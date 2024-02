Partnerschaft mit Mercedes-Benz: RIANNA + NINA präsentierten ihre neue Kollektion OPERA auf der Berlin Fashion Week

Eindrucksvolle Show im Bode-Museum im Rahmen der Berlin Fashion Week.

„Mercedes-Benz Fashion Moments“ mit exklusivem Dinner im Restaurant Borchardt.

Vollelektrischer Mercedes-Benz EQS SUV im „RIANNA + NINA“-Look gestaltet.

Berlin. Eine inspirierende Reise durch die farbenfrohe Welt des Labels RIANNA + NINA erlebten die Gäste der ersten „Mercedes-Benz Fashion Moments“ 2024 gestern Abend im Berliner Bode-Museum. In Partnerschaft mit Mercedes-Benz präsentierten die Gründerinnen Rianna Kounou und Nina Knaudt ihre neue ‚one of a kind‘ Kollektion OPERA, eine Hommage an die legendäre Sopranistin Maria Callas. Im Anschluss an die Show fand im Restaurant Borchardt ein exklusives Dinner statt, das den Gästen Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch bot.

Im vorigen Dezember wäre Maria Callas 100 Jahre alt geworden. Die 25 Looks der Kollektion OPERA sind vom glamourösen Stil der berühmten Diva inspiriert und transportieren ihr Erbe in der ikonischen Handschrift von RIANNA + NINA in einen zeitgenössischen Kontext. Die Couture-Stücke in A-Linien-Silhouette aus den 1960er und 1970er Jahren zeichnen sich durch eine große Vielfalt leuchtender Farbtöne, Pailletten, Glitzer und goldene Akzente aus. Wie alle Kollektionen von RIANNA + NINA ist auch OPERA aus kostbaren Vintage-Materialien sowie Seidenorganza, alten Seidenschals oder handbemalten Stoffen in Berlin handgefertigt und steht für einen nachhaltigen, inklusiven Luxus. Untermalt wurde die Show im prachtvollen, neobarocken Ambiente des Bode-Museums von einer Originalaufnahme von Maria Callas in der Oper „Carmen“.

„Mit OPERA haben RIANNA + NINA nicht nur eine außergewöhnliche und kostbare Modekollektion, sondern durch ihre Liebe zu Farbe und individueller Ästhetik ein Feuerwerk der Emotionen geschaffen. Ihre nachhaltige Interpretation von besonderer Handwerkskunst und Einzigartigkeit begeistert. Daher sind wir sehr glücklich über diese hervorragende Partnerschaft im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Moments, in der unsere gemeinsame Philosophie zu Design und Ästhetik zum Ausdruck kommt.“

Kerstin Stenkat, Leiterin Marketing-Kommunikation Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland

„OPERA ist eine Hommage an die wunderbare Künstlerin Maria Callas, meine persönliche Interpretation, ausgedrückt durch einen einzigartigen Mix unserer Vintage-Stoffe, die wir weltweit wie Schätze finden. Jedes Einzelstück wurde von Hand in unserem Atelier mit viel Leidenschaft verarbeitet und steht für die Opulenz und das griechische Erbe, das die RIANNA + NINA Welt verkörpert.“

Rianna Kounou, Gründerin und Kreativ Direktorin des Labels

„Das Bode Museum ist die perfekte Kulisse für diese Show, und wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit Mercedes Benz, die diese besondere Inszenierung möglich gemacht hat. Wir finden toll, mit welch glaubwürdigem Engagement Mercedes-Benz die Modewelt seit Jahren global unterstützt, und freuen uns sehr, unsere Brand dadurch einem noch breiteren, designaffinen Publikum zugänglich machen zu können.“

Nina Knaudt, Gründerin

Im Rahmen der Partnerschaft mit den „Mercedes-Benz Fashion Moments“ haben RIANNA + NINA einen vollelektrischen Mercedes-Benz EQS SUV in ihrer einzigartigen Designsprache gestaltet. Das Unikat, das die beiden während der Berlin Fashion Week im Alltag begleitete, ziert ein eigens für die ausdrucksstarke und aerodynamische Karosserie entworfenes, florales Motiv.

Das Format „Mercedes-Benz Fashion Moments“ steht für die maßgeblichen Elemente, die Mercedes-Benz und Mode teilen. Das Konzept ermöglicht Mercedes-Benz durch Flexibilität und Exklusivität eine maßgeschneiderte Kundenansprache, verbindet Marken in Mode, Design, Kunst und Lifestyle und lässt sich in ganz Deutschland realisieren. Weitere drei Veranstaltungen werden im Jahresverlauf 2024 stattfinden.

Bild:Partnerschaft mit Mercedes-Benz: RIANNA + NINA präsentierten ihre neue Kollektion OPERA auf der Berlin Fashion Week – v.l.n.r.: Kerstin Stenkat (Mercedes-Benz AG), Rianna Kounou und Nina Knaudt (beide RIANNA + NINA)

Quelle:Mercedes-Benz AG