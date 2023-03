Mit frischem Kapital vom BlackSheep MadTech Fund wird das Marketing-Analytics-Start-up das Wachstum beschleunigen, seine KI-Plattform weiterentwickeln, zusätzliche Werbekanäle integrieren und so mit seiner KI-Technologie den digitalen Werbemarkt transparenter machen

Nexoya Ltd. erhält eine Series A-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar.

BlackSheep MadTech Fund, gemanagt von Eureka! Venture SGR, ist auf Investitionen in innovative Marketing- und Werbetechnologie spezialisiert und ein führender europäischer Investor in der Branche. Nexoya automatisiert und optimiert seit 2018 kanalübergreifend Werbebudgets für das Online-Marketing. Nexoya integriert digitale Werbekanäle und verbindet sie mit der gleichnamigen KI-basierten Lösung.

Der digitale Werbemarkt wächst und wird immer dynamischer. ChatGPT von Open AI verstärkt aktuell die disruptive Dynamik, die KI-Technologien in der digitalen Werbebranche ausgelöst haben. Wer Nexoya nutzt, behält in dieser Situation die Werbeausgaben über alle Kanäle hinweg im Griff und profitiert von einer optimalen Performance seiner Kampagnen.

2022 hat Nexoya den Umsatz verdreifacht und freute sich über ein stabiles Wachstum von 12,5 Prozent pro Monat. Insgesamt 24 Mitarbeitende beschäftigt das Start-up derzeit an den Standorten in Zürich und Berlin. Das frische Kapital wird das weitere Wachstum in der Schweiz und in Deutschland sichern und Nexoya die Expansion in neue Märkte wie Italien und Großbritannien ermöglichen. Bis Ende 2023 wird das Team auf 30 Köpfe anwachsen.

Marco Hochstrasser, Mitgründer und CEO Nexoya, und Marco Caradonna, Mitgründer und Managing Partner bei BlackSheep MadTech Fund, unterzeichnen den Vertrag über die Series A-Finanzierung. (Foto: Nexoya)

Investor BlackSheep sieht einzigartige Value Proposition

Der Investor BlackSheep MadTech Fund ist der einzige Investmentfonds in Europa, der sein Engagement ausschließlich auf Start-ups im Bereich Marketing- und Werbetechnologie konzentriert. Marco Caradonna, Mitgründer und Managing Partner bei BlackSheep MadTech Fund, sieht großes Potenzial in der Lösung von Nexoya für die Werbebranche: „Nexoya ist die einzige Lösung im Markt, die modernste KI-basierte Vorhersagen und Algorithmen mit einer vollständig automatisierten und optimierten Budgetverteilung kombiniert.

Das ist wie ein Traum, der für Marketingexperten wahr wird. Denn sie können jetzt viel mehr aus ihrem Marketingbudget herauszuholen, und zwar mit einem Klick. In Kombination mit dem erstklassigen Team um Marco Hochstrasser und Manuel Dietrich sehen wir enormes Potenzial für Nexoya.“

Starke Disruption im Werbemarkt

Marco Hochstrasser, Mitgründer und CEO von Nexoya: „Wir sehen insgesamt einen sehr dynamischen digitalen Werbemarkt mit unglaublich schnellen Entwicklungen. Insbesondere mit dem Erfolg von Large Language Modellen wie ChatGPT, mit der Übernahme von Xandr durch Microsoft oder mit neuen Werbekanälen wie Amazon Ads, Apple Ads und Walmart Ads wird sich die digitale Medienwelt stark verändern.

Das automatisierte und datengetriebene Portfolio Management für das digitale Marketing wird somit umso wichtiger. Als kanalübergreifender Budget-Optimierer sind wir mit Nexoya hier mittendrin. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden mit dieser Dynamik mithalten können und die Werbebudgets flexibel dort einsetzen, wo das Potenzial für sie am größten ist.“

Nexoya fasst alle Kampagnen mit dem gleichen Ziel über alle Kanäle in einem Portfolio zusammen und optimiert anschließend das Budget mithilfe von Predictive Analytics über diese Kanäle hinweg. Automatisch und mit einem Klick kann das Budget über 40 digitale Werbekanäle verschoben werden. Nexoya macht dies für eine große Palette von Marketingabteilungen, wie die von Generali, Yuh, Magix, Sunrise oder Kardex. Aktuell steigert Nexoya die KPI für die Performance bereits erheblich. Dank der geplanten Integration mit sechs weiteren Kanälen für das digitale Marketing wird die KI der Plattform zusätzliche Daten erhalten, mit denen sie arbeiten kann. Dadurch werden die Kampagnen noch effektiver.

Mike Fuhrmann, Chief Marketing Officer bei Generali Schweiz, arbeitet bereits seit drei Jahren erfolgreich mit der Plattform von Nexoya: „Wir sind begeistert von den Effekten, die Nexoya auf die Ergebnisse unseres Performance-Marketings hat. Das datengestützte System hat unseren ROI signifikant erhöht. Wir sehen großes Potenzial für die Lösung in verschiedenen Märkten und Branchen weltweit. Ich freue mich darauf, dass Nexoya mit der jüngsten Investitionsrunde seine Reichweite ausbauen und noch mehr Unternehmen unterstützen wird.“

Nexoya liefert sofort datengestützte Einblicke

Die KI-Technologie der Lösung entscheidet in Echtzeit, wie zukünftig das Budget so eingesetzt wird, dass die Marketingbudgets optimal genutzt werden. Kurz gesagt: Nexoya ermittelt individuell den jeweils erfolgversprechendsten Einsatz der Werbebudgets. Neben den gängigen Web-Analytics-Tools, Paid Ads Plattformen und Social-Media-Kanälen berücksichtigt Nexoya Systeme aus den Bereichen CRM, ERP oder E-Commerce wie Salesforce oder Pipedrive, E-Mail-Marketing-Tools wie Mailchimp, die SAP Marketing Cloud und GoToWebinar sowie die Mobile App Stores für Apple und Android.

Zusätzlich implementiert Nexoya Wetterdaten und aktuelle Wechselkurse, um noch genauere Vorhersagen über die Leistung von Kampagnen zu liefern. Das Nexoya-Team fügt seinen Integrationen kontinuierlich neue Kanäle hinzu, um seinen Nutzern stets die bestmögliche Optimierung ihrer Budgets zu bieten. Zuletzt integrierte Nexoya Pinterest, Taboola, Google Analytics 4 und Outbrain.

Titelbild:Insgesamt 24 Mitarbeitende beschäftigt Nexoya derzeit in Zürich und Berlin. Bis Ende 2023 soll das Team auf 30 Köpfe wachsen. (Foto: Nexoya)

Quelle Sabrina Ortmann Kommunikation/ Nexoya