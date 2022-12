Die Stadtwerke Offenbach bieten nahtloses Parkerlebnis im Zentrum und installieren das digitale Parkraumsystem der Münchner Firma Peter Park System GmbH im neu eröffneten “Parkhaus Innenstadt” in der Ziegelstraße.

Am Donnerstag, 1. Dezember, eröffnete die ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft, eine Beteiligung der Stadtwerke Offenbach und der Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co.KG das neue „Parkhaus Innenstadt“ in der Ziegelstraße. Das installierte schrankenlose, digitale Parkraumsystem der Firma Peter Park System GmbH, führendes Unternehmen in der digitalen Bewirtschaftung von Parkräumen bietet dabei die Plattform für das bequeme und besucherfreundliche Parkerlebnis in der Innenstadt.

Die Stadtwerke Offenbach entschieden sich für das schrankenlose, vollautomatisierten Parkraumsystem aus vielseitigen Gründen. Durch den Verzicht auf Schranken und Papiertickets werden verschleißanfällige Bauteile reduziert, Papier und Müll eingespart sowie durch die Vermeidung von Rückstau, die Reduktion des CO2 Ausstoßes im Stadtkern unterstützt. Das System ist deutlich kosteneffizienter und weniger anfällig im Betrieb als eine Schrankenanlage, da auf wartungsintensive Verschleißteile wie defekte Schranken verzichtet wird.

Zudem kann das digitale System reibungslos an die individuellen Bedürfnisse des Betreibers angepasst werden. Zeitlich begrenzte Markttarife oder Tarife für bestimmte Besuchergruppen sind problemlos möglich. Auch der unkomplizierte, kundenfreundliche Bezahlvorgang per Kennzeicheneingabe überzeugte.

„Das neue Parkhaus ist nicht einfach irgendein weiteres Parkhaus, dafür hätte es nicht von einer Gesellschaft mit Beteiligung der Stadt betrieben werden müssen. Es ist mit seinen breiten Parkplätzen besonders familienfreundlich und gut geeignet für Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität“, sagt Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke. „Ein solches Angebot gibt es bisher in Offenbach nicht. Dazu kommt: Um unseren Wochenmarkt zu unterstützen, gibt es einen Wochenmarkttarif.

Dienstags, freitags und samstags kostet es von 7 bis 10 Uhr nur 50 Cent pro angefangene Stunde. Wir haben damit insgesamt die gleichen Tarife wie in Hanau – nur starten wir an Markttagen eine Stunde früher und haben daher eine Stunde länger den Markttarif. Neben S-Bahn und Bussen machen wir mit dem neuen, Parkhaus Innenstadt‘ grundsätzlich allen Menschen, erstmals aber gezielt auch Familien, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein attraktives Angebot, unsere Fußgängerzone und den Wochenmarkt auf dem Wilhelmsplatz mit dem Auto zu besuchen.

Und demnächst bieten wir dann, was mir sehr wichtig ist, für alle die noch fit sind, endlich erstmals auch einen sicheren Stellplatz für das Fahrrad“, kündigt der Oberbürgermeister an.

Das Parkhaus will aber auch mit einer höheren Aufenthaltsqualität punkten. „Wir wissen, dass für unsere Bürgerinnen und Bürger die Sauberkeit eine große Rolle spielt. Darauf wird großer Wert gelegt und regelmäßig kontrolliert“, sagt Stadtrat Martin Wilhelm, zuständiger Dezernent für den Stadtservice der Stadtwerke Offenbach. „Wir möchten hier ein Parkhaus anbieten, in dem sich Nutzerinnen und Nutzer auch wohl fühlen, wenn sie nachts durch das Treppenhaus gehen oder mit dem Lift fahren. Außerdem muss in diesem Parkhaus wegen des komfortablen neuen Bezahlsystems niemand Angst haben, sein Ticket zu verlieren. Man bezahlt ja mit der Eingabe seines Kennzeichens.“

„Mit dem Parkhaus Innenstadt ermöglichen die Stadtwerke allen Besucherinnen und Besuchern des Herzens von Offenbach die Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel von der S-Bahn über Bus und Auto bis zum Fahrrad“, sagt Peter Walther, Geschäftsführer der Stadtwerke Offenbach GmbH und der ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH. „So ist das Waren- und Serviceangebot in der City optimal angebunden und erreichbar.“

„Bisher profitieren über 130 Parkflächen In Deutschland, Österreich und der Schweiz von unserem schrankenlosen und papierfreien System .“, sagt Stefan Schenk, Chief Commercial Officer , des Service- und Systemanbieters Peter Park System. „Der Verzicht auf Tickets reduziert Kosten, spart Papier und Müll ein, der Verzicht auf Schranken erspart Reparatur- und Wartungskosten und bietet das kundenfreundlichste Parkerlebnis.Die Automatisierung sämtlicher Prozesse erhöht die Datentransparenz und Wirtschaftlichkeit der verwalteten Fläche. Wir freuen uns sehr darüber, gemeinsam mit den Stadtwerken Offenbach eine passgenaue Lösung konzipiert zu haben, die das bestmögliche und nachhaltigste Parkerlebnis für alle Besucher bietet. .“

Schrankenloses Parken – so funktioniert es:

Beim Ein- und Ausfahren wird das Kennzeichen des Fahrzeugs mithilfe eines Scanners gelesen und automatisch die Parkdauer ermittelt. Der Parkvorgang kann mit der Smartphone-App oder am Parkautomaten in bar oder per Karte bezahlt werden. Dabei muss nur die tatsächlich geparkte Zeit beglichen werden. Ausgehängte Beschilderung erinnert nochmals daran, das Bezahlen nicht zu vergessen. Ein herkömmliches Ticket aus Papier oder Plastik gibt es nicht, das reduziert Kosten und Müll. Zusätzlich zu Bar- und Kartenzahlung, gibt es die Möglichkeit, vollautomatisch mit der Parkster-App zu bezahlen. Nach Bezahlung kann die Fläche einfach mit dem Fahrzeug verlassen werden.

Welche Daten werden erfasst? Und ist das in Deutschland erlaubt?

Eine Bildaufnahme des Fahrzeug-Kennzeichens sowie eine Textdatei mit Zeit- und Datumsstempel zur Ermittlung der Parkdauer werden festgehalten. Es findet ausdrücklich keine Video-Aufzeichnung statt. Es wird auch kein öffentlicher Grund erfasst. Das Lesen des Kennzeichens erfolgt gemäß Art 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO.

Was passiert mit meinen Daten?

Bei der Einfahrt wird nur das Kennzeichen erfasst. Es ist dabei nicht erkennbar, wer der Fahrzeughalter ist. Lediglich im Fall eines Parkverstoßes kann ausschließlich durch die Parkplatz-Betreibenden über eine Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt die Ermittlung der Fahrerdaten erfolgen, die zu diesem Zweck temporär in Deutschland gespeichert werden. Liegt kein Parkverstoß vor und erfolgt die Zahlung vor Verlassen des Parkhauses, werden die Daten über Ein- und Ausfahrt automatisch gelöscht.

Bild Reihenfolge Querformat: Peter Walther, Martin Wilhelm, Felix Schwenke, Keven Lehmann, Frank Herzog, Stefan Schenk, Mishal Kakar. © Monika Müller

Quelle Peter Park System GmbH