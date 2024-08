Olympia: Dressurreiter greifen auch im Einzel nach Gold

Paris/Versailles (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Gewinn des Mannschaftswettbewerbs bei den Olympischen Sommerspielen in Paris wollen die deutschen Springreiter auch im Einzel nach Gold greifen.

Als große Favoritin geht am Sonntag sicherlich Tokio-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, die am Vortag als Schlussreiterin der deutschen Equipe den Sieg hauchzart vor Dänemark gesichert hatte, ins Rennen. Aber auch die frischgebackene Rekord-Olympionikin Deutschlands, Isabell Werth, will mit Wendy aufs Treppchen.

Daneben dürfte sich auch Bogenschütze Florian Unruh im Einzel Chancen auf Edelmetall ausrechnen. Zusammen mit Michelle Kroppen sicherte er sich bereits im Mixed-Duo Silber. Noch nicht um Medaillen, aber ums Weiterkommen geht es am Sonntag für die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler sowie die deutschen Hockey-Herren.

Weitere Highlights stellen das Tennis-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic und das Finale im 100-Meter-Sprint der Männer dar. Im Medaillenspiegel steht Deutschland aktuell auf dem elften Rang mit je viermal Gold und Silber, dazu zweimal Bronze.



Foto: Olympische Sommerspiele 2024 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts