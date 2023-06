Neue Mercedes-Benz Duft-Trilogie:

Land, Sea und Air als kraftvolle Verkörperung der Elemente

Die drei neuen Parfums wurden von der französischen Maître Parfumeur Anne Flipo kreiert und greifen den Mercedes-Stern und seine ikonische Bedeutung auf.

Die Düfte sind als einzelne Eau de Parfums sowie als komplette Trilogie erhältlich

Bei den Inhaltsstoffen, Flakons und Verpackungen wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt

Seit weit mehr als einem Jahrhundert repräsentiert der ikonische, dreizackige Stern die Verbindung von der Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Eine neue Duft-Trilogie von Mercedes-Benz in Kooperation mit INCC Parfums nimmt die Idee dieser drei Grundelemente wieder auf: Die von der französischen Maître Parfumeur Anne Flipo kreierten Eau de Parfums Land, Sea und Air können separat, in harmonischer Balance oder in einer eigenen Wunschkombination getragen werden. Die Düfte sind sowohl als individuelle Eau de Parfums erhältlich, als auch als komplette Trilogie in einer besonderen Verpackung, bei der die drei Flakons als Mercedes-Benz Stern zusammenkommen.

Auch die stilvollen Flakons sind eine Hommage an Mercedes-Benz: Zum einen im Design, denn alle drei Flakons bilden von oben betrachtet zusammengesetzt den Mercedes-Stern. Die Verwendung der Materialen zeigt zum anderen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Elementen Erde, Wasser und Luft. Bei der Auswahl der Rohstoffe für das Parfum wurde ebenso auf Transparenz bezüglich ihrer Herkunft, Qualität und Nachhaltigkeit geachtet wie bei der Herstellung der Flakons. Für sie wird recyceltes Aluminium und Glas verwendet, eine abnehmbare Gewindepumpe sorgt für eine Nachfülloption. Die Umverpackung besteht aus recycelbarem und biologisch abbaubarem Papier, das bis zu 10 Prozent Seetang enthält und mit 100 Prozent erneuerbarer Energie hergestellt wird. Darüber hinaus sind die drei Düfte in der 30ml Größe als Set in einer hochwertigen Tasche, wahlweise aus weißem oder braunem Leder, erhältlich. Im Sinne des Upcycling-Gedanken wurden für das Leder dieser Tasche Reste aus der Interieur-Produktion der Mercedes-Benz-S-Klasse verwendet.

Drei Düfte, vielfältige Tragemöglichkeiten

Jedes Element der Duft-Trilogie von Mercedes-Benz entfaltet sein eigenes Duftuniversum. Durch die gemeinsame Basis bieten die drei Fougère-Parfums die Möglichkeit zum Layering – und können je nach Anlass, eigener Duftvorliebe oder Tagesstimmung auf vier weitere unterschiedliche Arten kombiniert werden.

Der Duft Mercedes-Benz Land kombiniert die warmen Holznoten von Patchouli mit leicht würzigen und sinnlichen Noten der Kakaoschale und Tonkabohne. Vervollständigt wird er durch die Frische des Rosmarin Kampfer, samtig-feinen Noten der Geranie und der klaren Kraft von Tannenbalsam.

Mercedes-Benz Sea versprüht das erfrischende Gefühl einer brandenden Welle: mit intensiver Note des Veilchenblattes, belebt durch fruchtige Mandarine. Die salzige, ledrige Note von Algen rundet den maritimen Charakter dieses Duftes ab.

Eine äußerst entspannende Wirkung besitzt das nach Kräutern duftende Artemisia-Öl, welches in Mercedes-Benz Air Verwendung findet. Es trifft auf hocharomatische Basisnoten von Angelika sowie zart blumige Noten von Petitgrain. Ergänzt wird der Duft durch die spritzige Kraft von Zitrus und die Würze von Kurkumablättern.

Durch die Möglichkeiten des Layering ergeben sich vier ganz besondere Duftkombinationen: Land+Sea, ein holzig-maritimer Duft; Land+Air, ein holziger Zitrusduft; Sea+Air, ein maritimer Zitrusduft; Land+Sea+Air, ein holzig-maritimer Zitrusduft.

Mercedes-Benz Parfums: Hochwertige und elegante Kreationen seit über zehn Jahren

Bereits seit 2011 arbeiten Mercedes-Benz und INCC Parfums zusammen. 2012 erschien der erste gemein-same Duft „Mercedes-Benz for Men“, die sechs Haupt-Duftlinien „Mercedes-Benz Sign“, „Mercedes-Benz The Move“, „Mercedes-Benz Man“, Mercedes-Benz Select“, „Mercedes-Benz for Men“ und „Mercedes-Benz Club“ sowie die zwei Damendüfte „Mercedes-Benz Woman“ und „Mercedes-Benz for Women“ ergänzen das Portfolio. Die Düfte sind im Onlineshop von Nachhaltigkeit erhältlich: parfums.mercedes-benz.com.

Quelle Bild und Text: Mercedes-Benz AG