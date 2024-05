OZMOZE als Bester Brand Account ausgezeichnet

Die Berliner Agentur OZMOZE gewinnt mit Duolingo den Besten Brand Account Award bei den 9:16 Awards.

Bei den diesjährigen 9:16 Awards in Hamburg wurde die Agentur OZMOZE für ihren Kunden Duolingo in der Kategorie bester 9:16 Brand Account ausgezeichnet. Innerhalb nur eines Jahres hat OZMOZE Duolingo erfolgreich als eine der in Deutschland bekanntesten Creator Brands etabliert. Die Agentur Gründer Viktoria Renner und Marvin Jockschat nahmen gemeinsam mit dem Marketing Chef von Duolingo, Markus Krätzschmar, den Award entgegen.

Die Veranstaltung zeichnete sowohl bekannte Gesichter der deutschen Creator-Szene, als auch Brands in verschiedenen Kategorien aus und zeigte damit deutlich, wie beide Akteure zunehmend auf Augenhöhe agieren. Dieses Event spiegelt den Trend wider, Marken dauerhaft in die Rolle von Media Channels und Content Creators zu bringen. Die Awards unterstreichen die zunehmende Bedeutung von langfristig angelegten Content-Strategien gegenüber kurzzeitigen Werbekampagnen.

Duolingo hat sich durch die strategische und kreative Arbeit von OZMOZE tief in das tägliche digitale Leben eingebettet. Mit einer Persona, die weit über das reine Sprachenlernen hinausgeht, wurde das Maskottchen Duo zu einem festen Bestandteil der Meme-Kultur und der sozialen Medien. Die Beliebtheit von Duo führte sogar zu einem Creator Cameo-Auftritt während der Award Show.

„Indem wir Charaktere mit einer starken Präsenz in der Popkultur aufbauen, können wir eine dauerhafte Bindung zum Publikum schaffen“, erklärt Viktoria Renner, CEO von OZMOZE. „Duo ist ein Beispiel dafür, wie eine Marke effektiv mit ihrer Zielgruppe kommunizieren und gleichzeitig unterhalten kann. Nur so entstehen echte Lovebrands über Creator Collabs und Werbekampagnen hinaus.“

Die beeindruckende Followerzahl von fast 560.000 auf Instagram und 370.000 auf TikTok, zusammen mit viralen Inhalten, die fast 65 Millionen Aufrufe auf ein einziges Video erzielten, sind Zeugnisse der starken organischen Reichweite und des Engagements, die Duolingo durch seine einzigartige Content-Strategie erreicht hat. Der Ansatz von OZMOZE beruht sich darauf, alle Inhalte intern zu produzieren und echte Geschichten zu erzählen, womit weitgehend auf traditionelle Creator-Kollaborationen oder paid mediaverzichtet werden kann. Duos always on-Strategie funktioniert über Nische, Trends und Fandom – komplett organisch.

„Der lokale Erfolg von Duo zeigt nicht nur, dass Brands durchaus eigene Creator etablieren können, wenn die Content Strategie stimmt. Er zeigt auch, dass das Etablieren einer starken Creator Brand langfristig auf die Brand Awareness und -Love einzahlt“, berichtet Markus Krätzschmar, Marketing Chef bei Duolingo.

Diese Auszeichnung verdeutlicht die Stärke von Duolingos Ansatz, der durch Trends und gezieltes Storytelling echte Verbindungen und eine loyale Fangemeinde schafft, weit über herkömmliche Werbemethoden hinaus. Diese Strategie, unterstützt durch die Fähigkeit von OZMOZE, Trends zu nutzen und in Geschichten umzuwandeln, macht Duolingo zu einem Vorreiter in der digitalen Marketingrevolution.

Bild Markus Krätzschmar, Marvin Jockschat, Viktoria Renner und Felix Roder. Credits 9:16 Awards

Quelle schoesslers GmbH