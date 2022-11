Pericosa profitiert von Winterzeit und veränderten Konsumverhalten

Trotz angespannter Märkte und einem schwierigen Konsumklima zeigt sich Pericosa mit der Umsatzentwicklung zufrieden.

Gründe dafür sind eine in der Winterzeit steigende Nachfrage nach Hygiene Produkten sowie ein Umdenken bei den Verbrauchern im Kaufverhalten. Für das vierte Quartal 2022 und das Weihnachtsgeschäft rechnet das auf hochwertige Beauty & Fashion Leder Accessoires spezialisierte Unternehmen mit einem positiven Verlauf.

Gestiegene Nachfrage nach Hygiene Produkten

Erfahrungsgemäß werden Pericosa Handhygiene Produkte in der kälteren Jahreszeit stärker nachgefragt. So auch in diesem Jahr. Ein Grund dafür kann zum Beispiel eine Verlagerung der Mobilität vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, U- und Strassenbahnen sein. Während man im eigenen Auto auf dem Weg zur Arbeit nur wenige Berührungspunkte mit seinen Händen beim Anfassen von Gegenständen hat, steigt die Zahl der Kontaktpunkte mit den Händen in öffentlichen Räumen um ein Vielfaches. Im Ergebnis ist der Wunsch nach sauberen und hygienisch reinen Händen in dieser Zeit spürbar größer.

Weitere Gründe können auch die vom Influenza-Virus geprägte Grippezeit oder das Corona- Virus sein. Häufiger nachgefragt werden sowohl der Leder-Taschenanhänger mit integriertem Refresh ME-Handhygiene Gel, CarryME-Set genannt, als auch das einzeln verfügbare Handhygiene Gel.

Verändertes Konsumverhalten

Eine erkennbare Veränderung liegt auch im generellen Umdenken der Verbraucher. Klasse statt Masse ist die Devise. Aspekte wie hochwertige Manufakturqualität, in Handarbeit gefertigte Produkte oder die Herstellung innerhalb der Europäischen Union rücken wieder mehr in den Fokus der Kunden. So spielen bei den Kaufentscheidungen zunehmend Aspekte der Nachhaltigkeit eine Rolle. Statt mehrere Produkte im niedrigen Preissegment zu erwerben, geht der Trend wieder zu hochwertigen Einzelprodukten, an denen man für viele Jahre Freude hat.

Positive Umsatzentwicklung

Nach einer erfolgreichen Entwicklung in der ersten neun Monaten des Jahres 2022 und ersten positiven Signalen im vierten Quartal 2022, rechnet Pericosa bis zum Jahresende mit einer weiterhin starken Nachfrage und einem guten Weihnachtsgeschäft.

Quelle Bild und Text: Pericosa – Fashion & SkinCare