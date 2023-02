NH Collection Dubai The Palm eröffnet auf Palm Jumeirah

Das neu eröffnete NH Collection Dubai The Palm ist das erste Haus der Marke in den Vereinigten Arabischen Emiraten und liegt zentral auf dem Stamm der berühmten Palme Jumeirah mit direktem Zugang zum West Palm Beach und spektakulärem Blick auf die Skyline Dubais. Es beherbergt 226 Zimmer und Suiten sowie 306 Studios und Appartements in elf verschiedenen Kategorien. Alle Räumlichkeiten sind mit den für die NH Collection exklusiv entwickelten “Sleep Better” Matratzen sowie mit einer Auswahl an Kopfkissen und weiteren nachhaltigen Annehmlichkeiten ausgestattet.

Einige der Suiten verfügen über einen exklusiven Zugang zur NH Collection Premium Lounge und begeistern mit imposantem Panoramablick auf Dubais Yachthafen und den arabischen Golf. Die Inneneinrichtung spiegelt die Lebendigkeit der Destination wider. Moderne, verspielte Stilelemente in kräftigen Farben und stylische Möbel setzen Akzente. Für Geschäftstermine und private Feiern stehen fünf moderne, tageslichtdurchflutete Räume zur Verfügung. Der internationale Flughafen von Dubai ist innerhalb von 30 Fahrminuten erreichbar.

Im NH Collection Dubai The Palm wählen Gäste aus fünf verschiedenen Restaurants. Das Majora ist ganztägig geöffnet und serviert ein vielfältiges Frühstück sowie internationale Speisen. Das Café Reyo, ein schicker, urbaner Treffpunkt, wartet mit kreativen, gesunden Gerichten, während in der Té Lounge kleinere, leichte Speisen als Stärkung zwischendurch oder nach dem Sport angeboten werden.

Die legere Seven Sports Bar gilt als Treffpunkt, um gemeinsam Sport zu schauen und dabei Snacks und Getränke zu genießen. In Kürze wird im oberen Bereich des Hotels das SEEN Restaurant and Bar Einzug halten und traditionelle Sichuan-Küche sowie Cocktails servieren. Die bekannte chinesische Restaurantkette ist bereits an mehreren Standorten in Europa, Südamerika und Asien zu finden.

Zum Abschalten und Auftanken laden Massagen und der spektakuläre beheizte Rooftop-Infinitypool ein. Sportliche Gäste besuchen das hochmoderne Fitnessstudio und Kinder zwischen vier und zwölf Jahren freuen sich auf den NH Kids’ Club, wo sie spielen, basteln und handwerken können. Angrenzend an das Hotel eröffnet in Kürze der eigene Beach Club am West Palm Beach.

Nachhaltigkeit wird im NH Collection Dubai The Palm großgeschrieben. Das Hotel hat seine eigene Wasseraufbereitungsanlage, Solarpaneele werden genutzt, um heißes Wasser zu generieren und Kondenswasser von den Klimaanlagen wird zum Bewässern verwendet. Weitere Initiativen, die noch in diesem Jahr eingeführt werden sollen, sind eine hauseigene Imkerei, ein Hydroponik-System, in dem die Pflanzen in mit Nährstoffen angereichertem Wasser wachsen, und ein eigener kleiner Markt auf dem Hotelgelände.

Neben dem NH Collection Dubai The Palm bilden derzeit über 90 Häuser das Portfolio von NH Collection. Zu den weiteren Expansionsplänen der Marke gehören das NH Collection Frankfurt Spin Tower, das im Frühjahr 2023 eröffnet sowie das NH Collection Heidelberg.

Quelle STROMBERGER PR GmbH