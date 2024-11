NICAMA setzt mit der Blue Week ein Zeichen gegen den Konsumrausch am Black Friday

Während der Black Friday die Konsumwelt jedes Jahr aufs Neue in einen Kaufrausch versetzt, schlägt das Impact Startup NICAMA Naturkosmetik aus Dresden eine alternative Richtung ein. Vom 18. bis 24. November 2024 startet die Blue Week – eine bewusste und nachhaltige Antwort auf den Konsumwahn. NICAMA lädt seine Kund:innen dazu ein, nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv etwas für die Umwelt zu tun.

Mit jeder Bestellung im Onlineshop werden in dieser Woche 1 kg Plastik zusätzlich gesammelt. Diese Aktion ist eine Weiterentwicklung des bestehenden 1plus1-Meeresschutz-Prinzips von NICAMA, bei dem bei jedem verkauften Produkt bereits 100 g Plastik aus der Umwelt geborgen werden.

„Die Blue Week soll bewusst eine Gegenbewegung zum Black Friday darstellen“, erklärt Zeno Kakusche, einer der Gründer:innen von NICAMA. „Anstatt den Kaufdruck zu erhöhen, wollen wir eine nachhaltige und umweltbewusste Alternative bieten, bei der unsere Kund:innen nicht nur hochwertige Naturkosmetik erhalten, sondern gleichzeitig aktiv zum Meeresschutz beitragen können.“

Der Hintergrund: Unsere Welt erstickt in Plastikmüll. Seit mehr als drei Jahren arbeitet NICAMA mit Cleanhub zusammen, um Plastikmüll abzufangen, bevor er die Ozeane erreicht. In Kooperation mit dem Recyclingprojekt „Green Worms Waste Management“ in Südindien wird Plastik aus Küstenregionen gesammelt und wiederverwertet. Durch diese Partnerschaft konnten bereits über 25.000 kg Plastik aus der Natur entfernt werden – das entspricht mehr als 2,5 Millionen Plastikflaschen!

Mit der Blue Week möchte NICAMA auf die Dringlichkeit des Plastikproblems hinweisen und gleichzeitig zeigen, dass es Alternativen zum unreflektierten Konsum gibt. Gemeinsam mit den Kund:innen kann in dieser Woche ein bedeutender Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.

Bild @ Apinima GmbH

Quelle Apinima GmbH