Optimiere Deine Fitnessroutine

foodspring stellt die neue All-in-One Pre- und Post-Workout-Reihe vor

Die Produktlinie All-in-One wurde entwickelt, um uns dabei zu helfen, unser Workout-Potenzial mithilfe von Nahrungsergänzungsmitteln vor und nach dem Training zu erreichen.

foodspring, die europäische Marke für Fitnessnahrung, die gesundes Leben mit köstlicher, hochwertiger Ernährung für alle aufwertet, hat heute die Einführung der neuen All-in-One Pre-Workout und All-in-One Post-Workout -Reihe angekündigt, bestehend aus zwei verschiedenen Produkten, die aufeinanderr aufbauen. Eines, um unser Training zu unterstützen und das andere, um unsere Regeneration zu fördern. Die Produkte werden im Rahmen der neuen „Feed Your Fit“-Kampagne von foodspring eingeführt, die darauf abzielt, das Engagement der Marke für die Verbesserung der Verbindung zwischen Geschmack und Ernährung sowie die Förderung individueller Fitnessziele zu unterstützen.



All-in-One Pre-Workout

Der neue Pre-Workout-Kick: Mit zwei erfrischend würzigen und natürlichen Geschmacksrichtungen, Orange & Zitrone und Kirsche & Himbeere, ist das All-in-One Pre-Workout ein zuckerfreies Komplettpräparat, das alle Komponenten enthält, um unseren Körper auf Höchstleistung vorzubereiten. Er ist für diejenigen konzipiert, die häufig und intensiv trainieren und während ihres Workouts einen starken Antrieb benötigen.

Das foodspring All-in-One Pre-Workout enthält pro Portion 200 mg Koffein und ist vollgepackt mit hochwertigen Inhaltsstoffen, die unsere Energie steigern und die Konzentration während des Trainings fördern:

Cholinbitartrat hält eine unerwünschte Substanz namens Homocystein in Schach. Beim Sport können die Homocysteinwerte steigen. Cholin hilft dabei, Homocystein zu senken und kann gleichzeitig auch den Blutdruck senken.

Pantothensäure unterstützt den energieerzeugenden Stoffwechsel, die geistige Leistungsfähigkeit und die Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung.

Vitamin B8 (Biotin) unterstützt den energieerzeugenden Stoffwechsel und die psychische Funktion.

Vitamin B6 unterstützt den energieerzeugenden Stoffwechsel, die psychische Funktion und die Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung.

Wie man All-in-One zubereitet: um ein erfrischendes Getränk vor dem Training zu erhalten, einen Messlöffel (14g) mit 350 ml kaltem Wasser vermengen. Für beste Ergebnisse verwende es in Kombination mit dem foodspring All-in-One Post-Workout

All-in-One Post-Workout

Verbessere die optimale Muskelregeneration: Der All-in-One Post-Workout von foodspring wird in den süßen Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade angeboten und bietet eine umfassende Formel, die alle Elemente zur Verbesserung der Leistung und zur effektiven Muskelerholung nach dem Training umfasst. Diese Formel ist perfekt für Personen, die häufiges Training mit Muskelaufbaus betreiben. Es enthält Kohlenhydrate zur Unterstützung der Regeneration sowie Kreatin für eine optimale körperliche Leistungsfähigkeit.

Das foodspring All-in-One Post-Workout ist vollgepackt mit hochwertigen Inhaltsstoffen, um unser Training zu steigern:

Whey-Proteinkonzentrat und -Isolat sind eine Proteinquelle zur Bildung und Aufrechterhaltung der Muskelmasse.

Maltodextrin ist eine Kohlenhydratquelle zur Unterstützung der Erholung nach dem Training.

Kreatinmonohydrat verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit bei intensivem Training. Kreatin wird am besten aufgenommen, wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist, daher wird es zu einem kohlenhydratreichen Post-Workout-Produkt hinzugefügt.

Bromelain ist ein natürliches Enzym, das aus Ananas gewonnen wird. Enzyme sind Moleküle, die unsere Nahrung abbauen.

Calciumcarbonat und Vitamin D sind enthalten, um die Knochengesundheit nach intensivem Training zu unterstützen.

Vitamin C fördert ebenfalls die Knochengesundheit sowie die Immunfunktion. Personen, die häufig trainieren, neigen dazu, öfter Erkältungen und Grippesymtompe zu entwickeln, daher ist es wichtig, ein gesundes Immunsystem aufrechtzuerhalten.

Natriumselenit ist eine Quelle von Selen und wird ebenfalls zur Unterstützung der Immunfunktion hinzugefügt.

Wie man genießt: um ein süßes Getränk zur Förderung der Muskelregeneration nach dem Training zu erhalten, vermenge 6 Esslöffel (50g) mit 300 ml kaltem Wasser. Für beste Ergebnisse verwende es es in Kombination mit dem foodspring All-in-One Pre-Workout.

Das neue All-in-One Pre-Workout ist auf foodspring.de für 29,99€ erhältlich.

Das neue All-in-One Post-Workout ist auf foodspring.de für 39,99€ erhältlich.

Über uns: foodspring ist die Marke für gesunde, funktionale Fitnessnahrung mit großartigem Geschmack. Mit einem internationalen Team und einer großen Entwicklungsabteilung ist das in Berlin ansässige Unternehmen das am schnellsten wachsende Food-Start-up in Deutschland. Das junge Unternehmen wurde im Jahr 2013 gegründet und ist heute in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich aktiv. www.foodspring.com

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE