Neuer Standort in Meidling

Thalia eröffnet eine Buchhandlung im Vio Plaza Wien

Heute hat Österreichs größter Sortimentsbuchhändler Thalia im Nahversorgungszentrum Vio Plaza eine neue Buchhandlung eröffnet. Auf 340 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet Thalia im zwölften Wiener Gemeindebezirk Meidling ein vielseitiges Buchsortiment sowie ausgewählte und zum Teil exklusive Trend- und Geschenkartikel. Abgerundet wird das Angebot der Buchhandlung durch ein großes Spiele- und Spielwarensortiment. Mit der Neueröffnung schafft das Unternehmen neue Arbeitsplätze im Bezirk und ist neuer Treffpunkt für alle Buchliebhabenden in der Nähe.

„Wir freuen uns, mit der neuen Buchhandlung in Meidling eine moderne Lesewelt geschaffen zu haben“, so Thalia Geschäftsführerin Andrea Heumann über die heutige Eröffnung im zwölften Wiener Gemeindebezirk. „Wir glauben an die Bedeutung und Sichtbarkeit des Buches und Lesens“, erläutert Heumann die Expansionsstrategie. Für Thalia ist es die 47. Buchhandlung in Österreich.

In der modernen Buchhandlung steht eine neue Lesewelt bereit, die den Bogen von spannenden Krimis über fesselnde Romane bis zu topaktuellen Sachbüchern spannt. Fans von englischsprachiger Literatur oder Manga werden genauso fündig wie Kinder- und Jugendbuchlesende. Neben einem vielseitigen Buchsortiment bietet die Buchhandlung Spiele und Spielwaren, E-Books und digitale Hörbücher sowie Geschenk- und Dekoartikel für jeden Geschmack. Innovative Services wie das kontaktlose Bezahlen über die mobile Bezahlfunktion „Scan & Go“ sowie die kompetente und persönliche Beratung runden das Einkaufserlebnis ab. Online bestellte Bücher können darüber hinaus direkt in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse geliefert werden.

„Unsere Buchhandlung soll zum Stöbern und Verweilen einladen und nicht zuletzt ein neuer Treffpunkt für Bücherfreunde im Bezirk werden“, so auch Thalia Filialleiterin Lisa Laviat, die zuvor in der Thalia Buchhandlung in der Mariahilfer Straße als Buchhändlerin tätig war und das Thalia Talents Führungskräfteprogramm beim Sortimentsbuchhändler durchlaufen hat. „Unser Team setzt sich aus vielen Geschichtenentdeckenden mit individuellen Stärken zusammen.“ Sozusagen die Avengers der Buchwelt. „Eine vielfältige Gruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu Büchern, aber auch der digitalen Welt wie E-Reading und digitale Hörbücher zu beraten“, so Laviat freudig.

Auch Mag. Gerald Heinisch, Centermanager des Vio Plaza Wien, blickt mit großer Vorfreude auf die gemeinsame Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, Thalia als neuen Mieter im Vio Plaza begrüßen zu dürfen.“ Thalia sei nicht nur eine Buchhandlung, sondern eine Marke mit Tradition und einer starken Bedeutung für die Kultur des Lesens. „Wir glauben fest an die positiven Synergien, die Thalia einbringen wird – sei es durch Lesetrends wie BookTok, die darauf abzielen, junge Menschen wieder für das Lesen zu begeistern, oder durch die Schaffung eines lebendigen Ortes der Begegnung und des Austauschs“, so Heinisch abschließend. Die Zusammenarbeit verspricht, neue Impulse zu setzen und Besuchende nicht nur zum Shoppen, sondern auch zum Verweilen und Lesen zu inspirieren.

Zur Neueröffnung begrüßt das Buchhandlungsteam alle Besuchenden ab dem 16. Mai mit vielen Eröffnungsaktionen und Angeboten.

Thalia Buchhandlung im Vio Plaza Wien

Adresse: Schönbrunner Straße 230, 1120 Wien

Leitung: Lisa Laviat

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 19:00 Uhr, Samstag, 9:00 bis 18:00 Uhr

Größe: 340 m² Verkaufsfläche

Sortiment: Neuerscheinungen und Bestseller, Ratgeber, International Books, Mangas, Kinder- und Jugendbuch, Spiele und Spielwaren, Geschenk- und Trendideen, tolino E-Reading, digitale Hörbücher

Services: Click & Collect, Heimversand, Scan & Go, Selbstbedienungskassa, Thalia Geschenkkarte

Foto Die neue Thalia Buchhandlung im Vio Plaza Wien. © Thalia I Agnes Mutschler

Quelle iam-pr.at