Ein Blick auf eine faszinierende neue Perspektive

Tauchen Sie ein in eine Welt, wo die Grenzen zwischen Held und Schurke verschwimmen – eine frische und provokante Neuinterpretation der klassischen Peter Pan-Geschichte erwartet Sie.

Never ist der erste Band in Jessa Hastings erster Fantasy Roman Reihe, erschienen 2023 im Bloom Books Verlag. Hastings nimmt hier die beliebte Geschichte des jungen Peter Pan von J. M. Barrie der Generation um Generation von Darling Mädchen ins Nimmerland bringt.

Der Schreibstil ist magisch und poetisch. Es ist einfach, sich in die Geschichte einzufinden, da sich die Autorin nicht mit einer ewig langen Einleitung aufhält. Zudem gibt es keinen Info Dump, viel eher lernt der Leser alles Wichtige, das in die Welt von Nimmerland gehört nach und nach so wie die Geschichte voranschreitet. Die Seiten fliegen nur so am Leser vorüber, da die Lyrik den Leser gefangen nimmt.

Die Stimme des Buches ließt sich wie ein Gedankengang, es werden Einblicke in die Vergangenheit und Vorhersagen der Zukunft gegeben. Es gibt drei Hauptcharaktere. Daphne Darling, sie ist die Protagonistin und diejenige, aus welcher Sicht die Geschichte erzählt wird. Zu Beginn schein sie eine selbstsichere junge Frau zu sein, die weiß, was sie will und sich nicht von anderen vorschreiben lässt, wer sie zu sein hat. Im Verlauf der Geschichte wird sie immer abhängiger von den beiden männlichen Hauptcharakteren und trifft Entscheidungen, die kontinuierlich fragwürdiger werden.

Die nächste Hauptperson ist Peter Pan.

Hier hat sich Hastings an die Originalversion von J. M. Barrie gehalten und ihn nicht beschönigt dargestellt, wie es Disney etwa getan hat. Es ist sehr schön zu sehen, wie ähnlich sich die beiden Pans sind, in vielen Szenen lässt sich die Anlehnung an das Original erkennen. Peter ist ein Narzisst, was sich in dem Buch besonders gut hervorhebt. Er handelt zu seinem Vorteil, andere müssen tun, was er sagt, und generell ist er der Boss. Die Gefühle anderer Menschen scheinen ihm unwichtig zu sein bzw. scheint er sie nicht nachvollziehen zu können.

Zuletzt haben wir Jamison Hook.

Auch Hook wird nicht beschönigt dargestellt, sondern durch und durch realistisch. Er mordet, ohne darüber nachzudenken und sieht darin keinen Fehler. Hook hat seine Probleme, genau wie Pan, doch scheint Hook der bessere Mensch zu sein. Er zieht die Gefühle anderer in Betracht, doch schlussendlich handelt auch er moralisch bedenklich.

Die drei Charaktere erzeugen eine ganz einzigartige Dynamik. Besonders schön ist hier zu sehen, dass es keine perfekten Menschen sind, da auch die Menschen in der realen Welt keine unfehlbaren Wesen sind, sondern alle ihre Stärken und Schwächen haben. So gestaltet sich also ein Roman mit brutaler Ehrlichkeit, der dem Menschsein einen Spiegel vor hält.

Der Plot scheint im ersten Band noch eher eine zweitrangige Rolle zu spielen. Der Fokus liegt hier noch auf der Dynamik zwischen den Protagonisten, doch wird auch klar, das hier die Basis Arbeit für die nächsten Bücher gelegt wurde. Nachdem sie ins Nimmerland gebracht wurde, lernt Daphne Jamison seine Piratencrew, die Fee Rune und Calla kennen. Dabei versucht sie Herr ihrer Gefühle und Gedanken zu werden und das auch zu bleiben.

Abschließend lässt sich sagen, dass es sich in bei dem Buch um einen interessanten ersten Band handelt. Wer also nach einem Buch sucht, das den Leser emotional fordert und dabei die psychologischen Aspekte des Menschseins erschreckend natürlich darstellt, der wird mit dem Buch Spaß haben. Wer hier allerdings eine schöne Geschichte zu Disneys Peter Pan erwartet, der wird hier enttäuscht werden.

Never Jessa Hastings