Neuer Hotel Manager für das Bürgenstock Resort Lake Lucerne: Dominik Stalder wird befördert und übernimmt die operative Leitung

Dominik Stalder hat als neuer Hotel Manager des Bürgenstock Resort Lake Lucerne seine Position angetreten. Stalder war bereits vor der offiziellen Eröffnung Teil des Pre-Opening-Teams des Luxusresorts und spielte während der zehnjährigen Renovierungsphase eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung des Betriebs. Durch seine fachliche Expertise und sein Engagement trug er maßgeblich zum Erfolg des Resorts bei. Erst kürzlich hat er als Projekt Leader der hochrangigen Konferenz zum Frieden in der Ukraine gewirkt, dem größten diplomatischen Ereignis in der Geschichte der Schweiz. Dieses fand am 15. und 16. Juni statt und brachte 1.000 internationale VIPs, darunter 57 Staatschefs, sowie 700 interne und 350 externe Mitarbeiter und Mitwirkende zusammen. Die Durchführung dieser Veranstaltung stellte eine große logistische Herausforderung dar, die erfolgreich unter seiner Leitung in Zusammenarbeit mit dem eidgenössischen Department für auswärtige Angelegenheiten gemeistert wurde.

Stalder spielte als Assistant F&B Director eine entscheidende Rolle beim Grand Opening des Resorts im September 2018 mit mehr als 1000 Gästen. Seine Erfolge umfassen auch die Leitung des Jubiläumsevents zum 150-jährigen Bestehen in 2023, bei dem über 4000 Gäste auf dem Berg zusammenkamen, sowie die Organisation bedeutender Konferenzen und Firmenveranstaltungen mit internationaler Reichweite.

Stalder hat seine beeindruckende Laufbahn bei der Bürgenstock Hotels AG durchlaufen, beginnend als Assistant F&B Director (März 2017 bis Januar 2022). Er erweiterte seine Expertise als Director of Events & Entertainment (Januar 2022 bis Dezember 2023), wo er seine Fähigkeiten in Eventplanung, Projektmanagement und Teamführung erfolgreich einsetzte. Seit Dezember 2023 bekleidete er die Position des Executive Assistant Manager i/c of Food & Beverage, Events & Projects, die er bis Juni 2024 innehatte. In allen Positionen hat Stalder nicht nur durch seine fachliche Kompetenz, sondern auch durch seine Hands-on-Mentalität beeindruckt. Er findet geschickt und effizient Lösungen und ist stets an vorderster Front dabei, um sicherzustellen, dass Projekte erfolgreich und zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt werden. Seine Verantwortung umfasste die Entwicklung und Umsetzung von Events in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen wie F&B, Marketing und Vertrieb.

„Es ist eine Ehre, als Hotel Manager des Bürgenstock Resort Lake Lucerne tätig zu sein und diese großartige Destination weiterzuentwickeln“, kommentierte Dominik Stalder. „Das Resort von Anfang an aufwachsen zu sehen und Teil dieses intensiven Abenteuers zu sein, hat mich tief geprägt. Ich freue mich darauf, unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen, das Resort auf höchstem Niveau zu führen und es kontinuierlich in die Zukunft zu bringen.“

Dominik Stalder, ein Schweizer Staatsbürger aus Schwyz, verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich Hospitality Management, die er durch den erfolgreichen Abschluss des Bildungsgangs «Dipl. Hotelier(e)-Gastronom(in) HF» an der SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern erworben hat. Vor seiner akademischen Ausbildung absolvierte er eine Lehre als Koch am GIBZ Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug, was sein tiefgreifendes Verständnis der Gastronomiebranche untermauert. Zusätzlich bringt er herausragende Fähigkeiten in den Bereichen Projektmanagement, Kommunikation und Teamführung mit. Er beherrscht Deutsch und Englisch fließend und verfügt über grundlegende Kenntnisse in Französisch.

Bild:Buergenstock Hotel

Quelle:Lobster Communications GmbH