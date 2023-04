NEOH NoCheezecake jetzt neu bei BILLA PLUS

Mit eigens entwickelter, geheimer Zuckerersatz-Formel zubereitet: NEOH NoCheezecake zeigt vielfältiges Anwendungsspektrum von ENSO

NEOH geht in die zweite Torten-Runde: Mit dem NEOH NoCheezecake präsentiert das heimische, auf zuckerfreie Süßwaren spezialisierte Food-Tech erstmals eine vegane Cheesecake-Alternative, die ganz ohne zugesetzten Zucker auskommt. So wie die bewährte NEOH Cream Cake ist auch der neue NEOH NoCheezecake ab sofort Teil des Mehlspeisensortiments der BILLA PLUS Marktkonditoreien.

KEKSBODEN TRIFFT AUF FEINE CREME Der NEOH NoCheezecake überzeugt mit einem Mürbteig-Keksboden, einer pflanzlichen Creme und frischen Himbeeren. Copyright: © BILLA / Christian Dusek

Keksboden trifft auf feine Creme: Vegane Törtchen ohne zugesetzten Zucker

Der NEOH NoCheezecake überzeugt mit einem knusprigen Mürbteig-Keksboden sowie einer feinen, pflanzenbasierten Creme – frische Himbeeren runden den Tortengenuss ab. Den veganen Cheesecake gibt es ab sofort als Törtchen à 250 Gramm um EUR 5,99 exklusiv in allen Marktkonditoreien der BILLA PLUS Märkte in Österreich.

„In unseren österreichweit 146 Marktkonditoreien zaubern unsere ausgebildeten Konditor:innen täglich eine Vielzahl an süßen Köstlichkeiten – alle Kuchen und Torten sind handgemacht und werden frisch vor Ort zubereitet. Der Cheesecake von NEOH ist die ideale Ergänzung unseres Mehlspeisensortiments und perfekt für alle, die trotz bewusster Ernährung nicht auf Süßes verzichten möchten“, so Eva-Maria Kaiser, gewerberechtliche Geschäftsführerin der BILLA Marktkonditorei.

Naschen neu gedacht: NEOH revolutioniert mit Zuckerersatz-Formel den Süßwarenmarkt

Der mit BILLA PLUS entwickelte NoCheezecake basiert auf den Inhaltsstoffen der bereits bestehenden NEOH-Produkte im Naschregal. Grundlage ist die Zuckerersatz-Formel ENSO, die einen identen Geschmack wie Zucker ermöglicht, jedoch kaum Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve hat.

Für das österreichische Unternehmen ist der NEOH NoCheezecake ein weiterer wichtiger Schritt auf seiner Mission, den Süßwarenmarkt zu revolutionieren: „Unser neuer NEOH NoCheezecake beweist einmal mehr, wie breit die Anwendungsfelder unserer Zuckerersatz-Formel mittlerweile sind. Egal ob Riegel, Waffel, Eis oder Torte – der Rohstoff lässt sich beinahe auf alle Lebensmittel anwenden und ersetzt 100% des zugesetzen Zuckers“, so Manuel Zeller, NEOH-Gründer und Geschäftsführer.

Titelbild: v.l.n.r.: Lena Laban, Social Media Managerin von NEOH und Eva-Maria Kaiser, gewerberechtliche Geschäftsführerin der BILLA Marktkonditorei Copyright: © BILLA / Christian Dusek

Quelle Ketchum GmbH