Onlineprinters sponsert Mlle Pitch Awards

Mit Kreativität die Welt zu einem besseren Ort machen: Die Onlinedruckerei Onlineprinters unterstützt den französischen Kreativwettbewerb Mlle Pitch Awards & Co. Dieser ruft junge Kreative auf, Werbekampagnen für die NGO Médecins du Monde (Ärzte der Welt) zu entwerfen, um diese bekannter zu machen. Onlineprinters ist offizieller Druckpartner und produziert die Drucksachen des Wettbewerbs. Diese sind landesweit an prominenten Plätzen zu sehen und verleihen Médecins du Monde ein Jahr lang Sichtbarkeit.

Druckexperten bringen Know-how mit

Von Oktober bis Februar können die Kreativen ihre Werke in vier verschiedenen Kategorien einsenden: Plakat, Film, Digitales und 360°. Die Jury, in der auch Onlineprinters sitzt, wählt anschließend die beste Kampagne aus. Neben der Reichweite für Médecins du Monde dient diese dem kreativen Gewinner als Karrieresprungbrett. Onlineprinters Marketing Managerin Pascaline Wolf Boittiaux betont: „Als Druckexperten und Grand Partner bringen wir unser Know-how im Bereich Design und Marketing ein. Für uns wiederum ist es eine großartige Gelegenheit, einen guten Zweck zu unterstützen und gleichzeitig kreative Talente zu fördern.“

Onlineprinters ist Schirmherr des „Prix des Internautes“

Onlineprinters sponsert außerdem die zusätzliche Kategorie des Publikumpreises „Prix des Internautes“. Diese umfasst die Kampagnen, die es auf die Shortlist geschafft haben. Jeder kann hier für seine Lieblingskampagne abstimmen. Die Motive, die hierbei am beliebtesten sind, werden neben der Sieger-Kampagne über verschiedene Kanäle verbreitet. Darunter sind zum Beispiel mehr als 40.000 Plakate, die ein Jahr lang in großen Bahnhöfen und U-Bahnen in Frankreich hängen.

Bild Onlineprinters ist offizieller Druckpartner der französischen Mlle Pitch Awards. Das Unternehmen unterstützt den Wettbewerb, bei dem junge Talente Kampagnen für die NGO Médecins du Monde entwerfen, mit kreativem Know-how. Copyright: Mlle Pitch Awards & Co

Quelle ONLINEPRINTERS GmbH