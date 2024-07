Olympia 2024: Gold für Vielseitigkeitsreiter Michael Jung

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Michael Jung hat bei den Olympischen Spielen in Paris im Vielseitigkeitsreiten die zweite Goldmedaille für das deutsche Team erkämpft. Vor knapp 40.000 Fans auf den Tribünen im Schlossgarten von Versailles brillierten Jung und sein Pferd Chipmunk mit einer fehlerfreien Runde. Damit holt der 41-Jährige nach 2012 und 2016 zum dritten Mal Gold in der Einzelwertung der Vielseitigkeit und ist mit dieser Leistung alleiniger Rekordhalter.

Silber geht an Christopher Burton aus Australien, Bronze an die Britin Laura Collett.

Jung war von 2012 bis zu den Weltreiterspielen 2014 als erster Vielseitigkeitsreiter gleichzeitig Olympiasieger, Welt- und Europameister in der Einzelwertung. 2016 wurde er erneut Olympiasieger in der Einzelwertung. Von April 2015 bis März 2018 hatte er die Führungsposition in der Weltrangliste inne.



Foto: Eiffelturm mit Olympischen Ringen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts