlichen Getreide der eigenen Äcker her.

Die Sonnenaufgangswanderungen mit Gipfelfrühstück bleiben ebenso unvergessen wie die Bike & Hike Touren zu „verborgenen“ Plätzen im Jaufental. Wenn die Abende wieder länger werden, machen sich die Gäste des Naturhotel Rainer auf zur Fackelwanderung, um anschließend auf der Hotelterrasse den ersten Glühwein der Saison zu genießen. Schlaue nützen jetzt das Nature Autumn Last Minute Angebot. Bis 01. September 2023 mindestens 7 Nächte Herbsturlaub buchen und sich über 15 Prozent Rabatt freuen. Als Mitglied der Vitalpina Hotels ist das umweltbewusste Haus in Ratschings dem Klimaneutralitätsbündnis beigetreten. Wer auf eine Anreise mit dem Auto verzichtet, der kann sich auf einen kostenlosen Abholservice und auf kostenlose Nutzung des E-Flitzer Fiat 500 Cabrio und von top E-Mountainbikes verlassen.

Bild: Naturhotel Rainer

Quelle mk Salzburg