Unzer ernennt Pascal Beij zum Chief Commercial Officer (CCO)

Das Zahlungsunternehmen Unzer erweitert sein Managementteam und begrüßt Pascal Beij als Chief Commercial Officer (CCO). Beij wird ab sofort die Geschäftsentwicklung und -strategie in den Bereichen Vertrieb und Marketing leiten.

Die Ernennung ist Teil der Strategie von Unzer, Unternehmen mit integrierten Zahlungs- und Softwarelösungen zu versorgen. Robert Bueninck, CEO von Unzer, kommentiert: “Mit Blick auf unsere Strategie war die Ernennung von Pascal eine naheliegende Entscheidung. Wir freuen uns, einen so erfahrenen Manager willkommen zu heißen, der sich voll und ganz dafür einsetzt, den Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu bieten.“

Zuvor arbeitete Beij beim Zahlungsdienstleister Planet, wo er zuletzt als Senior Vice President Retail das Geschäft in Zentraleuropa leitete. Er blickt auf über zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen zurück. Zu seine Schwerpunktthemen zählte die Kundenreise. So hat er es sich unter dem Stichwort „Verbundener Handel“ zur Aufgabe gemacht, Vertriebskanäle und Zahlmethoden ganzheitlich zu denken, um Händlern eine konsistente Erfahrung zu bieten.

Pascal Beij erklärt: „Die Art und Weise, wie Verbraucher heutzutage einkaufen und die verschiedenen Vertriebskanäle nutzen, ist immer individueller und vielfältiger. Händler müssen sich auf diese Gewohnheiten einstellen und einen Partner finden, der diese komplexen Prozesse nicht nur versteht, sondern auch beherrscht. Unzer ist solch ein Partner, und deshalb freue ich mich, das Unternehmen als CCO zu unterstützen.“

Robert Bueninck fügt hinzu: „Wir bieten Dienstleistungen und Produkte, die über das Bezahlen hinausgehen. Mit unserer Plattform, unseren Zahlungsprodukten und unseren Dienstleistungen verfügen Händler über eine Bandbreite an Möglichkeiten, die ihr tägliches Geschäftsleben vereinfachen. Pascal teilt unsere Vision und kann Händler dafür begeistern, die eigenen Vertriebskanäle mit Zahlmethoden und Softwarelösungen zu vernetzen. Zudem weiß er, wie man den Bekanntheitsgrad und das Profil der Marke steigert. Ich bin überzeugt, dass wir mit Pascal die perfekte Person für diese Aufgabe gefunden haben.“

Unzer hat sich zum Ziel gesetzt, den Handel bei seiner Transformation zu begleiten. Erst im November hatte Unzer seine Plattform UnzerOne vorgestellt, die Offline- und Online-Shops über verschiedene Geräte und Märkte hinweg miteinander verbindet. Damit ist es Händlern fortan möglich, sämtliche Vertriebswege samt Kunden-, Verkaufs- und Produktdaten an einer Stelle einzusehen und zu nutzen. Künftig will Unzer über die Plattform zusätzliche Services und Software anbieten, die Händler wie in einem Appstore flexibel hinzubuchen können.

Quelle Unzer GmbH