Oldenburg: Polizei erschießt Mann nach Angriff in Lokal

Oldenburg (dts Nachrichtenagentur) – In Oldenburg hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Mann nach einem Angriff in einem Lokal erschossen. Der Angreifer habe zuvor mehrere Menschen leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei dem NDR.

Der mutmaßliche Angreifer war nach der Tat geflüchtet und wurde kurz darauf von der Polizei gestellt. Daraufhin habe er auch Beamte angegriffen, ein Polizist habe schließlich mit seiner Dienstwaffe auf den Angreifer geschossen, hieß es. Der Mann erlag später seinen Verletzungen.

Was genau in dem Lokal vorgefallen war, blieb zunächst unklar. Auch weitere Details zum Täter wurden noch nicht genannt. Die Polizeiinspektion Delmenhorst übernahm die Ermittlungen.



Foto: Polizeiabsperrung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts