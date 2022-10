Paramount+ startet am 8. Dezember in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit exklusiven Film-Blockbustern, beliebten Serienhits sowie zahlreichen lokalen und internationalen Originals von weltbekannten Marken und Studios wie CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME und vielen mehr.

Zu den Highlights gehören der Mega-Blockbuster TOP GUN: MAVERICK mit Tom Cruise als legendären Piloten Pete „Maverick“ Mitchell, der noch dieses Jahr auf Paramount+ verfügbar sein wird. Außerdem starten die lang erwartete Science-Fiction-Serie STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS sowie die amerikanische Dramaserie YELLOWSTONE und deren Prequel 1883 am 8. Dezember.

Von Anfang an dabei ist auch die Serie SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER über die Geschichte eines der erfolgreichsten und destruktivsten Silicon-Valley-Unternehmen. Direkt zum Launch finden auch die beliebten Rettungshunde Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma und Skye aus PAW PATROL auf Paramount+ ein neues Zuhause.

Die Fans dürfen sich nicht nur über den Kinofilm PAW PATROL: DER KINOFILM freuen, das Angebot umfasst auch alle 217 Episoden der Serie inklusive exklusiven neuen Episoden der neunten Staffel. Weitere Serien-Highlights sind u.a. HALO, YELLOWJACKETS, THE FIRST LADY, THE OFFER, ICARLY und die zukünftigen Serienstarts von TULSA KING mit Sylvester Stallone, 1923 mit Harrison Ford, Helen Mirren und Timothy Dalton sowie A GENTLEMAN IN MOSCOW mit Ewan McGregor.

Das erste lokal produzierte Highlight für den deutschsprachigen Markt ist die tragisch-komische Serie DER SCHEICH (verfügbar ab dem 22.12.) des preisgekrönten Filmemachers Dani Levy – in der sich ein braver Familienvater mithilfe einfallsreicher Lügen in den milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt.

„Paramount+ hat großartige Inhalte für jeden! Wir sind der einzige Streaming-Dienst, bei dem Tom Cruise, Dani Levy, SpongeBob, Star Trek, PAW Patrol, South Park, fantastische Reality-Shows und vieles mehr an einem Ort zu finden sind“, so Marco Nobili, Executive Vice President und International General Manager von Paramount+.

„Mit über 100 Jahren Erfahrung im Geschichtenerzählen – von unserem renommierten Hollywood-Studio bis hin zu unseren internationalen Produktionsstandorten – weiß Paramount, wie man herausragende Unterhaltung für alle macht. Und jetzt bringen wir unsere Stars und den Blockbuster-Ansatz in die Welt des Streaming.“

Paramount+ ist ab dem 8. Dezember in Deutschland, Österreich und der Schweiz über paramountplus.de, sowie auf mobilen Geräten und unterstützten Connected TV-Geräten unter anderem über die Plattformen von Apple, Amazon, Google, Samsung und Roku verfügbar. Der Preis für ein Monatsabonnement von Paramount+ beträgt 7,99 Euro und wird nach einem kostenfreien Probezeitraum von sieben Tagen fällig. Der Preis für ein Jahresabo beträgt 79,90 Euro. Paramount+ wird außerdem auf der Sky Plattform in Deutschland und Österreich am 8. Dezember starten. Für alle Sky-Abonnent*innen mit Sky Cinema Paket ist der Zugang zu Paramount+-Inhalten inklusive. Die Paramount+-Standalone-App ist außerdem auf Sky Q verfügbar.

Starke Pipeline exklusiver deutschsprachiger Originals

In DER SCHEICH (verfügbar ab 22. Dezember) erzählt der preisgekrönte Filmemacher Dani Levy („Die Känguru-Chroniken“) die Geschichte einer beispiellosen Hochstapelei. In acht Folgen erfindet sich Familienvater Ringo (Björn Meyer) neu und erobert als unehelicher Sohn einer milliardenschweren arabischen Dynastie die Züricher Finanzwelt – mit nichts als einem Haufen fantasievoller Geschichten und einem gefälschten Kontoauszug über 8 Milliarden Dollar. Ringos Frau Carla (Petra Schmidt-Schaller) gerät gleichzeitig selbst in ein gefährliches Netz aus Lügen, Geld und Gier.

In der sechsten Staffel von SPOTLIGHT (verfügbar ab 8.12.), der erfolgreichen Nickelodeon-Serie über die talentierten Schauspiel-, Tanz- und Gesangsschüler*innen der Berlin School of Arts, wächst der bekannte Cast um neue Schüler*innen und wird wie immer unterstützt von Gaststars aus TV, Musik und der Welt der Influencer*innen, wie den Sängerinnen Lotte und Madeline Juno, den TikTok-Größen JulesBoringLife und Twenty4Tim sowie der Unternehmerin, Choreographin und Autorin Nikeata Thompson.

Die packende Krimiserie SIMON BECKETTS CHEMIE DES TODES (Anfang 2023) beruht auf der bekannten Bestseller-Reihe über den forensischen Anthropologen Dr. David Hunter. Hunter, der nach einem Schicksalsschlag seine Polizeikarriere aufgegeben hat, sucht das beschauliche Leben als Hausarzt in der englischen Provinz. Doch als eine Leiche im Wald entdeckt wird, bittet ihn die örtliche Polizei um Mithilfe. Zum britisch-deutschen Cast gehören der Brite Harry Treadaway als Dr. David Hunter, die deutsch-französische Schauspielerin Jeanne Goursaud und der deutsche Schauspieler Hardy Krüger Jr.

Die Thrillerserie A THIN LINE (Anfang 2023) dreht sich um die jungen Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl) und Benni (Hanna Hilsdorf), die als “Hacktivistinnen” jegliches digitale Mittel einsetzen, um Verbrechen gegen Umwelt und Klima ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Als ihr Hack in einen Regierungsserver zu einem Polizeieinsatz führt, wird die introvertierte Anna verhaftet, während die charismatische Benni verschwindet. Kurz darauf erhält Anna Haftbesuch vom Leiter einer BKA-Spezialeinheit (Peter Kurth) gegen Cybercrime. Als er ihr eröffnet, dass Benni als Teil einer radikalen neuen terroristischen Gruppe brutale Anschläge gegen Politik und Unternehmen verübt, muss Anna entscheiden, auf welcher Seite sie steht.

Die Serie KOHLRABENSCHWARZ (in 2023) beruht auf der gleichnamigen Mystery-Hörspielreihe. Schauspieler Michael Kessler, der zusammen mit Autor Tommy Krappweis die Idee dazu hatte, übernimmt genau wie im Hörspiel auch in der Serie die Hauptrolle des frisch geschiedenen Psychologen Stefan Schwab, der sich ins beschauliche Voralpenland zurückgezogen hat. Doch dort findet er, anders als geplant, leider keine Ruhe. Denn plötzlich scheinen hier uralte Legenden zu erwachen: Kinder verschwinden, „Sünder“ werden ermordet, archaische Sagen werden wahr.

Neben einer breiten Auswahl an internationalen Reality-Shows, bringt Paramount+ ab Dezember auch exklusive deutsche Reality-Highlights an den Start. Mehr Infos dazu folgen in Kürze.

Film-Highlights im Dezember

Im Blockbuster TOP GUN: MAVERICK trainiert Navy-Pilot Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) eine Gruppe von Top-Gun-Absolvent*innen für eine scheinbar unmögliche Mission.

Im vierten Jackass-Spektakel JACKASS FOREVER dreht Johnny Knoxville zum letzten Mal durch! Bei seinen verrückten Aktionen wird der berühmte Draufgänger von Langzeit-Legenden wie Steve-O, aber auch von neuen Gesichtern wie Stuntman Zach Holmes begleitet.

In SCREAM kehrt der Killer mit dem Ghostface zurück nach Woodsboro! Ein Teenager nach dem anderen wird niedergemetzelt und immer mehr Geheimnisse der Kleinstadt werden öffentlich. Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) und Dewey (David Arquette) müssen sich durch die Rückkehr des Killers mit der Vergangenheit auseinandersetzen.

Im Action-Abenteuer THE LOST CITY – DAS GEHEIMNIS DER VERLORENEN STADT spielt Sandra Bullock eine Autorin, die mit Channing Tatum als Cover-Model ihres Buches gegen ihren Willen auf Schatzsuche geht.

Außerdem hat Paramount+ eine umfangreiche Liste von Film-Klassikern, wie GREASE, DER PATE, die STAR TREK-Franchise oder die TRANSFORMERS-Reihe im Angebot.

Exklusive Serien-Premieren im Dezember

Paramount+ ist DIE Heimat für „Star Trek“-Fans: Als exklusive Premiere zeigt STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS die Abenteuer von Captain Pike (Anson Mount), der als Kirks direkter Vorgänger die Crew der Enterprise anführt. An seiner Seite stehen dabei Rebecca Romijn als Nummer Eins und Ethan Peck als Wissenschaftsoffizier Spock. Und in der vierten Staffel von STAR TREK: DISCOVERY sehen sich Captain Burnham und die Crew der U.S.S. Discovery mit einer noch nie dagewesenen Gefahr konfrontiert.

Neu und exklusiv bei Paramount+ ist außerdem 1883, das Prequel zu Taylor Sheridan’s Erfolgsserie YELLOWSTONE. Das Western-Drama erzählt, wie James (Tim McGraw) und Margaret Dutton (Faith Hill) sich entscheiden, der Armut zu entfliehen und einen Ort zu suchen, der zum Zuhause für die Familie werden kann. Die ersten drei Staffeln von YELLOWSTONE sind ebenfalls zum Start auf Paramount+ verfügbar.

Die erste Staffel der Anthologie-Serie SUPER PUMPED trägt den Titel THE BATTLE FOR UBER und erzählt die Geschichte des Silicon-Valley-Unternehmens „Uber“. Quentin Tarantino leitet als Erzähler durch die Handlung der Serie. Außerdem dabei sind Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Hank Azaria, Elisabeth Shue und Uma Thurman.

THE FIRST LADY widmet sich den Ehefrauen der US-Präsidenten – die oft politisch aktiv waren und sich für wohltätige Zwecke eingesetzt haben. Die Serie betrachtet das politische Vermächtnis und persönliche Leben von Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) und Michelle Obama (Viola Davis).

Die Gefängnis-Thriller-Serie MAYOR OF KINGSTOWN mit Jeremy Renner spielt in der Stadt Kingstown in Michigan, in der die Gefängnisindustrie das einträglichste Geschäft ist. Im Fokus steht die einflussreiche Familie McLusky, die zwischen der Polizei, den Kriminellen und der Politik vermittelt.

THE OFFER beruht auf den außergewöhnlichen Erfahrungen des Oscar-prämierten Produzenten Albert S. Ruddy (Miles Teller) bei den Dreharbeiten zu „Der Pate“.

beruht auf den außergewöhnlichen Erfahrungen des Oscar-prämierten Produzenten Albert S. Ruddy (Miles Teller) bei den Dreharbeiten zu „Der Pate“. Miranda Cosgrove ist zurück in ICARLY: Carly Shay und ihre Freund*innen navigieren in ihren Zwanzigern nun zwischen Arbeit, Liebe und Familie.

FROM enträtselt das Geheimnis einer alptraumhaften Stadt, die alle, die sie betreten, gefangen hält. Während die unwilligen Bewohner nach einem Ausweg suchen, müssen sie auch die Bedrohungen des Waldes überleben, einschließlich der furchterregenden Kreaturen, die in der Nacht ihr Unwesen treiben.

Die Historienserie BILLY THE KID stammt von Vikings-Schöpfer Michael Hirst. Tom Blyth spielt den irischen Migranten Henry McCarty, der später zu dem berühmten amerikanischen Gesetzlosen wird.

In der Serie THE MAN WHO FELL TO EARTH, inspiriert vom gleichnamigen Roman und dem Kultfilm mit David Bowie, geht es um einen Außerirdischen, der an einem Wendepunkt der menschlichen Evolution auf der Erde landet.

In der zweiten Staffel der Mystery-Serie EVIL versuchen eine Psychologin, ein Unternehmer und ein Priester eine wissenschaftliche Erklärung für übernatürlich erscheinende Vorfälle zu finden. Oder sind doch paranormale Mächte am Werk?

Die Krimi-Serie FBI: INTERNATIONAL handelt vom sogenannten International Fly Team der internationalen Abteilung des FBI. Unter der Leitung von Special Agent Scott Forrester bereisen sie die Welt, um Bedrohungen gegen amerikanische Bürger aufzuspüren und auszuschalten.

Weitere Serien-Highlights

HALO erzählt vom epischen Konflikt zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung im 26. Jahrhundert. In Staffel 2, die im kommenden Jahr exklusiv bei Paramount+ zu sehen sein wird, wächst der Cast um Joseph Morgan in der Rolle des UNSC-Agenten James Ackerson und Cristina Rodlo, die als junge Rekrutin Talia Perez zu sehen sein wird.

Die Mystery-Serie YELLOWJACKETS spielt in zwei Zeitepochen: Mitte der 1990er Jahre, als eine Mädchenfußballmannschaft mit dem Flugzeug abstürzt und sich in der Wildnis durchschlagen muss – und 25 Jahre später, als die Mädchen von damals entdecken, dass das, was in der Wildnis begann, noch nicht vorbei ist. Paramount+ zeigt Staffel 1 und im kommenden Jahr exklusiv die 2. Staffel der Serie.

Die Serie DEXTER folgt den Taten von Dexter Morgan (Michael C. Hall), einem Forensiker vom Miami Metro Police Department, der Blutspritzer analysiert – und der in seiner Freizeit Serienmorde begeht. Auf die ersten neun Staffeln folgte rund zehn Jahre später die neueste Staffel NEW BLOOD, in der sich Dexter aus seinem alten Leben zurückgezogen hat und ein einsames Dasein in der Kleinstadt Iron Lake fristet.

In der Thriller-Serie YOUR HONOR (Staffel 2 exklusiv bei Paramount+ in 2023) mit Bryan Cranston wird der Sohn eines bekannten Richters in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt. Das Opfer ist der Sohn eines Mafiabosses.

Das Serien-Drama BILLIONS (inklusive der neuesten 6. Staffel) dreht sich um korrupte Machenschaften an der berüchtigten Wall Street und den Hedgefonds-Manager Bobby „Axe“ Axelrod (Damian Lewis) sowie Staatsanwalt Charles „Chuck“ Rhoades (Paul Giamatti).

Die Drama-Serie GOOD WIFE handelt von Alicia Florrick (Julianna Margulies). Die Frau eines bekannten Politikers beginnt als Anwältin zu arbeiten, während ihr Mann hinter Gittern sitzt. Paramount+ zeigt alle Staffeln sowie Staffel 1 bis 5 des Spin-offs THE GOOD FIGHT.

Die Krimiserie CITY ON A HILL (inklusive der neuesten 3. Staffel) spielt in den 1990er Jahren in Boston. Der idealistische Staatsanwalt Decourcy Ward (Aldis Hodge) möchte die Kriminalität bekämpfen und verbündet sich mit dem korrupten FBI-Agenten Jackie Rohr (Kevin Bacon), um einer brutalen Gangsterbande das Handwerk zu legen.

Paramount+ wird außerdem Heimat zahlreicher internationaler Originals aus den globalen Produktionsstudios von Paramount. Zu den bisher angekündigten Shows gehört die aus Großbritannien stammende Serie SEXY BEAST. Das Prequel des gleichnamigen Kultfilms zeigt eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Auch aus Großbritannien kommt die Drama-Serie A GENTLEMAN IN MOSCOW, eine Verfilmung von Amor Towles‘ gleichnamigen Roman mit Ewan McGregor in der Rolle des Graf Rostov, der im Moskau der 1920er Jahre in einem Hotel lebt, das er nicht mehr verlassen darf.

Die sechsteilige Biopic-Serie BOSÉ wurde in Lateinamerika und Spanien produziert und erzählt von der beeindruckenden Karriere des spanischen Sängers und Songwriters Miguel Bosé. Aus Mexiko kommen SINALOA’S FIRST LADY, eine Serie über das Leben der Frau and er Seite des mexikanischen Drogenbosses El Chapo, und ONE MUST DIE, ein Thriller über sieben Menschen, die entführt werden und sich als Teilnehmer*innen eines tödlichen Spiels wiederfinden.

