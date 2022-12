ÜBER 100.000 EURO GESAMMELT: NICO ROSBERG SPENDET FÜR UKRAINE-FLÜCHTLINGE

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine wurden über 3,5 Millionen Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen. Darunter vor allem Familien mit Kindern, die in Nachbarländer geflüchtet sind oder noch immer im Krisengebiet ausharren müssen. Nico Rosberg wollte helfen und rief im Juni dieses Jahres eine große Verlosungsaktion ins Leben, um Geld für Betroffene zu sammeln. Gemeinsam mit Partnern und Fans konnte der Formel-1-Weltmeister so über 100.000 Euro zusammentragen, die nun an gemeinnützige Stiftungen gespendet werden.

Bei der Aktion, die auf der Fundraising-Plattform VIPrize.org lief, gab es unter anderem ein einjähriges FINN Auto Abo mit einem Tesla Model Y Performance sowie den Originalhelm von Nico Rosberg aus seiner Formel-1-Zeit zu gewinnen. Die Hauptgewinner der Losaktion durften ihre Preise von Nico Rosberg in Monaco entgegennehmen. Ende November war es so weit: Die glücklichen Gewinner erhielten Helm und Fahrzeugschlüssel vom ehemaligen Formel-1-Fahrer höchstpersönlich und genossen gleich noch eine rasante Probefahrt durch die Gassen von Monte-Carlo.

Daneben gab es viele weitere exklusive Preise in Höhe von über 80.000 Euro zu erstehen, darunter 50 x 50€ Ladegutscheine von EnBW für das eigene Elektroauto, 3×2 All-Access-Tickets zum Greentech Festival, 50 x nachhaltige Shavent Rasierer aus „Die Höhle der Löwen“, eine signierte Nachbildung von Nico Rosbergs Weltmeister-Helm aus dem Jahr 2016, signierte Mini-Helme, eine Ausgabe des Buches „Finally“, das Nicos Formel-1-Weltmeistertitel 2016 dokumentiert, nebst persönlicher Widmung sowie signierte, noch nie zuvor veröffentlichte Fotodrucke von Nico Rosberg in der Nacht des Titelgewinns.

Das gesammelte Geld wird unter anderem an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung gespendet. Die Organisation unterstützt Flüchtlinge und Betroffene des Ukraine-Krieges sowohl im Land als auch in den Aufnahmeländern. Im Rahmen einer Sonderförderung hat die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung in diesem Jahr deutschlandweit Hilfsprojekte für geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche unterstützt – darunter sind beispielsweise der Kinderschutzbund Kreisverband Ortenau e. V., der Kölner Verein FAIR.STÄRKEN e. V. und die Refugio Kunstwerkstatt aus München.

Im Mittelpunkt der Fördermaßnahmen steht die professionelle psychologische und pädagogische Begleitung der geflüchteten Kinder sowie ein kindgerechtes Umfeld zum Spielen und Lernen, um traumatische Erlebnisse besser verarbeiten zu können. Auch für das kommende Jahr liegen bereits zahlreiche Förderanträge vor. Dank der großzügigen Spende von Nico Rosberg und der VIPrize-Community können nun weitere Projekte für geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche unterstützt werden.

Nico Rosberg sagte: „Ich bin sehr stolz, dass wir dank unseren großartigen Partnern und Fans erneut eine erfolgreiche Hilfsaktion auf die Beine gestellt haben. Bereits 2020 haben wir 100.000 Euro gesammelt, um Bedürftigen während der Covid-19-Pandemie zu helfen. Der Ukraine-Krieg fordert viele Opfer und es stimmt mich optimistisch, dass so viele Menschen unterstützen wollen. Dafür möchte ich ihnen danken und hoffe, dass wir mit unserer Spende einigen Betroffenen über ihre traumatischen Erlebnisse hinweghelfen können.“

Über Nico Rosberg:

Nico Rosberg wurde 1985 in Wiesbaden als Sohn des Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg geboren. Er fuhr elf Jahre lang in der Formel 1 und holte sich 2016 den Titel des Weltmeisters. Heute ist Nico Rosberg Nachhaltigkeitsunternehmer und Co-Founder des Greentech Festivals sowie Eigner des Rennteams Rosberg X Racing, das antritt, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen.

Derzeit lebt er in Monaco und verwaltet mithilfe seines engagierten Teams internationaler Experten in Monaco und Deutschland eine Vielzahl von Projekten. Nico Rosbergs Antrieb als Unternehmer speist sich aus dem Willen, positive Veränderungen für Gesellschaft und Menschheit voranzutreiben. Dafür wurde er bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Europäischen Kulturpreis für Umwelt.

Über die „TRIBUTE TO BAMBI“ Stiftung:

Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung fördert ganzjährig Kinder- und Jugendhilfsprojekte in Deutschland und macht auf Schicksale und gesellschaftliche Missstände aufmerksam. Ziel ist es, Kindern in Not konkret und nachhaltig zu helfen und dazu beizutragen, dass sich ihre Situation langfristig verbessert. Die Stiftung ist Trägerin des DZI-Spendensiegels.

Weitere Informationen zur Stiftung unter: http://www.tributetobambi-stiftung.de

Bild Nico Rosberg mit dem Hauptpreis der Verlosungsaktion, dem FINN Auto Abo mit einem Tesla Model Y Performance (Credit: Team Nico Rosberg)

Quelle Rosberg Family Office