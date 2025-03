Piastri gewinnt Formel-1-Rennen in China – Doppelsieg für McLaren

Shanghai (dts Nachrichtenagentur) – McLaren-Pilot Oscar Piastri hat das zweite Rennen der Formel-1-Saison in China gewonnen. Als Zweiter fuhr in Shanghai sein Teamkollege Lando Norris über die Ziellinie, George Russell (Mercedes) komplettierte das Podium.

Piastri war von der Pole-Position ins Rennen gegangen und konnte das Feld im Anschluss von vorn dominieren. Am Ende stand vor allem die Frage im Raum, ob Norris mit zunehmend abgenutzten Reifen seinen Vorsprung vor Russell bis ins Ziel verteidigen kann – am Ende reichte es aber für den McLaren-Doppelsieg.

Das Rennen war geprägt von strategischen Entscheidungen, insbesondere in Bezug auf die Reifenwahl. Viele Fahrer setzten auf eine Ein-Stopp-Strategie, während andere versuchten, mit zwei Stopps einen Vorteil zu erlangen. Letztlich zahlte sich die Ein-Stopp-Strategie von McLaren aus.

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Esteban Ocon (Haas) und Kimi Antonelli (Mercedes). Alex Albon (Williams) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Oliver Bearman (Haas) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) landete nur auf dem 18. Platz. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Japan statt.



Foto: Lando Norris / McLaren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts