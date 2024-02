Papas Shorts kann sich über 127% Gewinnwachstum freuen

Lässige Umsatzsteigerung – Berliner Start-up Papas Shorts kann sich über 127% Gewinnwachstum im letzten Jahr freuen – legere Shorts und Jogginghosen statt Investoren

So geht Erfolg in lässig: Mit ihren legeren Shorts und Jogginghosen kann das Berliner Start-up Papas Shorts auf satte 127% Gewinnwachstum im letzten Jahr zurückblicken, bei einem gleichzeitigen Umsatzwachstum von 74% von einer Million auf 1,87 Millionen gesamt. „Die Zahlen zeigen, dass ein profitables Wachstum auch in schwierigen Zeiten möglich ist“, so die Geschäftsführer Tom Apel und Robert Frackowiak.

Denn das 2018 gegründete Unternehmen blickt auf eine starke organische Entwicklung zurück. Die beiden Gründer starteten mit einem einzigen Shorts-Modell und blicken mittlerweile auf eine umfangreiche Kollektion, die auch eine Jogginghose in unterschiedlichen Farben beinhaltet. Ihr Erfolg beruht auf zeitlosen Herrenhosen. Kurzfristige Modetrends wollen die Gründer dabei bewusst aussparen. Ihre Shorts und Jogger sind schlicht, praktisch und wenn man so möchte „anti-modisch“. Genau damit scheinen die beide einen Zeitgeist erwischt zu haben.

Ihre Prognose für dieses und die kommenden Jahre bleibt auf Wachstum gerichtet. „Wir arbeiten weiter daran, den Umsatz um 50 – 100% zu steigern und dabei weiterhin profitable sechsstellige Gewinne zu erzielen“, so die beiden Geschäftsführer. „Wir denken, dass wir diese Ziele auch erreichen können werden, da wir im letzten Jahr die ein oder andere Fehlinvestition getätigt haben und somit in den meisten Monaten die große Nachfrage gar nicht bedienen konnten.“

Profitables Wirtschaften, ein solides Fundament erschaffen und starke Kunden – sowie Lieferantenbeziehungen aufbauen waren Tom Apel und Robert Frackowiak von Anfang an wichtig.

Für die Designs ihrer Hosen lassen sich die beiden aus ihrer Kindheit inspirieren – bequeme Gummizüge am Hosenbund, verschiedene Farben. Immer mit dem Vorsatz, das Flair der guten alten Zeit neu zu verpacken – Papas Shorts, wie sie früher getragen wurden, nämlich kurz, komfortabel und mit praktischen Taschen für Taschenmesser und alle möglichen anderen Tools. Ihre Zielgruppe: Mehrheitlich Männer zwischen 30 und 60, die einen lockeren Lifestyle pflegen, die Arbeit und Familien – bzw. Freizeitleben perfekt miteinander kombinieren wollen.

„Für uns zahlt es sich aus, den Fokus auf unsere Zielgruppe gerichtet zu halten und auf funktionierende Kollektionen zu setzen, anstatt immer wieder neue, kurzlebige Produkte auf den Markt zu bringen“, so Apel und Frackowiak. „“So können wir profitabel arbeiten.“

Bild: Papas Shorts-Gründer Tom Apel und Robert Frackowiak Fotocredit: papas shorts

Quelle Rosenheim Rocks