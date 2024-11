NORBr erhält 3 Millionen Euro von Alstin Capital, um die ultimative Zahlungsinfrastruktur für globale und Omnichannel-Zahlungsanbieter zu werden

NORBr, ein Anbieter von No-Code und omnichannel-fähiger Zahlungsinfrastruktur als Service (IaaS), hat eine Finanzierung in Höhe von 3 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierungsrunde wurde von Alstin Capital als Lead-Investor angeführt, mit Beteiligung des vorherigen Lead-Investors Portfolion. Mit diesem neuen Kapital wird NORBr seine Omnichannel-Lösungen weiter ausbauen, einschließlich fortschrittlicher Funktionen für die Verwaltung von Zahlungsterminals, die betriebliche Effizienz (PayOps) und die Einhaltung von Vorschriften, um den sich schnell entwickelnden Anforderungen von Zahlungsanbietern weltweit gerecht zu werden.

Lösung eines kritischen Marktbedarfs

Der weltweite Zahlungsmarkt wird voraussichtlich bis 2027 voraussichtlich auf 2,2 Milliarden Dollar ansteigen. NORBr löst das Problem der erheblichen Entwicklungskosten und langen Implementierungszeiten, die Betreiber bei der Modernisierung oder Einführung von Zahlungslösungen oftmals im Wege steht. Mit seiner anpassungsfähigen No-Code-Plattform bietet NORBr einen schnelleren und kostengünstigeren Weg zum Markteintritt. Die Plattform lässt sich nahtlos mit Zahlungsdienstleistern (PSPs) und Acquirern integrieren, sodass Kunden vielfältige Zahlungskanäle problemlos verwalten können.

NORBr zeichnet sich durch seine einzigartige Flexibilität und seine schnellen Einsatzmöglichkeiten aus. Bereitstellung. Mit dem Mapper™-Tool von NORBr können sich Händler beispielsweise mit mehreren PSPs verbinden und neue Partner innerhalb weniger Tage statt Monate integrieren. Diese schnelle Bereitstellung macht den Bedarf an zusätzlichen technischen Ressourcen überflüssig und ermöglicht ein schnelles Onboarding neuer Zahlungsanbieter, sowohl im stationären Handel als auch online. NORBrs anpassungsfähige Routing-Funktionen bieten einen schnelleren Marktzugang und eine höhere Belastbarkeit im Zahlungsverkehr.

Erste Erfolge in verschiedenen Märkten

NORBr betreut derzeit eine wachsende Anzahl von Kunden, darunter bekannte Luxusmarken, gesundheitsorientierte Unternehmen wie Welltech und Finanzdienstleister wie Equals Money. Diese Kunden vertrauen auf die fortschrittliche Infrastruktur von NORBr für nahtlose Zahlungsverarbeitung, Datenanalysen und API-fähige Omnichannel-Funktionen. Diese Funktionen bieten eine zukunftssichere Infrastruktur, die das Firmenwachstum unterstützt ohne die Belastung durch Altsysteme.

Geplante Mittelverwendung

Diese Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen Euro soll die Roadmap von NORBr beschleunigen und zwar durch die Entwicklung fortschrittlicher Omnichannel-Funktionen, Betriebsautomatisierung und Compliance-Tools. Die Investmentsumme wird gezielt für die Weiterentwicklung von Schlüsselbereichen verwendet, um die Plattformkapazitäten auszubauen und die Kundenbetreuung zu verbessern.

Andreas Schenk, Principal bei Alstin Capital

„Wir freuen uns sehr, ein so erfahrenes Team zu unterstützen, das die nächste Generation von Zahlungsinfrastrukturen aufbaut. Dies zeigt sich bereits durch die vorhandene Enterprise-Level-Technologie und eine großartige Kundenpipeline. Die No-Code- und Omnichannel-Lösung bietet zwei wesentliche Vorteile: Erstens ermöglicht sie die schnelle und sichere Implementierung neuer Zahlungsdienstleister weltweit im stationären Handel und im Onlinehandel. Zweitens hilft die Infrastruktur von NORBr, veraltete Technologien zu modernisieren. Wir könnten nicht glücklicher sein, ein so großartiges Team in unserem Portfolio zu haben.“

Nabil Naimy, CEO von NORBr

„Mit unserer umfangreichen Erfahrung im Aufbau von Zahlungsplattformen haben wir die Herausforderungen hoher Investitionen, Verzögerungen und der laufenden Anforderungen an das Plattformmanagement aus erster Hand erlebt. NORBr wurde geschaffen, um diese Probleme zu lösen, indem es eine robuste und innovative Infrastruktur bietet, die Legacy-Updates unterstützt und neuen Marktteilnehmern den Einstieg erleichtert. Unser schlanker, kapitaleffizienter Ansatz hat es uns ermöglicht, eine sehr wirkungsvolle Lösung bereitzustellen, die den Kundennutzen maximiert.“

Bild NORBr Founder vlnr Pascal Gauvrit (CTO) Olga Bouriche (COO) Cyril Tanneau (CIO) Nabil Naimy (CEO) copyright(c)Barbara Kieboom

Quelle Maschmeyer Group / NOBr