How to WinterSkin?

Wenn die Tage wieder kürzer werden, die Nächte kühler und tagsüber die Heizung für wohlige Wärme sorgt, ist der Winter nicht mehr weit entfernt. Da wir vor allem in der kalten Jahreszeit viel Zeit in warmen Innenbereichen verbringen, benötig unsere Haut ein passendes Verwöhnprogramm, das sie optimal vor Trockenheit und gleichzeitig Kälteeinflüssen schützt. Doch, wie Pflege ich mich im Winter wirklich optimal?

Dr. Jasmin Kreutzer, Founderin der Naturkosmetiklinie Magalie&ME erklärt es ganz einfach: „Weniger ist mehr. Weniger an Menge nehmen, dafür mehr auf die Inhaltsstoffe achten. Bei Magalie&ME setzen wir auf Pflaumenkernöl. Das ist in allen unseren Produkten enthalten. Das Pflaumenkernöl hilft der Haut, die Feuchtigkeit in der obersten Schicht einzuschliessen und den Wasserverlust zu reduzieren. Es legt sich quasi wie ein Schutzmantel um die Haut, damit sie bestens versorgt ist. Außerdem hat es einen angenehm sanften Duft, der an Mandeln oder Marzipan erinnert. Perfekt für die Winterzeit.“

Die drei wichtigsten Beauty Produkte von Magalie&ME für den Winter:

Reinigungsöl NO.1

Nichts geht über die richtige Reinigung. Das Magalie&ME Reinigungsöl NO.1 befreit die Haut von allen Rückständen, die sie tagsüber oder nachts beeinträchtigen. Es hinterlässt ein sanftes Hautgefühl, macht sie zart und geschmeidig und versorgt die Haut mit Antioxidantien sowie Feuchtigkeit.

Intensivserum NO.1

Das A und O im Winter ist die Pflege vor der Pflege. Das Intensivserum NO.1 beruhigt die strapazierte Haut und strafft gleichzeitig die Poren. Es wirkt regenerierend, regt die Zellerneuerung an und ist dank seiner hohen Wirkstoffkonzentration der absolute Favorit für ein glattes, geschmeidiges Hautbild.



Tagescreme NO.2

Aber bitte ganz langsam. Die reichhaltige Slow-Aging Tagescreme NO.2 schenkt Elastizität und stimuliert auf natürliche Weise die Hauterneuerung. Wertvolles Kokosöl, Avocadoöl und Shea Butter beruhigen und schützen vor Trockenheit. Der nährstoffreiche Vitalpilz Snow Fungus bindet Feuchtigkeit und passt sogar namentlich perfekt zur kalten Jahreszeit.

Geheimtipp von Magalie&ME Founderin Dr. Jasmin Kreutzer

„Ich mache im Winter immer gerne ein Dampfbad, ganz traditionell mit Topf und einem Tuch über dem Kopf. Es öffnet die Poren und regeneriert die Haut. Ich gebe immer ein wenig Calendula und Fenchel hinein und gieße alles mit Salbei, Kamille und etwas Rosmarin auf. Anschließend benutze ich den Toner NO.1 von Magalie&ME. Damit wird die beanspruchte Winterhaut optimal für kalte Tage regeneriert. Ganz nebenbei stärkt das Dampfbad noch die Lunge und macht die Atemwege frei. Ich geniesse dieses Ritual und kann dabei sehr gut entspannen.“

Über Magalie&ME

Magalie&ME-Gründerin Dr. Jasmin Kreutzer hat es sich zur Mission gemacht, Frauen dabei zu unterstützen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Mit der Naturkosmetik von Magalie&ME denkt sie die Beautywelt dabei neu: Inspiriert von der asiatischen Welt der Schönheit enthalten ihre dermatologisch getesteten Pflegeprodukte hochwertige innovative Inhaltsstoffe, die für ein ganz besonderes Hautgefühl sorgen und Frauen einen Moment der Me-Time im Alltags-Multitasking ermöglichen sollen. Das Start-Sortiment umfasst fünf Produkt für eine perfekte Beautyroutine, ganz ohne Abstriche beim Hautgefühl, dem Duft oder dem Look der jeweiligen Produkte machen zu müssen. Magalie&ME. Kreativität, Passion und Respekt für Mensch und Natur.

Die Produkte sind Online unter magalieandme.com erhältlich. Sie kosten ab 34,51 €.

Das Reinigungsöl NO.1 kostet 45,22 €, der Toner NO.1 kostet 34,51 € und das Intensivserum NO.1 53,55 €.

Quelle: Sonja Berger Public Relations