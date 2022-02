NEOH Cream Cake für eine Zukunft ohne Zucker

Mit der neuen NEOH Cream Cake hebt das heimische, auf zuckerfreie Süßwaren spezialisierte Food-Tech das neue Naschen auf das nächste Level – als süße Versuchung für alle Mehlspeisenliebhaber:innen und Tortenfreund:innen kommt diese ganz ohne zugesetzten Zucker aus. Die eigens entwickelte, revolutionäre Zuckerersatz-Formel ENSO ermöglicht einen identen Geschmack wie Zucker, jedoch beinahe ohne Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve.

Zubereitung im Markt: Cremig-nussige Torte ohne zugesetzten Zucker

Die handgemachte NEOH Cream Cake wird in den BILLA PLUS Marktkonditoreien vor Ort von den Konditor:innen frisch zubereitet. Sie überzeugt mit leckerem Nuss-Tortenboden sowie einer luftig-leichten Vanille-Creme. Eine Schokoladenglasur mit Protein-Crispys und Mandeln rundet den Tortengenuss ab.

Die NEOH Cream Cake ist um 24,90 Euro exklusiv in allen über 140 BILLA PLUS Märkten in Österreich erhältlich. Auch einzelne Stücke können als NEOH Cream Cut um 2,99 Euro gekauft werden.

Revolution des Süßwarenmarktes: Neues Naschen ohne Zucker

Die von BILLA PLUS entwickelte Torte basiert auf den Inhaltsstoffen der anderen NEOH-Produkte im Nasch-Regal. Für das österreichische Unternehmen bedeutet diese einen weiteren wichtigen Schritt auf seiner Mission, den Süßwarenmarkt zu revolutionieren und ein neues Naschen möglichst ohne Zucker zu ermöglichen.



„Die NEOH Cream Cake zeigt, dass wir unsere geheime ENSO Formel überall einsetzen können. Alle, die die Torte probieren, werden begeistert sein und definitiv nicht erkennen, dass sie ohne zugesetztem Zucker auskommt. Damit ist das ein weiterer Schritt, den Menschen die süßen Momente des Tages ohne Zucker zu ermöglichen“, so Manuel Zeller, NEOH-Gründer und Geschäftsführer.

