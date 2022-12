Katharina Lehmkuhl und Melusine Bliesener von PÁPYDO ziehen in „Die Höhle der Löwen“ einen 100.000 Euro-Deal an Land

Die Gründerinnen Katharina Lehmkuhl und Melusine Bliesener, haben sich mit PÁPYDO (www.papydo.com), der weltweit ersten Marke für nachhaltiges Geschenkpapier aus Graspapier den Löw:innen im Weihnachts-Special von der VOX-Erfolgsshow „Die Höhle der Löwen“ gestellt. Vor einem Millionenpublikum präsentierte das Duo ihre nachhaltigen Verpackungsalternativen, mit denen sie den Geschenk-Verpackungs-Markt revolutionieren wollen. Mit Erfolg: Alle fünf Löw:innen bissen an. Der Zuschlag ging an Judith Williams und Carsten Maschmeyer, die je 50.000 Euro für insgesamt 12,5% der Unternehmensanteile investierten.

Wrap it up – the green way

Die Ziele der PÁPYDO-Gründerinnen Katharina und Melusine waren klar: Die Investor:innen der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ mit ihrem Produkt begeistern, es einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und im Idealfall mindestens eine:n Löw:in als investierende Person und strategische:n Partner:in gewinnen. Die Idee zu PÁPYDO kam Katharina im Frühjahr 2019, als sie auf dem Sofa in ihrer Studierendenwohnung in St. Gallen saß, wo sie und Co-Gründerin Melusine Bliesener BWL studierten. Geprägt von dem Berg Geschenkpapiermüll, der sie in den Wochen nach Weihnachten nicht mehr losließ, fing sie mit Melusines Unterstützung an, sich mehr in die Papierbranche einzuarbeiten.

Das Fazit: Bis dato war auf dem Markt kein nachhaltiges Geschenkpapier erhältlich, das ihren Ansprüchen an Transparenz, Nachhaltigkeit und Design gerecht wurde. Denn was viele nicht wissen – herkömmliches Geschenkpapier ist oftmals sehr umweltschädlich, da es mit dünner Glitzer- oder Glanzfolie überzogen ist, die beim Recycling nicht oder nur sehr schwer getrennt werden kann und damit kein Altpapier ist, sondern: Müll. So werden Schätzungen gemäß allein in Deutschland jährlich circa 8.000 Tonnen Geschenkpapiermüll produziert!1

Die Bestätigung für die beiden, es selbst besser zu machen. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft im November 2019 gab es das erste, eigens entwickelte PÁPYDO Geschenkpapier aus Grasfasern2 zu kaufen, welches in Deutschland hergestellt, klimaneutral und mit besonderen, kompostierbaren Ökofarben bedruckt wird und durch die hohe Qualität und Grammatur des Papiers nicht so leicht reißt und knittert, wie herkömmliches Geschenkpapier und deswegen problemlos wiederverwendet werden kann.

Das Beste: Durch die Nutzung der Grasfasern können nicht nur große Mengen an Wasser, Energie und damit CO2 in der Produktion eingespart werden, sondern die Grasfasern können auch regional bezogen werden, was lange, CO2-aufwendige Transportwege minimiert.

­ Nachhaltig beeindruckt

Dass Alternativen zu umweltschädigenden Produkten so wichtig wie nie sind und sich Katharina und Melusine mit ihrem Produkt als Pionierinnen auf dem Geschenk-Verpackungs-Markt positionieren, war allen potenziellen Investor:innen gleichermaßen bewusst. Nicht weniger als 100.000 Euro standen im Raum, für die das Gründerinnen-Duo 12,5% der Firmenanteile anbot. Bei der Präsentation und anschließenden Frage-Antwort-Runde zeichnete sich schnell ab, dass nicht nur eine:r, sondern alle fünf Löw:innen Interesse hatten.

Carsten Maschmeyer ergriff die Gunst der Stunde und unterbreitete den beiden mit der Übergabe eines 100.000 Euro Scheck “sein Weihnachtsgeschenk” und ließ den zwei Gründerinnen die Entscheidung erst einmal offen. Dagmar Wöhrl unterbreitete daraufhin ebenfalls ein Angebot von 100.000 Euro für 12,5% der Firmenanteile, während Ralf Dümmel und Nils Glagau gemeinsam mit einem Angebot von 100.000 Euro für 20% der Firmenanteile nachlegten.

Judith Williams sowie Carsten Maschmeyer boten schließlich zusammen die von den beiden Gründerinnen geforderten 100.000 Euro für die in den Raum gestellten 12,5% der Firmenanteile. Nach kurzer Beratung waren die beiden Gründerinnen sich einig: Judith Williams sowie Carsten Maschmeyer passen als Investor:innen-Duo perfekt!

Gut verpackt ist doppelt gewonnen

Mit der Entscheidung können sich Katharina und Melusine gleich doppelt freuen – so haben die beiden Investor:innen nicht nur das Angebot wie zu Beginn gefordert angenommen, sondern die beiden Gründerinnen erhalten auch die zweifache Power an Expertise. Zudem war für das Duo ausschlaggebend, dass sowohl Carsten Maschmeyer als auch Judith Williams selbst bottom-up erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben und führen und deshalb große Vorbilder für die beiden Gründerinnen sind. „Judith Williams war von Anfang an eine Favoritin, weil wir uns sicher waren, dass sie das Produkt gut verstehen würde und weil wir uns natürlich auf die weibliche Unterstützung gefreut haben“, erzählt Melusine.

„PÁPYDO macht Geschenke verpacken so nachhaltig wie noch nie: Damit keine Plastikberge nach der Bescherung im Müll landen, haben Melusine und Katharina die perfekte Lösung gefunden! Im Gegensatz zu herkömmlichen Geschenkpapieren, die meist aus umweltschädlichem Kunststoff bestehen, ist das PÁPYDO-Papier aus Gras, kann wiederverwendet werden und ist dank der ökologischen Farbe vollständig kompostierbar. So werden die Feiertage festlich und gleichzeitig umweltfreundlich. Ein großartiges Produkt von einem talentierten und kreativen Gründerinnen-Duo.“

– Carsten Maschmeyer

„Diese beiden Mädels kamen wie zwei Sonnenstrahlen in die Höhle und dann auch noch mit so einer großartigen Innovation im Papierbereich. Das Produkt hat gepasst und was noch viel wichtiger ist, diese beiden Gründerinnen haben mein Herz im Nu erobert.“

– Judith Williams

Neben dem finanziellen Boost profitieren die Gründerinnen zudem auch stark von der strategischen Beratung durch die Teams von Judith Williams und Carsten Maschmeyer, die ihnen mit wertvollem Input und Kontakten zur Seite stehen.

1 https://www.merkur.de/leben/wohnen/geschenkpapier-papiermuell-meistens-fehler-zr-13281629.html

2 Zusammensetzung der Geschenkpapiere zu 30 % aus Gras- und zu 70 % aus Altpapierfasern

Bild Katharina Lehmkuhl, Melusine Bliesener, Judith Wiliams und Carsten Maschmeyer (v.l.n.r.) Credit RTL/Bernd-Michael Maurer

Quelle SGC Stilgeflüster GmbH