PINKTUM goes America

Deutscher Personalentwickler will US-Markt mit hochwertigem Content und technischer Expertise erobern.

PINKTUM, einer der führenden europäischen Anbieter für die nachhaltige Entwicklung von Softskills in Unternehmen, hat im Rahmen seiner internationalen Expansionsstrategie ein Büro in Chicago eröffnet.

Im US-Markt sieht sich PINKTUM im Vergleich zum Wettbewerb durch die Kombination aus 30 Jahren Erfahrung in der Personalentwicklung und 13 Jahren technischem Know-how im Aufbau digitaler Lernpfade optimal aufgestellt.

Bereits zum Start verzeichnet PINKTUM in den USA eine fünfstellige Nutzerzahl für die kulturell adaptierten Lernangebote.

Pink University GmbH, bekannt unter dem Markennamen PINKTUM, hat im Rahmen seiner internationalen Expansionsstrategie ein Büro in Chicago, Illinois, eröffnet. Unter der Leitung von PINKTUM CSO Philipp Mehrtens will das Team Kunden in Nordamerika dabei unterstützen, ihre Führungskräfte und Mitarbeitenden schnell und individualisiert weiterzuentwickeln. Bereits zum Start greift eine fünfstellige Anzahl von Interessenten über Lernplattformen auf die E-Trainings von PINKTUM zu. Jetzt richtet sich PINKTUM auch direkt an Unternehmen in Nordamerika.

Joachim Pawlik, CEO PINKTUM: „Wir sehen erhebliche Chancen im US-Markt, denn der Druck auf die Unternehmen wächst, ihre Mitarbeitenden permanent weiterzuentwickeln. Über Präsenzveranstaltungen lässt sich der Lernbedarf für Manager:innen schon heute nicht mehr abdecken. Neue Lösungen sind digital, holen Menschen individuell ab und stellen ihnen verschiedene Lernformate jederzeit unterstützend zur Verfügung.“

Pawlik baute 1996 den inzwischen in Europa führenden Personalentwickler PAWLIK Consultants auf, der sich mit seinen auf der psychologischen Forschung basierenden Lernmethoden einen Namen machte. PINKTUM ist sein größtes Tochterunternehmen. Es verbindet die inhaltliche und methodischen Expertise von PAWLIK mit dem eigenen, vielfach ausgezeichneten Know-how in der digitalen Weiterbildung.

Philipp Mehrtens, CSO PINKTUM: „Die starke Nachfrage seitens etablierter Plattformanbieter nach unseren E-Trainings hat uns den hohen Bedarf an qualitativ hochwertigen Angeboten in den USA deutlich gemacht. Unsere aktuellen Entwicklungen einer adaptiven, KI-gestützten Lernumgebung, die Lerntypen und individuelle Herausforderungen berücksichtigt, trifft bei Kunden auf sehr hohes Interesse. Dieses Potenzial wollen wir heben.“

Bild:v.l.n.r.: Joachim Pawlik, CEO von PINKTUM, Ansichten des neuen PINKTUM-Büros in Chicago (USA), Philipp Mehrtens, CSO von PINKTUM / Bildrechte: Raimar von Wienskowski

Quelle:Pink University GmbH