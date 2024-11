Nui: Markus C. Müller erhält Bayerischen Digitalpreis 2024 für Nui Pflege-App

Markus C. Müller, Mitgründer und CEO von Nui Care, wurde gestern Abend für seine Pflege-App Nui mit dem renommierten Bayerischen Digitalpreis B.DiGiTAL 2024 ausgezeichnet.

Die Verleihung fand im Rahmen des Bayerischen Digitalgipfels statt, an dem auch Ministerpräsident Dr. Markus Söder teilnahm, um den Ehrenpreis zu überreichen. Digitalminister Dr. Fabian Mehring zeichnete Müller für seine innovative Pflege-App aus. Die App unterstützt pflegende Angehörige bei der Organisation von Pflegeaufgaben und der Beantragung von Pflegeleistungen. Zudem bietet sie mit einem Team aus Pflegeexperten eine Anlaufstelle für alles rund um das Thema Pflege. Der Preis zeigt, dass digitale Pflege auch auf politischer Ebene immer mehr Bedeutung gewinnt. Mehring würdigte Müllers Karriere in der Digitalbranche sowie sein ehrenamtliches Engagement als Hospizbegleiter und Vorstand des Hospizdienstes DaSein e.V. in München. Beide Lebenswelten vereint Müller mit seinem Team in der Nui-App, die technologische Innovation mit Herzblut kombiniert und die hybride Pflegeentwicklung in Bayern und Deutschland maßgeblich prägt.

Vom Unternehmensgründer zum BlackBerry Europachef und zurück

Markus C. Müller setzt sich mit technologischer und unternehmerischer Expertise für pflegende Angehörige ein. 2018 gründete der ehemalige CEO von BlackBerry Europa zusammen mit Christian Ehl Nui Care. Das Team aus Pflege- und IT-Expert:innen sowie pflegenden Angehörigen entwickelte die Nui-App, die seit 2020 als digitaler Pflegebegleiter und -Berater unterstützt. Der Impuls zur Gründung kam durch Müllers ehrenamtliche Tätigkeit als Sterbebegleiter, wo er die große Belastung pflegender Angehöriger erlebte. Mit Nui vereint er nun sein unternehmerisches Know-how und seine Erfahrungen als Hospizbegleiter.

Pflege geht um Menschen! Nui kombiniert KI-Technologie mit persönlicher Beratung

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wächst stetig. Momentan gibt es über 5 Millionen Pflegebedürftige, das Statistische Bundesamt (Destatis) prognostiziert bis 2055 einen Anstieg auf etwa 6,8 Millionen. Mehr als 80 Prozent davon werden derzeit von Angehörigen zu Hause betreut – Tendenz steigend. Doch jede:r dritte pflegende Angehörige ist überfordert, wie der VdK-Pflegereport zeigt. Hier setzt Nui an: Die App hilft pflegenden Angehörigen im stressigen Pflegealltag und kombiniert modernste KI-Technologie mit individueller Beratung durch Pflegeexperten. Nutzer:innen erhalten Antworten auf Fragen, Begleitung bei Pflegeaufgaben, Hilfestellung bei der Pflegeplanung oder Antragstellung – auf Wunsch auch immer im persönlichen Gespräch. Das Ziel: pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen auch im hohen Alter ein gutes Leben zu Hause zu ermöglichen und Angehörigen mehr Zeit für sich und ihren Lieben zu schenken.

Müller über die Auszeichnung: „Ich freue mich sehr über diesen Preis, der zeigt, dass die hybride Pflege auch auf politischer Ebene immer mehr Relevanz gewinnt. Mit unserer App unterstützen wir den größten Pflegedienst Deutschlands: die rund 8 Millionen pflegenden Angehörigen. Die App bietet eine digitale Anlaufstelle, die alles aus einer Hand liefert – von schnellen Anträgen über Antworten auf individuelle Fragen bis hin zu persönlicher Begleitung. Durch Künstliche Intelligenz wollen wir die App noch persönlicher machen, Interaktionen vereinfachen und sie auf individuelle Bedürfnisse anpassen. Wir wollen die Pflege von morgen effizienter machen und pflegenden Angehörigen mehr Zeit für das Wesentliche geben.”

Lob von Digitalminister Dr. Fabian Mehring und Dr. Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern

Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring sagte im Zuge der Auszeichnung: „Markus C. Müller zeigt mit der Nui-App auf eindrucksvolle Weise, dass Zukunftstechnologien längst kein Science-Fiction-Schreckgespenst mehr sind, sondern die Lebenswirklichkeit der Menschen in der Gegenwart konkret verbessern können. Bei seiner App Nui fungiert Digitalisierung nicht als Selbstzweck. Stattdessen steht der Mensch im Mittelpunkt des digitalen Fortschritts. Nui verbindet moderne Technologie auf einzigartige Weise mit menschlicher Empathie und bringt greifbare Verbesserungen für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige.

Auf diese Weise leistet kluge Digitalisierung einen positiven Beitrag, um die gewaltigen demographischen Herausforderungen unseres Landes im Pflegesektor zu meistern – innovativ und menschlich zugleich. Als Mitgründer und CEO von Nui hat Markus Müller technischen Fortschritt und menschliches Einfühlungsvermögen unter einen Hut gebracht. Für ihn ist klar, dass wahre Innovation genau dort entsteht, wo Technik den Menschen nützt. Mit dem bayerischen Digitalpreis B.DiGiTAL 2024 würdigen wir Herrn Müllers Innovationskraft und seinen mutigen Unternehmergeist. Er ist ein überaus würdiger Preisträger und leuchtendes Vorbild für unser bayerisches Verständnis von digitaler Transformation, in dessen Mittelpunkt stets das Wohl der Menschen in unserer Heimat steht.“

Dr. Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, die beim Digitalgipfel 2024 die Laudatio auf Müller hielt, hob hervor: „Nui Care ist eine herausragende digitale Lösung, die pflegende Angehörige einfach und niederschwellig unterstützt. Sie revolutioniert einen traditionell analogen Bereich und zeigt, wie digitale Lösungen den Pflegealltag spürbar verbessern können. Aus diesem Grund arbeiten wir bei der AOK Bayern bereits erfolgreich mit Nui zusammen, um unser Angebot für Pflegebedürftige und deren Angehörige optimal zu ergänzen.“

Neben der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse arbeitet Nui mit weiteren starken Partnern wie der ADAC SE, der Allianz Private Krankenversicherung und der DAK Gesundheit zusammen und ist über diese Partner kostenlos im App Store herunterzuladen.

Bild von links nach rechts: Dr. Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Markus C. Müller, Nui Care und Staatsminister für Digitales Dr. Fabian Mehring. © StMD und Lichtwerk Fotografie

Quelle Nui Care GmbH