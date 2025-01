Osterbrunch mit Stil: Genuss und Nachhaltigkeit mit der Arca X-tract von Carl Henkel

Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings, liebevoll gedeckte Tische und der Duft frisch gebrühten Kaffees – Ostern ist die perfekte Gelegenheit, Freund:innen und Familie zu einem gemütlichen Brunch einzuladen. Die Arca X-tract von Carl Henkel zaubert dafür unkompliziert und in kurzer Zeit aromatischen Kaffee, der allen schmeckt und nachhaltig zubereitet ist – einfach Kaffee einfüllen, mit heißem Wasser aufgießen und nach wenigen Minuten genießen. Wer lieber Tee mag, kann ihn mit einem separaten Teefilter ebenfalls im Handumdrehen in der Arca zubereiten. Außerdem ist die Designkanne ein absoluter Hingucker auf jeder Ostertafel oder auch ein Highlight als Geschenk in jedem Osternest.

Arca X-tract: Kaffee teilen, Momente genießen

In die bauchige Kanne Arca X-tract passt bis zu ein Liter Kaffee – das sind bis zu sechs Tassen. Damit ist die Kanne auch perfekt geeignet für größere Runden. Die kleinere Variante fasst bis zu 600 ml und reicht für 1 bis 3 Tassen. Dank des patentierten Edelstahlfilters im Inneren der Kanne bleibt der Kaffee etwa eine halbe Stunde lang warm – perfekt für ein ausgiebiges Zusammensitzen.

Deshalb lieben wir die Arca außerdem:

köstlicher Kaffee nach beliebigem Gusto (jeder Mahlgrad und jeder Kaffee sind möglich)

kein Filterpapier, Plastik oder Aluminium notwendig

einfache Reinigung ohne Kalkreste oder Bakterien, alle Teile sind für die Spülmaschine geeignet

Kaffeereste können problemlos auf dem Kompost entsorgt werden

langlebige Qualität mit geringem Energieverbrauch

Über Carl Henkel

Die Mission von Carl Henkel ist, ein Zeichen gegen Wegwerfkultur und Verschwendung von Ressourcen zu setzen. Damit steht das Unternehmen für Produkte, die nicht nur den Alltag erleichtern, sondern die Welt verändern. Hinter dem Design steckt mehr als Ästhetik – es steht für Nachhaltigkeit, Intelligenz und echte Verbesserung. Carl Henkel schafft Produkte, die ein Leben lang begleiten und die dringend benötigte Veränderung bringen. Carl Henkel ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 in der Rubrik Ressourcen nominiert.

Bildcredit © Carl Henkel

Die Produkte von Carl Henkel sind online unter carlhenkel.com erhältlich. Die Arca X-tract kostet ab 68 Euro (1–3 Tassen).

Quelle Cleo Public Relations