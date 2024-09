Nigeria: Dutzende Tote bei Kollision von Tanklaster und Transporter

Abuja (dts Nachrichtenagentur) – In Nigeria sind am Wochenende Dutzende Menschen bei der Kollision eines Transporters mit einem Tanklaster ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten belaufe sich auf mindestens 48, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Sonntag mit.

Das Unglück ereignete sich demnach im Norden des westlichen Bundesstaates Niger. Der Transporter war mit Passagieren und Vieh beladen, beim Zusammenstoß mit dem Tanker kam es zu einer Explosion. Die Opfer waren beim Eintreffen der Rettungskräfte teilweise bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Laut Katastrophenschutz wurden die Toten im Rahmen eines Massenbegräbnisses beigesetzt. Zur Zahl weiterer Verletzter wurden keine Angaben gemacht.

In Nigeria kommt es immer wieder zu tödlichen Zusammenstößen mit Tanklastern. Weil das Land über kein effizientes Eisenbahnsystem für den Gütertransport verfügt, muss der Transport über die Straße erfolgen.