Die Fantasy-Horror-Serie MASK: MARIE ANTOINETTE SERIAL KILLER wurde in Frankreich für junge Erwachsene produziert. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Katie Alender und handelt von vier jungen Amerikanerinnen, die im Paris-Urlaub in eine mysteriöse Mordserie verwickelt werden. Die italienische Serie CIRCEO erzählt von den Ereignissen rund um einen berüchtigten Kriminalfall von 1975, der die italienische Gesellschaft für immer verändert hat.

Exklusive Comedy und Animation für Erwachsene im Dezember

Paramount+ bringt mit BEAVIS AND BUTT-HEAD DO THE UNIVERSE eines der kultigsten Zeichentrickduos der 1990er Jahre zurück! Im neuen Animationsfilm werden Beavis und Butt-Head aus dem Jahr 1998 durch ein Schwarzes Loch in unsere Gegenwart katapultiert. Und auch als neue Serie kehren MIKE JUDGES BEAVIS AND BUTT-HEAD exklusiv bei Paramount+ zurück.

SOUTH PARK: THE STREAMING WARS: Im zweiteiligen South Park-Special bedroht eine Dürre die Existenz von South Park.

Die Serie PLAYERS gibt einen nicht ganz ernst gemeinten Einblick in die eSports-Kultur und in das Leben der professionellen Spieler, die in diesem Bereich Karriere machen.

Highlights für Kinder und Familien im Dezember

In TRANSFORMERS: EARTH SPARK geht es um die ersten Transformers-Roboter, die auf der Erde geboren werden und die zusammen mit den Menschen, von denen sie aufgenommen werden, neu definieren, was Familie bedeutet.

Nicht fehlen darf PAW PATROL: DER KINOFILM, dessen beliebte Rettungshunde Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma und Skye es mit ihrem größten Gegenspieler Bürgermeister Besserwisser aufnehmen. Gesprochen werden die heldenhaften Fellnasen unter anderem von Schauspielerin Lea van Acken, Journalistin Dunja Hayali und Moderator Daniel Boschmann.

Die Fans der PAW PATROL dürfen sich aber nicht nur über den Kinofilm freuen, das Angebot umfasst auch alle 217 Episoden der Serie inklusive exklusiven neuen Episoden der neunten Staffel.

In SECRET HEADQUARTERS entdeckt Charlie Kincaid (Walker Scobell) das Hauptquartier des mächtigsten Superhelden der Welt. Als Schurken angreifen, müssen sie sich zusammentun, um das Hauptquartier zu verteidigen und die Welt zu retten. Dabei begreift Charlie, dass sein Vater (Owen Wilson) ein geheimes Doppelleben als Superheld führen könnte.

In SONIC THE HEDGEDOG 2, der Fortsetzung der Videospielverfilmung über den schnellen blauen Igel, erlebt Sonic ein neues, intergalaktisches Abenteuer. Dr. Robotnik (Jim Carrey) ist zurück auf der Erde und auf der Suche nach einem rätselhaften grünen Smaragd, der die gesamte Zivilisation zerstören könnte. Wie im ersten Teil übernimmt YouTube-Star Julian Bam die Synchronisation von Sonic.

Die CG-animierte Serie STAR TREK: PRODIGY ist die erste STAR TREK-Serie, die sich an ein jüngeres Publikum richtet. Es geht darin um eine bunt zusammengewürfelte Crew junger Außerirdischer, die herausfinden müssen, wie sie zusammenarbeiten können – während sie sich auf der Suche nach einer besseren Zukunft durch eine größere Galaxie bewegen.

Und Paramount+ hat noch mehr Auswahl an Unterhaltung für Kinder und Familien im Angebot. In der Zeichentrickserie BIG NATE muss ein Sechstklässler der Welt immer wieder beweisen, wie toll er ist.

muss ein Sechstklässler der Welt immer wieder beweisen, wie toll er ist. Außerdem im Programm: Die Zeichentrickserie RUGRATS und COSMO & WANDA: WENN ELFEN WEITERHELFEN, die Live-Action-Fortsetzung der beliebten Cartoonserie „Cosmo & Wanda“. Und mit SPONGEBOB SCHWAMMKOPF, KAMP KORAL und DER PATRICK STAR SHOW warten unzählige Abenteuer in Bikini Bottom.

