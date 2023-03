Der amtierende CEO und Piwik PRO-Gründer Maciej Zawadziński wechselt in den Aufsichtsrat. Auf ihn folgt COO Piotr Korzeniowski, der ab Anfang April die Unternehmensführung übernimmt.

Maciej Zawadziński, Gründer von Piwik PRO, gibt seine Position als Chief Executive Officer (CEO) ab. Der Manager wechselt Ende März in den Aufsichtsrat. Sein Nachfolger wird der bisherige COO Piotr Korzeniowski. Mit dem Wechsel richtet sich Piwik PRO auch strategisch neu aus.

Piotr Korzeniowski tritt in überaus erfolgreiche Fußstapfen. Aus den Händen von Maciej Zawadziński übernimmt er ein gut aufgestelltes Unternehmen. So erweiterte Piwik PRO im Jahr 2022 seinen Kundenstamm um 50 Prozent und erst kürzlich überschritt der Annual Recurring Revenue (ARR) die Marke von 11 Mio. US-Dollar. Diese Zahlen belegen: Die Analytics Plattform aus Polen avanciert damit zu einem ernstzunehmenden Herausforderer in der Branche.

Unter der Leitung von Maciej Zawadziński stieg das Kernprodukt des Unternehmens, die gleichnamige Piwik PRO Analytics Suite, zu einer führenden Webtracking-Lösung auf. Die SaaS-Plattform bietet Anwendern seit je her nicht nur aufschlussreiche Insights zur Performance von Webseiten und mobilen Apps. Sie bringt diese datenbasierten Erkenntnisse gleichzeitig mit dem Datenschutz sowie der Compliance in Einklang. Dadurch unterscheidet sich Piwik PRO maßgeblich von Lösungen wie Google Analytics, die diese Features nicht enthalten.

„In den vergangenen sechs Jahren baute unser Team eine vielseitige Digital-Analytics-Plattform auf, die sehr erfolgreich mit Google und Adobe konkurriert und ihr Marktführer-Potenzial eindeutig unter Beweis gestellt hat“, sagte Maciej Zawadziński, scheidender CEO bei Piwik PRO.

Zawadziński verlässt Ende März seine Position als CEO. Als Mitglied das Aufsichtsrates bleibt er dem Unternehmen jedoch weiterhin erhalten und wirkt auch in Zukunft in beratender Funktion an der Entwicklung von Piwik PRO mit.

Nachfolger Piotr Korzeniowski stammt ebenfalls aus der Piwik PRO-Familie. Das Piwik PRO- Urgestein arbeitet seit über sieben Jahren eng mit Zawadziński zusammen. Er nimmt seine Arbeit als CEO Anfang April auf. Zu seinen ersten Amtshandlungen zählt u. a. die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.

„Wir werden auf dem soliden Fundament aufbauen, das Maciej hinterlassen hat. Gleichzeitig steuern wir Piwik PRO aber auch in eine neue Richtungen. In seinem Kern bleibt unser Produkt immer datenschutzfreundlich. Aber wir wollen die Plattform weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, Piwik PRO Analytics nahtlos in jeden Marketing-Stack zu intergieren und dessen Performance durch seine umfangreichen Datenaktivierungsmöglichkeiten zu verbessern“, erklärte Piotr Korzeniowski, zukünftiger CEO bei Piwik PRO.

Die ersten Neuerungen will Piwik PRO bereits im zweiten Quartal abschließen. So plant das Unternehmen u. a. ein verbessertes E-Commerce-Tracking sowie eine neuen Customer Data Platform (CDP). Aus ihr sollen historische, verhaltensbasierte Daten gewonnen werden, die sich überdiese anreichern lassen. Das erlaubt datenbasierte und damit fundiertere Schlussfolgerungen, die sich auf das zukünftige User-Verhalten beziehen. Und das trägt zu einer weitaus präziseren Aktivierung von Zielgruppen bei.

Für den weiteren Jahresverlauf visiert das Unternehmen eine Reihe weitere Innovationen an. U. a. soll insbesondere die neue CDP von den engen Verknüpfungen zwischen Piwik PRO Analytics, Tag- und Consent Manager profitieren. Ziel ist es, Kunden darüber einen entscheidenden Mehrwert zu liefern, der gleichzeitig das Angebot des Unternehmens weiter stärkt.

