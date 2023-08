Djokovic auf dem Times Square: waterdrops Awareness-Stunt für mehr Nachhaltigkeit

Pünktlich zu den U.S. Open demonstrieren der österreichische Microdrink-Hersteller und der Tennisstar, wie einfach und genussvoll Hydration und Plastikvermeidung sein können

Spiel, Satz, Sieg für Sustainability: Am Donnerstagabend (24. August) um 6:30pm New Yorker Zeit, setzte Tennisstar Novak Djokovic zusammen mit dem österreichischen Microdrink-Hersteller waterdrop® vor der Kulisse des New Yorker Times Square ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit in der Getränkeindustrie und die Wichtigkeit von Hydration. Auf dem von waterdrop® eigens aufgebauten Pop-up-Tennisplatz stellte der 23-fache Grand Slam-Gewinner pünktlich vor Beginn der U.S. Open sein Können für das Publikum und Passanten unter Beweis, indem er symbolisch an einem außergewöhnlichen Spiel teilnahm, welches die Harmonie zwischen Sport und Nachhaltigkeit zeigte. Dazu gab es für die Besucher:innen Aufklärung zur Bedeutung von ausreichender Flüssigkeitszufuhr sowie der Plastikvermeidung.

Ein Tennismatch für mehr Nachhaltigkeit & Hydrierung

Mit dem außergewöhnlichen Match, bei dem auch einige junge Fans mitspielen durften, unterstrich das Event die Mission, die Djokovic gemeinsam mit waterdrop® verfolgt: Menschen dazu zu animieren, mehr zu trinken sowie gesund und nachhaltig zu leben. Zum Beispiel, indem man von zuckerhaltigen Limos in Plastikflaschen auf Wasser aus wiederverwendbaren Flaschen umsteigt. waterdrop® zeigt hierbei, dass das mit den leckeren und vitaminreichen Microdrink-Würfeln auch mit Genuss geht.

„Besonders bei einem Sport wie Tennis, aber auch generell ist es wichtig, genug zu trinken. Es ist ein wichtiger Teil meiner täglichen Routine und meines Vorgehens, mich als Profisportler fit zu halten. Dabei sollten wir nicht in Kauf nehmen, dass Plastikflaschen letztlich in unseren Ökosystemen enden. Vor allem nicht, wenn es mit waterdrop® so einfach ist, gesund hydriert zu bleiben, ohne auf Geschmack verzichten zu müssen und dabei gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun.“, sagt Tennisprofi Novak Djokovic.

„Ich bin daher sehr stolz, heute vor so einem großen Publikum den Menschen nochmal ans Herz legen zu können, dass wir auf unsere Gesundheit genauso achten müssen wie auf unsere Erde. Und gerade in Hinblick auf die U.S. Open ist es ein wichtiger Schritt, um auch den Tennissport von Plastikflaschen zu befreien. Dieses Event ist der Beweis, dass Tennis das Potenzial hat, die Umwelt zu schonen, wenn jeder Einzelne von uns seinen Teil dazu beiträgt.“, ergänzt Djokovic.

Zu Beginn des Tages schlossen sich zudem die Tennisprofis und waterdrop®-Botschafter Taylor Fritz und Danielle Collins der Aktion an. Ihre Anwesenheit unterstrich das gemeinsame Engagement für nachhaltige Flüssigkeitszufuhr.

„Das Tennis Match auf dem Times Square ist für uns ein Meilenstein, weil es zeigt, dass wir mit der Mission, den Plastikmüll in der Getränkeindustrie drastisch zu reduzieren, nicht alleine sind. Bei einem Verbrauch von über einer Millionen Plastikflaschen pro Minute, von denen 91% nicht recycelt werden, müssen wir dringend gegensteuern. Wir sind daher froh und stolz, mit Novak Djokovic, Taylor Fritz und Danielle Collins Partner und Markenbotschafter gefunden zu haben, die uns helfen, Nachhaltigkeit und die Mission „Drink More Water!“ voranzutreiben – sowohl bei den Fans, als auch in der Sportindustrie.“ ergänzt Martin Murray, CEO von waterdrop®.

Mehr als 25.000 Zuschauer:innen und Fans vor Ort konnten diese Message direkt in die Tat umsetzen und ihre gesammelten Plastikflaschen gegen kostenlose waterdrop® Microdrinks sowie pro Flasche gegen ein Los für ein Gewinnspiel eintauschen. Der Hauptgewinn: Tickets zu den U.S. Open. An der waterdrop® „Hydration Station“ konnten die Teilnehmer zudem eine erfrischende Auswahl an Microdrinks probieren und so direkt ihre persönliche Lieblingssorte finden. Und natürlich durfte auch jeder, der wollte, einen Tennisschläger in die Hand nehmen und an einem Spiel teilnehmen.

waterdrop® ist Hydrations- und Goldpartner der ATP-Tour 2023

Das Event am New Yorker Times Square markiert zudem waterdrops Ernennung zum offiziellen Hydrations- und Goldpartner der ATP-Tour 2023. Die Partnerschaften bringen innovative Lösungen für die Flüssigkeitszufuhr auf dem Spielfeld hervor (ein Beispiel sind die sogenannten „Hydration Benches“). Im Zuge dieser Kooperation arbeitet waterdrop® aktiv mit dem medizinischen Team der ATP zusammen, um spezielle Produkte für Spieler und Personal zu entwickeln, die den ganzheitlichen Ansatz von waterdrop® für das menschliche Wohlbefinden unterstreichen.

Das Dreamteam: Novak Djokovic und waterdrop®

Seit Anfang des Jahres ist Novak Djokovic bereits Partner, Markenbotschafter und Investor von waterdrop®. Als einer der meistgeschätzten Champions in der Tenniswelt ist er eine Inspiration für viele und setzt sich mit dem österreichischen Unternehmen dafür ein, eine gesunde und nachhaltige Lebensweise im Sport und in der Getränkeindustrie zu verankern. Geplant ist auch seine künftige Einbringung in die Sport-Marketing-Strategie sowie im Research & Development – zum Beispiel in Form von speziellen Produkten für Sportler und auch eigene Produktdesigns.

