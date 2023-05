Elegantes New York-Design und spektakuläre Architektur

Neues Design-Highlight am Main: Am 1. Mai 2023 eröffnete das neue NH Collection Frankfurt Spin Tower und setzt Akzente in der Hotellerie der hessischen Mainmetropole. Das exklusive Haus befindet sich in den ersten 20 Stockwerken des Wolkenkratzers The Spin, der durch seine spektakuläre Architektur die Skyline Frankfurts neu definiert. Empfangen werden Gäste in der elf Meter hohen, imposanten Lobby, die mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und minimalistischen Design-Objekten zu begeistern weiß. Blickfang beim Betreten des Hotels ist die große Treppe, die mit eleganten Sitzgelegenheiten auf Zwischenpodesten zum Verweilen einlädt.

Stilprägend für das gesamte Hotel ist der zeitlose New York-Stil: Weite, offene Flächen, große Fensterfronten und Kontraste aus Farben und Materialien sowie Industrial-Akzente machen die Inneneinrichtung aus. So zeichnen sich auch die 414 Zimmer durch eine reduzierte, elegante Architektur mit Holz- und Metallelementen und einer warmen Farbgebung mit Creme- und Brauntönen aus.

Sie verteilen sich auf die 16 oberen der insgesamt 20 Stockwerke. Neben Doppelzimmern und Zimmern mit zwei Einzelbetten stehen Gästen auch zwölf geräumige Suiten zur Auswahl. Zwei Gastrobars, ein Restaurant, modernste Meeting-Räume im zweiten und dritten Stock auf 1.000 Quadratmetern und ein kleiner Wellnessbereich mit Fitnessstudio und Sauna komplettieren die komfortable Ausstattung des Hotels.

Eine Übernachtung im NH Collection Frankfurt Spin Tower kostet ab 150 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer und ist buchbar unter www.nh-collection.com/de/hotel/nh-collection-frankfurt-spin-tower.

Aushängeschild des NH Collection Frankfurt Spin Tower ist neben der bemerkenswerten Architektur die Gastrobar Oaks at Frankfurt Spin Tower. Namensgebend sind die in Eichenfässern gereiften Spirituosen, die neben raffinierten Cocktails, Craft-Bieren sowie einer Variation von geräucherten Schinken- und Käsehäppchen in der Bar gereicht werden. Im dritten Stockwerk liegend begeistert die Oaks-Bar als schicker Treffpunkt Hotelgäste und externe Besucher. Eine Terrasse und hohe Fensterfronten bieten spektakuläre Ausblicke auf die Skyline Frankfurts.

Die „Lobby Lounge“ fungiert als Café und Take-Away-Bar gleichermaßen. Gäste genießen hier Kaffeespezialitäten, frische Säfte sowie Weine und Drinks zu hausgemachten Wraps und raffinierten Bowls. Gemütliche Loungemöbel laden ein zum Arbeiten, Networken oder Entspannen. Hauptrestaurant des Hotels ist „The Spin“, in welchem Frühstück, Mittag- und Abendessen direkt aus der offenen Showküche serviert werden. Kulinarisch verschmelzen verschiedenste Kulturen zu europäischen, asiatischen oder orientalischen Kreationen.

Die markante Form des Gebäudes The Spin stammt aus der Feder des international tätigen, deutschen Architekten Hadi Teherani. Eine leichte Rotation der Grundrisse sorgt für eine optische Trennung der Obergeschosse vom Rest des Hochhauses und verleiht dem 121 Meter hohen Wolkenkratzer seinen Namen. Die Doppelfassade mit integriertem Sonnenschutz weist einen Hohlraum zwischen beiden Scheiben auf, welcher als Wärmedämmung wirkt, die Energiekosten senkt und den Nachhaltigkeitseffekt verstärkt.

Für das Interior-Design war das bekannte spanische Interior-Studio Rafael de la Hoz verantwortlich, das bereits seit einigen Jahren mit der NH Hotel Group part of Minor Hotels zusammenarbeitet. „Wir freuen uns, dass das Markenportfolio am Standort Frankfurt mit der Eröffnung vom NH Collection Frankfurt Spin Tower nun noch vielfältiger für unsere Gäste wird. Die exponierte Lage im Hochhaus The Spin, dem neuen architektonischen Juwel direkt am Güterplatz, unterstreicht den Anspruch der Marke NH Collection, die erste Adresse für gehobene Stadthotellerie zu sein,“ so Maarten Markus, Managing Director Northern Europe, der NH Hotel Group part of Minor Hotels.

Das NH Collection Frankfurt Spin Tower ist das 92. Hotel der Premiummarke NH Collection. Alle Häuser überzeugen durch ihre zentrale Lage in ausgewählten Städten Europas, des Nahen Ostens sowie Nord- und Südamerika.

Bilder © NH Collection Frankfurt Spin Tower

Quelle STROMBERGER PR GmbH