Nexi und orderbird starten mit Zahlungsplattform der nächsten Generation für unabhängige Software-Anbieter

Schnelles Onboarding von Händlern in weniger als 48 Stunden.

Vollständige Transparenz über den Status und das Management des Händlers mit fairer und transparenter Preisgestaltung.

Nahtloser Integrationsprozess für unabhängige Software-Anbieter.

Nexi und ihre Tochtergesellschaft orderbird starten mit dem Nexi Partner Portal (NPP) eine Zahlungsplattform der nächsten Generation. Diese Plattform wurde für unabhängige Software-Anbieter (Independent Software Vendors; ISVs) unterschiedlicher Branchen entwickelt und ermöglicht ihnen, ihr Geschäft effizienter zu verwalten. Das Herzstück dieser Plattform ist ein einmaliges Onboarding-Erlebnis, das die Aktivierung von Händlerkonten für die Verarbeitung von Kartenzahlungen auf unter 48 Stunden beschleunigt.

Im Bereich der Zahlungsabwicklung bedeutet diese Entwicklung einen enormen Fortschritt. Die Plattform bietet ISVs eine schnelle, effiziente und sichere Möglichkeit, Kartenzahlungen in ihre Services zu integrieren. Sie ist auf verschiedene Branchen zugeschnitten, vom Einzelhandel bis zum Gastgewerbe, und hilft, die betriebliche Effizienz und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Vorteile der Plattform

Händler profitieren durch:

Akzeptanz von Kartenzahlungen in weniger als 48 Stunden.

Faire Preise ohne versteckte Zuschläge.

Optimales Cashflow-Management und volle Kostenkontrolle durch monatliche Rechnungsstellung (einschließlich Gebühren) und zentralisierte Umsatzgutschriften.

Benutzerfreundliches Kundenportal mit Zugriff auf Transaktionsübersichten und digitale Rechnungsstellung.

Partner/ISVs profitieren durch:

Nahtlose Integration von Zahlungslösungen in bestehende Software.

Transparentes Händlermanagement mit umfassendem Überblick über den aktuellen Status, die Verwaltung und die Serviceanfragen von Händlern.

Überblick über die Provisionszahlungen und Überwachung der Verkäufe in allen Systemen.

Anpassungsfähigkeit der Plattform an unterschiedliche Branchen und spezifische Geschäftsanforderungen.

Einsatz modernster Sicherheitsprotokolle, die eine automatische Erkennung von Geldwäsche und die Identifizierung von Händlern gewährleistet. Dabei steht die Sicherheit der Transaktionen im Vordergrund und das Vertrauen von Händlern und Verbrauchern wird gleichermaßen gefördert.

Bild:Payment Situation web Copyright orderbird

Quelle:Nexi Germany GmbH