Auf der Welle der Lamelle

Dieser Trend schlägt garantiert Wellen: Die Pergola von PERGOLUX ist unsere neue Outdoor-Oase für das ganze Jahr.

PERGOLUX fertigt innovative Premium-Pergolen für den Außenbereich aus modernsten Materialien und Technologien an, die von hoher Qualität und ganz leicht selbst zu montieren sind und auch für ein kleineres Budget perfekt passen. Mit einer kurzen Lieferzeit von einer Woche steht auch spontanen Umbauaktionen nichts mehr im Wege. Dabei gehen Funktionalität und Design nahtlos ineinander über und bereichern nicht nur unsere Terrasse oder unseren Garten, sondern heben unser gesamtes Wohlgefühl auf ein nächstes Level. Das umfassende Sortiment an Zubehör wie integrierte Beleuchtungssysteme oder automatisierte Lamellendächer steigert die Funktionalität der Pergola und setzt gleichzeitig ein optisches Highlight in unserem Outdoor-Bereich. Klirrend kalte Nächte mit Schneegestöber bei Kerzenschein oder laue Sommerabende mit Blick zu den Sternen bei offenem Dach – unter der Pergola von PERGOLUX sind wir ab jetzt allzeit bereit. Für grenzenloses Outdoor-Indoor-Feeling.

PergoJaaaaa! Darum wollen wir jetzt eine Pergola

Bereits bei den alten Ägyptern, Römern und Griechen war eine Pergola im traditionellen Sinne eine freistehende Konstruktion, die Schutz vor der Sonne spendete. Über die Jahre hinweg hat sich die Pergola weiterentwickelt und wurde u. a. mit Weinreben und anderen Pflanzen bedeckt, die den Sonnenschutz noch verstärkten. Heute wird das Wort „Pergola“ freier verwendet und damit oftmals eine Konstruktion aus vier Säulen mit Balken beschrieben, die in den meisten Ländern aber nach wie vor als Schutz vor der Sonneneinstrahlung verwendet wird.

In Deutschland wird die Pergola gerade zum absoluten „Must-Have“ für den Außenbereich und wertet nicht nur wegen ihrem edlen, zeitlosen Design jeden Garten, Pool und jede (Dach-)Terrasse auf, sondern verbreitet gleichzeitig das ganze Jahr über eine wohlige, gemütliche und angenehme Atmosphäre bei uns zu Hause. PERGOLUX hat dafür ein spezielles Lamellendach entwickelt, dessen Lamellen sich auf Wunsch per Knopfdruck oder Fernbedienung öffnen und schließen lassen. Das wasserdichte Regenablaufsystem hält zu jeder Zeit des Jahres trocken und die notwendigen Zubehörteile, wie u. a. das Screen Rollo, Glaswände, die Wärmelampen oder eine angenehme Beleuchtung durch Everglow, sorgen für ein Rundum-Glücklich-Gefühl.

Eine für alle Fälle – die Modelle von PERGOLUX

Pergolen bieten nicht nur Schutz vor Wind und Wetter, sondern werten auch jeden Außenbereich optisch auf. Egal, ob es sich um eine Pergola im Garten oder auf der Terrasse handelt – PERGOLUX trifft mit seinen Modellen jeden Geschmack und sorgt für eine attraktive Erweiterung unseres Wohnraums. So steht einer entspannten Kaffeepause, einer angenehmen Gartenparty oder einfach einer kleinen Oase der Ruhe nichts mehr im Weg.

PERGOLUX Pergola S2: neue Generation mit bis zu 25 % stabileren Lamellen, bis zu 40 % tragfähigere Konstruktion, leistungsfähiges Entwässerungssystem für anspruchsvolles Wetter und snapFIT System für einfache Montage

PERGOLUX Skydance S2: für höchste Ansprüche, bis zu 4 x 6 Meter Spannweite, bis zu 150 kg Schneelast und Windlast von 11/12 (auf Beaufort Skala), LED Beleuchtung, wasserdichtes Dach sowie einfache Montage

PERGOLUX Sundream S2: mit Premium Funktionen wie elektrischem Lamellendach, LED Beleuchtung, bis zu 250 kg Schneelast und Windlast von 12/12 (Orkan), integrierte Dachneigung mit Regenablauf, ganzjährig nutzbar

PERGOLUX Crystal Glasdach: heller Wohlfühlraum, hochwertiges Sicherheitsglas, mit LED Lichtpaket und Fernbedienung

PERGOLUX Crystal Wintergarten: permanenter Schutz vor allen Witterungen, hochwertiges Sicherheitsglas, perfekt für alle Gegebenheiten auf der Terrasse, elegantes skandinavisches Design

PERGOLUX bietet darüber hinaus die Möglichkeit, das Modell PERGOLUX Sundream nach Mass in nur zwei Monaten Lieferzeit anfertigen zu lassen.

Die Modelle von PERGOLUX sind online unter pergolux.de erhältlich. Die Preise richten sich je nach Modell.

PERGOLUX kann ganz einfach selbst montiert oder per Montage-Auftrag durch ein professionelles Partnerunternehmen aufgebaut werden.

